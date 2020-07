What You Need to Know About Wyandotte County Mask Requirements

Due to the COVID-19 pandemic, most people in our community are required to wear masks when in public. Here are some additional details to help you know when and how to wear a mask and where masks are required, courtesy of the Unified Government Public Health Department.

What we’re asking the public to do:

*Please wear a mask, covering both your mouth and your nose, when you’re in a public, indoor space. That could be your workplace, a store or your place of worship.

*If you’re outside in a public place, please wear a mask. That includes places like bus stops, farmer’s markets, places of worship or outdoor restaurant or patio seating.

*Whether you’re an athlete or just exercising indoors, please wear a mask or a face covering. That’s whether you’re practicing with friends or teammates, or working out at the gym.

*It’s safest to wash your hands before putting your mask on, and after taking it off.

*Children over 5 years of age and all staff in daycare or childcare or educational settings are required to wear masks or face coverings at all times, unless actively eating, drinking or sleeping.

When you DON’T have to wear a mask:

*If you’re in a solitary workspace like someone’s office.

*If you’re eating or drinking in public. But please stay at least six feet away from others, and put your mask on before and after eating.

*Children under the age of two should never wear masks.

*People with a medical condition, mental health condition or disability that prevents wearing of a face covering don’t have to wear them.

*See the full Order for additional exceptions and information.

These mask requirements are subject to state and/or county orders. For more information about wearing masks in Wyandotte County or getting tested for COVID-19, please visit: wycokck.org/COVID-19 or if you’re in Wyandotte County, call 3-1-1.

____________________________________________________________________________

Lo que necesita saber sobre los requisitos de usar tapabocas en el condado de Wyandotte

Debido a la pandemia de COVID-19, se requiere que la mayoría de las personas en nuestra comunidad usen tapabocas cuando están en público. Aquí hay algunos detalles adicionales para ayudarle a saber cuándo y dónde usar un tapabocas y dónde se exigen tapabocas, cortesía del Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado.

Lo que le pedimos al público:

*Por favor usar un tapabocas, que cubra la boca y la nariz, cuando esté en un espacio público e interior. Eso podría ser su lugar de trabajo, una tienda o su lugar de oración.

*Si está afuera en un lugar público, por favor use un tapabocas. Eso incluye lugares como paradas de autobuses, mercados, lugares de oración o restaurantes al aire libre o con asientos afuera.

*Ya sea que sea un atleta o simplemente haga ejercicio en interiores, use una máscara o una cubierta facial. Eso es si está practicando con amigos o compañeros de equipo, o entrenando en el gimnasio.

*Es más seguro lavarse las manos antes de ponerse la máscara y después de quitársela.

*Los niños mayores de 5 años y todo el personal de guarderías o entornos educativos deben usar máscaras o cubiertas faciales en todo momento, a menos que coman, beban o duerman activamente.

Cuando NO tiene que usar un tapabocas o máscara:

*Si está en un espacio de trabajo solitario como la oficina de alguien.

*Si está comiendo o bebiendo algo en público. Pero por favor manténgase al menos seis pies alejados de otras personas, y póngase su máscara antes y después de comer.

*Los niños menores de dos años nunca deben usar máscaras.

*Las personas con afecciones médicas, de salud mental o discapacidades que impiden el uso de una cubierta facial no tienen que usarlas.

*Consulte la Orden completa para obtener información sobre excepciones adicionales.

Estos requisitos de máscaras están sujetos a órdenes estatales y/o del condado. Para más información sobre el uso de máscaras en el condado de Wyandotte o hacerse la prueba de COVID-19, visite: wycokck.org/COVID-19 o si se encuentra en el condado de Wyandotte, llame al 3-1-1.