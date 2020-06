Longtime Hispanic DJ La Jarocha dies of coronavirus

By Angie Baldelomar

Esther Solis, known as “La Jarocha,” died June 19 after a few weeks of battling the novel coronavirus (COVID-19).

Born in Tres Valles, Veracruz, Mexico, Solis was a Spanish radio DJ personality in the Kansas City area for more than 20 years. She worked for the radio station La Super X for more than 10 years before starting an online radio station. She had three children: Iliana, Viannette and Edgar.

Iliana Estrada Solis, one of her daughters, said her mother started feeling ill on June 1. Solis was tested for COVID-19. Her test came out positive.

According to Estrada Solis, her mother called her and her sister — both of whom live in Mexico — to let them know she was going to stay in the hospital. On June 4, Solis called her for the last time to say goodbye.

Solis was in intensive care from that day on, fighting to survive.

“Unfortunately, the virus got to her lungs and she couldn’t hold on any longer,” Estrada Solis said.

Solis’ son, who lives in Kansas City, arranged things during and after Solis’ passing.

“He has been there through it all, and through three-way video calls, we supported each other during this time,” Estrada Solis said.

Estrada Solis wants her mother to be remembered as “the strong and happy woman” she was — just like her radio persona.

“I want people to remember her as someone who never gave up,” she said. “Even through the bad times, she smiled and made others smile. I want my mom to be remembered as the great Jarocha, because it was not a character; it was her essence.”

___________________________________________________________________

La Jarocha, conocida locutora de radio, muere de coronavirus

Esther Solís, conocida como “La Jarocha”, murió el 19 de junio después de semanas de luchar contra el nuevo coronavirus (COVID-19).

Nacida en Tres Valles, Veracruz, México, Solís fue una conocida locutora de radio del área de Kansas City durante más de 20 años. Trabajó para la estación de radio La Súper X por más de 10 años antes de pasar a la radio en línea. Tuvo tres hijos: Iliana, Viannette y Edgar.

Iliana Estrada Solís, una de sus hijas, dijo que su madre comenzó a sentir síntomas el 1 de junio. Solís se hizo la prueba del COVID-19. Su prueba salió positiva.

Según Estrada Solís, su madre la llamó a ella y a su hermana, que viven en México, para informarles que se quedaría en el hospital. El 4 de junio, Solís la llamó por última vez para despedirse.

Solís estuvo en terapia intensiva desde ese día en adelante, luchando por sobrevivir.

“Desafortunadamente el virus se apodero de todos sus pulmones y ya no pudo más,” dijo Estrada Solís.

El hijo de Solís, que vive en Kansas City, arregló las cosas durante y después del fallecimiento de Solís.

“Él solito hizo todo el proceso y a base de video llamadas de 3-way estuvimos apoyándonos”, dijo.

Estrada Solís quiere que su madre sea recordada como “la mujer fuerte y feliz” que era, como su personaje de radio.

“Quiero que la recuerden como alguien que nunca se rindió”, dijo. “Aunque estuviera mal siempre sonreía y hacia sonreír a los demás … Quiero que mi madre sea recordada como la TREMENDA JAROCHA, porque no era un personaje, esa era su esencia”.