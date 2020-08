Unified Government Medical Officer Issues Order Prohibiting Wyandotte County Public Schools from Opening to In-Person Classes until After Labor Day, 2020

Wyandotte County’s Chief Medical Officer, Dr. Allen Greiner, issued a new Health Order prohibiting public school buildings within the County from opening to in-person classes until after Labor Day, September 7, 2020. The reason for the order is to give educators sufficient time to prepare for school re-opening and in-room classes.

The order became effective last week and remains in effect until COVID-19 pandemic conditions in Wyandotte County stabilize to the point where a change or modification in the Order is warranted.

Greiner issued the order in response to growing concerns about the health and safety of school-aged children and young adults and their teachers. It is also in response to the dramatic increase in the number of new COVID-19 cases seen throughout the greater Kansas City metropolitan area, and safety concerns voiced by local leaders and parents.

The new Health Order is an extension of previous guidance, and it applies to public schools within Wyandotte County’s jurisdiction. This includes:

Bonner Springs/Edwardsville Unified School District (USD 204)

Kansas City, KS Public Schools (USD 500)

Piper School District (USD 203)

Turner Unified School District (USD 202)

“The decision to prohibit schools from opening to in-person classes until after September 7 was not made lightly, as we know that in-person socialization plays an important role in the longer-term positive health impacts on individuals and children and on our community as a whole,” said Dr. Greiner. “This order was issued to protect our children, young adults, teachers and those populations most vulnerable to COVID-19 in Wyandotte County. This order does not prohibit distance learning, so all schools can resume virtual classes as soon as they would like.”

For more details on this order, or additional data and resources on COVID-19 in Wyandotte County, visit wycokck.org/COVID-19 or call 3-1-1.

__________________________________________________________________________

Director médico emite orden que prohíbe que las escuelas públicas del condado de Wyandotte comiencen clases en persona hasta después del Día del Trabajo

El director médico del Condado de Wyandotte, Dr. Allen Greiner, emitió una nueva orden de salud que prohíbe que los edificios de las escuelas públicas dentro del condado dicten a clases en persona hasta después del Día del Trabajo, 7 de septiembre. La razón de la orden es darles a los educadores suficiente tiempo para prepararse para la reapertura de la escuela y las clases presenciales.

La orden entró en vigencia la semana pasada y continúa vigente hasta que las condiciones de la pandemia de COVID-19 en el Condado de Wyandotte se estabilicen hasta el punto en que se justifique un cambio o modificación en la orden.

Greiner emitió la orden en respuesta a las crecientes preocupaciones sobre la salud y la seguridad de los niños en edad escolar y los adultos jóvenes y sus maestros. También es en respuesta al aumento dramático en el número de nuevos casos de COVID-19 vistos en toda el área metropolitana de Kansas City, y las preocupaciones de seguridad expresadas por los líderes locales y los padres.

La nueva orden de salud es una extensión de pautas previas, y se aplica a las escuelas públicas dentro de la jurisdicción del Condado de Wyandotte. Esto incluye:

*Distrito escolar unificado de Bonner Springs/Edwardsville (USD 204)

*Escuelas Públicas de Kansas City, Kansas (USD 500)

*Distrito escolar de Piper (USD 203)

*Distrito escolar unificado de Turner (USD 202)

“La decisión de prohibir que las escuelas dicten clases en persona hasta después del 7 de septiembre no se tomó a la ligera, ya que sabemos que la socialización en persona juega un papel importante en los impactos positivos a largo plazo en la salud de las personas y los niños y en nuestra comunidad en su conjunto”, dijo el Dr. Greiner. “Esta orden se emitió para proteger a nuestros niños, adultos jóvenes, maestros y aquellas poblaciones más vulnerables a COVID-19 en el condado de Wyandotte. Esta orden no prohíbe el aprendizaje a distancia, por lo que todas las escuelas pueden reanudar las clases virtuales tan pronto como lo deseen”.

Para obtener más detalles sobre esta orden o datos y recursos adicionales sobre el COVID-19 en el condado de Wyandotte, visite wycokck.org/COVID-19 o llame al 3-1-1.