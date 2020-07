Deadlines approaching for mail-in voting in Kansas and Missouri

By Roberta Pardo

With primary elections less than a month away, here are some deadlines to keep in mind for all those registered to vote for the Aug. 4 primaries.

In Kansas, mailing of advance ballots for the Aug. 4 primary elections has begun. Since Wednesday (July 15), people also can do advance voting in person. To find out when and where, Kansans are advised to contact their county election office. The deadline to apply for advance ballots is July 28.

Advance ballots are to be postmarked on or before Election Day and received in the county election office no later than three days after the election. Advance ballots may be hand-delivered to the county election office or any polling place within the county by the close of polls.

For more information about how to vote in Kansas, visit https://sos.kansas.gov/elections/registration-voting/.

In Missouri, registered voters can request mail-in ballots for both the primary elections and the Nov. 3 general elections from their local election authority in person or by mail. According to the Missouri secretary of state’s website, “relatives within the second degree (spouse, parents and children) may complete a mail-in ballot application, in person, on behalf of the voter who wishes to vote using a mail-in ballot.”

The election authority must receive mail-in ballot requests no later than 5 p.m. on the second Wednesday prior to any election. For the Aug. 4 primaries, that date is July 22.

Mail-in ballots must be returned by mail in the provided envelope, with the statement on the envelope signed and witnessed by a notary. They must be received at or before 7 p.m. on Election Day.

For more information about how to vote in Missouri, visit http://sos.mo.gov/elections/goVoteMissouri/howtovote.

______________________________________________________________________________

Se acercan las fechas límites para votar por correo en Kansas y Missouri

Con las elecciones primarias a menos de un mes de distancia, aquí hay algunas fechas límites para tener en cuenta para todos los que están registrados para votar en las primarias del 4 de agosto.

En Kansas, comenzó el envío de boletas por adelantado para las elecciones primarias del 4 de agosto. Desde el miércoles (15 de julio), las personas también pueden votar por adelantado en persona. Para saber cuándo y dónde, se recomienda a los residentes de Kansas que se comuniquen con la oficina electoral de su condado. La fecha límite para solicitar boletas anticipadas es el 28 de julio.

Las boletas por adelantado deben enviarse por correo el día de la elección o antes y deben recibirse en la oficina electoral del condado a más tardar tres días después de la elección. Las boletas anticipadas pueden entregarse personalmente en la oficina electoral del condado o en cualquier lugar de votación dentro del condado al cierre de las urnas.

Para obtener más información sobre cómo votar en Kansas, visite https://sos.kansas.gov/elections/registration-voting/.

En Missouri, los votantes registrados pueden solicitar boletas por correo para las elecciones primarias y las elecciones generales del 3 de noviembre de su autoridad electoral local en persona o por correo. Según el sitio web del secretario de estado de Missouri, “los familiares dentro del segundo grado (cónyuge, padres e hijos) pueden completar una solicitud de boleta por correo, en persona, en nombre del votante que desea votar usando una boleta por correo”.

La autoridad electoral debe recibir las solicitudes de boleta por correo a más tardar a las 5 p.m. el segundo miércoles antes de cualquier elección. Para las primarias del 4 de agosto, esa fecha es el 22 de julio.

Las papeletas por correo deben devolverse por correo en el sobre provisto, con la declaración en el sobre firmada y presenciada por un notario. Deben recibirse antes de las 7 p.m. el día de las elecciones.

Para obtener más información sobre cómo votar en Missouri, visite http://sos.mo.gov/elections/goVoteMissouri/howtovote.