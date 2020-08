COVID-19 continues to spread in U.S.

By Tere Siqueira

America continues to experience an increase in deaths and contagions related to the coronavirus (COVID-19).

The U.S. death toll has surpassed 150,000. The red zone of severe outbreaks has spread to more than 20 states. According to The New York Times, numbers show that Americans are dying from COVID-19 at around 15 times the rate in the European Union or Canada.

On Tuesday (July 28), 12 U.S. states in the South and West reported one-day records for coronavirus deaths.

COVID-19 is rapidly spreading among Latinos in California. California health officials claim Latinos, who make up just over a third of the residents of America’s most populous state, are overwhelming hospitals. Latinos account for 56% of the infections and 46% of the deaths in California, according to multiple media outlets.

In Kansas City area news, 643 new COVID-19 cases were confirmed Tuesday, breaking the previous one-day record of 605 cases.

Numbers show that cases continue to increase in the area. The latest seven-day rolling average for new daily cases is 488. A week earlier, it was 362. Two weeks ago, it was 295.

Doctors on the front line claim the country’s fight against COVID-19 has been undermined by Americans who refuse to wear masks and ignore social distancing guidelines. Media outlets have reported that premature reopening has led to a surge in infections.

COVID-19 has affected Americans in other ways. Job growth, for example, appears to have stalled or reversed, especially in states that were more radical about lifting social distancing mandates. In addition, there are indications that the U.S. economy is trailing those of major European nations.

As the country continues to deal with the pandemic, health officials continue to advise Americans to wear face coverings, particularly cloth face coverings. Americans also are advised to limit their face-to-face contact with others, and to use gloves when cleaning and disinfecting or providing care to someone who is sick.

__________________________________________________________________________

COVID-19 continúa extendiéndose en EE.UU.

Estados Unidos continúa experimentando un aumento de muertes y contagios relacionados con el coronavirus (COVID-19).

La cifra de muertos en Estados Unidos superó los 150,000. La zona roja de brotes severos se ha extendido a más de 20 estados. Según The New York Times, los números muestran que los estadounidenses están muriendo por COVID-19 aproximadamente a 15 veces la tasa de la Unión Europea o Canadá.

El martes (28 de julio), 12 estados del sur y el oeste de EE.UU. registraron un número record de muertes un día por coronavirus.

El COVID-19 se está extendiendo rápidamente entre los latinos en California. Los funcionarios de salud de California afirman que los latinos, que representan poco más de un tercio de los residentes del estado más poblado de Estados Unidos, han abrumado los hospitales. Según múltiples medios de comunicación los latinos representan el 56% de las infecciones y el 46% de las muertes en California.

En las noticias del área de Kansas City, el martes se confirmaron 643 nuevos casos de COVID-19, rompiendo el récord anterior de 605 casos en un día.

Los números muestran que los casos continúan aumentando en el área. El último promedio de siete días para los casos nuevos en un día es 488. Una semana antes, era 362. Hace dos semanas, era 295.

Los médicos en primera línea afirman que la lucha del país contra COVID-19 ha sido minada por estadounidenses que se niegan a usar máscaras e ignoran las pautas de distanciamiento social. Los medios de comunicación informaron que la reapertura prematura ha provocado un aumento de las infecciones.

COVID-19 ha afectado a los estadounidenses de otras maneras. El crecimiento del empleo, por ejemplo, parece haberse estancado o revertido, especialmente en los estados que fueron más radicales sobre el levantamiento de los mandatos de distanciamiento social. Además, hay indicios de que la economía de EE. UU. está detrás de las de las principales naciones europeas.

A medida que el país continúa lidiando con la pandemia, los funcionarios de salud continúan recomendando a los estadounidenses que se pongan cubre bocas. También se aconseja a los estadounidenses que limiten su contacto cara a cara con los demás y qué usen guantes cuando limpien, desinfecten o brinden atención a una persona enferma.