Remains of missing soldier Vanessa Guillen identified by Army

Story by Roberta Pardo and photo by Steve Gonzales

The U.S. Army confirmed Monday (July 6) that the remains found the week before in Texas were those of Army Spc. Vanessa Guillen, who had been missing since April and is thought to have been killed by a soldier who later died by suicide.

“I lack the words to make sense of this tragic loss,” Fort Hood’s deputy commander, Maj. Gen. Scott Efflandt, said during a news conference.

The Army’s Criminal Investigation Command used DNA samples to determine that the remains found June 30 near Leon River in Texas were those of Guillen.

Guillen was last seen April 22. Spc. Aaron Robinson, a suspect in her killing, fled the base and died by suicide early July 1 as law enforcement agencies tried to contact him, officials have said.

Robinson’s girlfriend has been charged with evidence tampering and helping Robinson dispose of Guillen’s body, court records show.

Guillen’s disappearance and her family’s allegations that she was sexually harassed drew attention from activists, lawmakers, celebrities and other soldiers. It led to many servicewomen and veterans recounting their own experience with rape and harassment in the military through the #IAmVanessaGuillen hashtag to trend on social media.

The family complained that the Army’s search for the 20-year-old soldier lacked “urgency and care at the highest levels,” family attorney Natalie Khawan told the Washington Post.

Khawan said investigators moved too slowly to piece together evidence and secure phone data that led to the suspects more than two months after Guillen’s disappearance, pointing to weeks of gaps before breakthroughs and perceived delays.

The family has called for congressional inquiries into Guillen’s chain of command and the handling of the investigation.

Restos de Vanessa Guillén, soldado desaparecida, identificados por el Ejército

El Ejército de Estados Unidos confirmó el lunes (6 de julio) que los restos encontrados la semana pasada en Texas eran los de la especialista del ejército Vanessa Guillén, quien había estado desaparecida desde abril y se cree que fue asesinada por un soldado que luego murió por suicidio.

“Me faltan las palabras para dar sentido a esta trágica pérdida”, dijo el comandante adjunto de Fort Hood, el mayor general Scott Efflandt, durante una conferencia de prensa.

El Comando de Investigación Criminal del Ejército utilizó muestras de ADN para determinar que los restos encontrados el 30 de junio cerca del río Leon en Texas eran de Guillén.

Guillén fue visto por última vez el 22 de abril. El soldado especialista Aaron Robinson, sospechoso de su asesinato, huyó de la base y murió por suicidio en la madrugada del 1 de julio cuando las fuerzas del orden trataron de contactarlo, dijeron las autoridades.

La novia de Robinson ha sido acusada de manipulación de pruebas y de ayudar a Robinson a deshacerse del cuerpo de Guillén, según muestran los registros judiciales.

La desaparición de Guillén y las acusaciones de su familia de que fue acosada sexualmente llamaron la atención de activistas, legisladores, celebridades y otros soldados. Condujo a muchas mujeres de servicio y veteranos a contar su propia experiencia con violaciones y hostigamiento en el ejército a través del hashtag #IAmVanessaGuillen, que fue tendencia en las redes sociales.

La familia se quejó de que a la búsqueda del Ejército por la mujer de 20 años le faltaba “urgencia y cuidado en los más altos niveles”, dijo la abogada de la familia Natalie Khawan al Washington Post.

Khawan dijo que los investigadores se movieron muy lentamente para juntar evidencia y obtener los datos telefónicos que dieron con los sospechosos más de dos meses después de la desaparición de Guillén, señalando semanas de brechas antes de los avances y las demoras percibidas.

La familia ha pedido investigaciones del Congreso sobre la cadena de mando de Guillén y el manejo de la investigación.