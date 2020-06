Five dead after 7.4-magnitude earthquake hits southern Mexico

By Roberta Pardo

On Tuesday (June 23), a 7.4-magnitude earthquake hit Mexico’s southern coastline, leaving at least five dead, officials said.

Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador said one person was killed in a building collapse in Huatulco, Oaxaca. Oaxaca Gov. Alejandro Murat confirmed a second person was killed in an apparent house collapse and a third died in circumstances he did not explain.

Federal civil defense authorities reported two more deaths: a worker at the state-run oil company, Pemex, fell to his death from a refinery structure; and a man died in the village of San Agustin Amatengo, when a wall fell on him.

According to the U.S. Geologic Survey, the earthquake occurred at 10:29 a.m. local time, with an epicenter 6.8 miles southwest of the state of Oaxaca.

The Oaxacan Health Services also reported damages to general hospitals in Pochutla, Puerto Escondido and Pinotepa Nacional, and a few community hospitals in other areas. Authorities reported power outages throughout the state’s capital and damages to a hospital exterior in Oaxaca.

The earthquake could be felt as far as Guatemala, Honduras and El Salvador. In Mexico City, approximately 190 miles north of the epicenter, tremors were felt.

Cinco muertos después de sismo de magnitud 7.4 en el sur de México

El martes (23 de junio), un terremoto de magnitud 7,4 golpeó la costa sur de México, dejando al menos cinco muertos, dijeron las autoridades.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo que una persona murió en el colapso de un edificio en Huatulco, Oaxaca. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, confirmó que una segunda persona murió en un aparente colapso de casa y una tercera murió en circunstancias que no explicó.

Las autoridades federales de defensa civil informaron dos muertes más: un trabajador de la compañía petrolera estatal, Pemex, murió a causa de una estructura de refinería; y un hombre murió en el pueblo de San Agustín Amatengo, cuando cayó un muro sobre él.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el terremoto ocurrió a las 10:29 a.m., hora local, con un epicentro a 6.8 millas al suroeste del estado de Oaxaca.

Los Servicios de Salud de Oaxaca también reportaron daños a hospitales generales en Pochutla, Puerto Escondido y Pinotepa Nacional, y algunos hospitales comunitarios en otras áreas. Las autoridades reportaron cortes de energía en toda la capital del estado y daños al exterior de un hospital en Oaxaca.

El terremoto se pudo sentir hasta Guatemala, Honduras y El Salvador. En la Ciudad de México, aproximadamente a 190 millas al norte del epicentro, se sintieron temblores.