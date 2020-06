Governor Laura Kelly Announces the Phase-In of Drive Tests

Dept. of Revenue takes precautions against COVID-19 while keeping safety and health top-of-mind

TOPEKA – Governor Laura Kelly directed the Kansas Department of Revenue to begin phasing in the availability of drive tests. To start administering these tests, steps had to be taken to ensure the health and well-being of all who interact with the Kansas Department of Revenue offices.

“A significant part of getting Kansans back to work and back to school, is getting them back on the road,” Governor Kelly said. “By phasing in our drive tests statewide, with the proper health and safety protocol in mind, we make sure Kansans can travel to work, school, or to the grocery store.”

Examiners will be outfitted with face masks and gloves. Additional protective equipment may be worn when administering these tests. All people inside a vehicle in which a driving test is being administered are required to wear a face mask. If an applicant declines to wear a mask, a test can be rescheduled for a later time once circumstances call for mask use to subside.

This is in addition to continuing the implementation of social distancing guidelines and requiring appointments and screenings upon entering offices.

“The operational processes we have implemented will help us continue our services in a healthy manner while also ensuring Kansans get back on the road safely,” said David Harper, Director of the Division of Vehicles.

To see if an office is offering the drive test and instructions on making an appointment, customers are asked to visit www.ksrevenue.org/reopening.html .

The following offices will make drive tests available beginning June 22, 2020.

Gobernadora Kelly anuncia incorporación gradual de pruebas de manejo

El Departamento de Ingresos toma precauciones contra COVID-19 mientras mantiene la seguridad y la salud como prioridad

TOPEKA—La gobernadora Laura Kelly ordenó al Departamento de Ingresos de Kansas que comenzara a implementar gradualmente la disponibilidad de pruebas de manejo. Para comenzar a administrar estas pruebas, se tuvieron que tomar medidas para garantizar la salud y el bienestar de todos los que interactúan con las oficinas del Departamento de Ingresos de Kansas.

“Una parte importante de lograr que los residentes de Kansas vuelvan al trabajo y a la escuela es llevarlos de vuelta a la carretera”, dijo Kelly. “Al introducir gradualmente nuestras pruebas de manejo en todo el estado, con el protocolo de salud y seguridad adecuado en mente, nos aseguramos de que los residentes de Kansas puedan ir al trabajo, a la escuela o al supermercado”.

Los examinadores estarán equipados con tapabocas y guantes. Se puede usar equipo de protección adicional al administrar estas pruebas. Todas las personas dentro de un vehículo en el que se toma un examen de manejo deben usar un tapabocas. Si un solicitante se niega a usar un tapabocas, se puede reprogramar una prueba para un momento posterior una vez que las circunstancias exijan que se disminuya el uso del tapabocas.

Esto se suma a continuar la implementación de las pautas de distanciamiento social y requerir citas y evaluaciones al ingresar a las oficinas.

“Los procesos operativos que hemos implementado nos ayudarán a continuar nuestros servicios de una manera saludable y al mismo tiempo garantizarán que los residentes de Kansas regresen a la carretera de manera segura”, dijo David Harper, director de la División de Vehículos.

Para ver si una oficina está ofreciendo la prueba de manejo e instrucciones sobre cómo hacer una cita, los clientes deben visitar www.ksrevenue.org/reopening.html.

Las siguientes oficinas pondrán a disposición pruebas de manejo a partir del 22 de junio de 2020.

La División de Vehículos continúa alentando a los residentes de Kansas a renovar sus licencias de conducir en línea mediante el uso de iKan, la aplicación oficial del estado para la renovación de la licencia de conducir en línea y el registro de vehículos. Se puede acceder a la aplicación visitando www.ikan.ks.gov, o buscando en iKan y descargándola desde la aplicación Apple o las tiendas móviles Google Play.