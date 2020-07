Hispanic DJ “El Norteño” dies of coronavirus

By Tere Siqueira

Francisco Molinar, known as “El Norteno” (Norteño in Spanish), died June 26 after battling the novel coronavirus (COVID-19).

Born in La Junta, Chihuahua, Mexico, Molinar had been a Hispanic radio personality in the Kansas City area since 2001. He worked for the radio station La Super X. Recently, he had begun transitioning to working for an online radio station.

As El Norteno, Molinar was known for seeing the bright side of life, according to his best friend and radio personality, Gerardo Corpus, better known as “El Metido.” Molinar’s show also was characterized by his romantic songs.

“He was always joking and fun to be around,” Corpus reminisced. “His humor was very clean, and he would never say a bad word. El Norteno tried to always be in a good mood. … He also was noble and humble.”

Because of COVID-19, loved ones did not get to properly say goodbye. The family only saw Molinar through a video call for the last time.

“Memories are all … (we) have left,” Corpus said. “The saddest thing is that, when people get in the hospital, you don’t have a chance to say goodbye. It’s hard to deal with a situation that won’t allow us to give condolences and a hug to the family as we would love to (do).”

Corpus feels that the memory of El Norteno should serve as an inspiration for people to take COVID-19 seriously because some people will overcome the virus, but others will not. Such was the case in Molinar’s family. All the other family members also battled with COVID-19 and successfully overcame it. But Molinar suffered from diabetes, which put him in a higher risk group. The effect on his body was more severe.

Molinar’s survivors include two children and a granddaughter.

___________________________________________________________________________

DJ hispano “El Norteño” muere de coronavirus

Francisco Molinar, conocido como «El Norteño», murió el 26 de junio después de luchar contra el nuevo coronavirus (COVID-19).

Nacido en La Junta, Chihuahua, México, Molinar fue una personalidad de la radio hispana en el área de Kansas City desde el 2001. Trabajó para la estación de radio La Super X. Recientemente, había comenzado la transición a trabajar para una estación de radio en línea.

El Norteño era conocido por ver el lado positivo de la vida, según su mejor amigo y personalidad de la radio, Gerardo Corpus, mejor conocido como “El Metido”. El espectáculo de Molinar también se caracterizó por sus canciones románticas.

“Siempre bromeaba y era divertido estar cerca”, recordó Corpus. “Su humor era muy limpio y nunca diría una mala palabra. El Norteño trató de estar siempre de buen humor. … También era noble y humilde”.

Debido a COVID-19, los seres queridos no pudieron decir adiós correctamente. La familia solo vio a Molinar a través de una videollamada por última vez.

“Los recuerdos son todo lo que tenemos”, dijo Corpus. “Lo más triste es que, cuando la gente ingresa al hospital, no tienes la oportunidad de despedirte. Es difícil lidiar con una situación que no nos permitirá dar condolencias y un abrazo a la familia como nos gustaría”.

Corpus siente que la memoria de El Norteño debería servir de inspiración para que las personas tomen en serio COVID-19 porque es claro que algunas personas vencerán el virus, pero otras no. Tal fue el caso en la familia de Molinar. Todos los demás miembros de la familia también lucharon con COVID-19 y lo superaron con éxito. Pero Molinar sufría de diabetes, lo que lo colocaba en un grupo de mayor riesgo. El efecto en su cuerpo fue más severo.

Dentro de los sobrevivientes de Molinar se encuentran dos hijas y una nieta.