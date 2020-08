By Tere Siqueira

For many area colleges and universities, classes are set to begin in a few weeks.

Bryan Colmenares is among those people who encourages anyone seeking an education to attend classes, whether they be online, in person or a hybrid of the two. And Colmenares is among those people who understands how the coronavirus pandemic can affect college life.

Colmenares was a professor during the spring term at Cal State University, Los Angeles. He, along with his students, had his semester changed when the pandemic began to spread.

“It was a big change,” Colmenares said.

And it was a change that required some quick learning from Colmenares.

“It was my first semester teaching, and then I had to figure out how to engage students online,” he said. “You had to summarize everything, instead of spending that time engaging with them.”

The students had to adapt quickly, too, receiving a week’s face-to-face class suspension notice before they had to continue with their classes virtually for the rest of the semester.

“I could see on their faces that they were wondering how was that going to affect the rest of the semester for other classes,” Colmenares recalled. “People didn’t know what that meant for the rest of the semester.”

Colmenares’ approach to online teaching focused on setting up posts with opportunities to look at podcasts or resources, along with assignments. The approach, called synchronized learning, was different from what he had planned.

Response from the students to online learning was mixed. Some students were disappointed.

“People that were getting (an) A or (a) B dropped to get (a) C- or D because they were stressed out,” Colmenares said.

Colmenares has mixed feelings about online learning, too. Online classes create barriers and frustrations for students and professors because they lack the human touch, he said. But there are some benefits.

“The convenience … (is), students don’t have to commute,” Colmenares said. “Commuting was one of the biggest challenges for our students – and even for professors. Students were driving, like, one hour to get to class and now … (they) can take their class anywhere.”

Returning to classes offers good opportunities for people to learn how to adjust and acclimate to change, which will make them better professionals, according to Colmenares. Hence his encouragement that people who want to learn take classes this fall, even if they are virtual.

“The art of teaching – and even being a student – is truly an honor,” Colmenares said. “Stay … (focused) online or in person. In academia, you learn from your past and your mistakes. Whether (it) is through in-person (learning) or (a) virtual platform, continue to soak in all the knowledge and experience (you can). Keep pursuing education as much as you can, because that is going to make you a more well-rounded human being.”

______________________________________________________________________________

Profesor anima a los estudiantes a volver a clase

Para muchos colegios y universidades del área, las clases están programadas para comenzar en unas pocas semanas.

Bryan Colmenares es una de esas personas que alienta a cualquier persona que busque una educación a asistir a clases, ya sea en línea, en persona o un híbrido de las dos. Colmenares se encuentra entre esas personas que comprenden cómo la pandemia de coronavirus puede afectar la vida universitaria.

Colmenares fue profesor durante el semestre de primavera en Cal State University, Los Ángeles. Su semestre cambió cuando la pandemia comenzó a extenderse.

“Fue un gran cambio”, dijo Colmenares.

Y fue un cambio que requirió un rápido aprendizaje de Colmenares.

“Fue mi primer semestre de enseñanza y luego tuve que descubrir cómo involucrar a los estudiantes en línea”, dijo. “Tenías que resumir todo, en lugar de dedicar ese tiempo a interactuar con ellos”.

Los estudiantes también tuvieron que adaptarse rápidamente, recibiendo un aviso de suspensión de clases presencial de una semana antes de que tuvieran que continuar con sus clases virtualmente por el resto del semestre.

“Pude ver en sus rostros que se estaban preguntando cómo afectaría eso el resto del semestre para otras clases”, recordó Colmenares. “La gente no sabía lo que eso significaba para el resto del semestre”.

El enfoque de Colmenares para la enseñanza en línea se centró en la creación de publicaciones con oportunidades para ver podcasts o recursos, junto con asignaciones. El enfoque, llamado aprendizaje sincronizado, fue diferente de lo que había planeado.

La respuesta de los estudiantes al aprendizaje en línea fue mixta. Algunos estudiantes se sintieron decepcionados.

“Las personas que sacaban A o B, comenzaron a sacar C- o D porque estaban estresadas”, dijo Colmenares.

Colmenares también tiene sentimientos encontrados sobre el aprendizaje en línea. Las clases en línea crean barreras y frustraciones para los estudiantes y profesores porque carecen del toque humano, dijo. Sin embargo, también existen algunos beneficios.

“La conveniencia es que los estudiantes no tienen que viajar diariamente”, dijo Colmenares. “Viajar diariamente al trabajo fue uno de los mayores desafíos para nuestros estudiantes e incluso para los profesores. Los estudiantes tenían que manejar como una hora para llegar a clase y ahora ellos pueden llevar su clase a cualquier lugar”.

Según Colmenares, regresar a clases ofrece buenas oportunidades para que las personas aprendan a adaptarse y aclimatarse al cambio, lo que los convertirá en mejores profesionales. De ahí su motivación para que las personas que quieran aprender tomen clases este otoño, aunque sean virtuales.

“El arte de enseñar y ser estudiante, es un verdadero honor”, ​​dijo Colmenares. “Manténganse enfocados en línea o en persona. En el mundo académico, aprendes de tu pasado y tus errores. Ya sea a través de aprendizaje en persona o en una plataforma virtual, continúe empapándose de todo el conocimiento y la experiencia que puedan. Siga estudiando lo más que pueda, porque eso lo convertirá en un ser humano más completo “.