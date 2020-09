By Roberta Pardo

While the world continues to fight the consequences of the ongoing coronavirus pandemic, researchers continue their quest to find a vaccine for COVID-19.

There are around 40 COVID-19 vaccines in clinical trials out of roughly 240 vaccines being developed. Of those, nine are already in the final stage of testing on thousands of people.

Moderna Therapeutics, a Massachusetts-based biotech company, has been working on a COVID-19 vaccine in collaboration with the National Institutes of Health. The company has started the third phase of its clinical trials, even as it continues to monitor phase two results. Preliminary findings from phase one showed that healthy subjects — including elderly patients — produced coronavirus antibodies and a reaction from T-cells, another arm of the human immune response.

The first two clinical trial phases of the Oxford vaccine, made in collaboration with biopharmaceutical company AstraZeneca, showed a strong immune response with minor side effects such as fatigue and headache. It is in phase three of clinical trials.

The trials were paused for a safety review on Sept. 8 because of an adverse reaction in one participant in the United Kingdom. On Sept. 12, the company resumed the trials.

Pfizer, one of the world’s largest pharmaceutical companies, is working with German biotech company BioNTech to develop a vaccine. On July 27, it launched a trial that combines phases two and three by enrolling a diverse population in areas with significant COVID-19 transmission. The project hopes to supply 1.3 billion doses by the end of 2021.

However, even when a vaccine is found, not everyone will have access to it, initially. Adar Poonawalla, chief executive of the Serum Institute of India, the world’s biggest vaccine producer, told the Financial Times Sept. 14 that pharmaceutical companies are not increasing production capacity fast enough to vaccinate everyone before 2024.

“It’s going to take four to five years until everyone gets the vaccine on this planet,” Poonawalla said.

The world will need 15 billion doses of the COVID-19 vaccine, which will require two jabs, as the measles vaccine does, Poonawalla said.

“I know the world wants to be optimistic on it, … (but) I have not heard of anyone coming even close to that (level) right now,” he said.

COVID-19 has killed more than 966,000 people worldwide, as of Tuesday (Sept. 22).

________________________________________________________________________________

Investigadores continúan trabajando en el desarrollo de una vacuna contra COVID-19

Mientras el mundo continua luchando contra las consecuencias de la continua pandemia del coronavirus, los investigadores siguen en su misión de encontrar una vacuna para el COVID-19.

Hay alrededor de 40 vacunas de COVID-19 en ensayos clínicos de aproximadamente 240 vacunas que se están desarrollando. De ellos, nueve ya se encuentran en la etapa final de prueba en miles de personas.

Moderna Therapeutics, una empresa de biotecnología con sede en Massachusetts, ha estado trabajando en una vacuna COVID-19 en colaboración con los Institutos Nacionales de Salud. La compañía ha comenzado la tercera fase de sus ensayos clínicos, incluso mientras continúa monitoreando los resultados de la fase dos. Los hallazgos preliminares de la fase uno mostraron que los sujetos sanos, incluidos los pacientes de edad avanzada, producían anticuerpos contra el coronavirus y una reacción de las células T, otro brazo de la respuesta inmune humana.

Las primeras dos fases de ensayos clínicos de la vacuna Oxford, realizadas en colaboración con la empresa biofarmacéutica AstraZeneca, mostraron una fuerte respuesta inmune con efectos secundarios menores como fatiga y dolor de cabeza. Está en la fase tres de los ensayos clínicos.

Los ensayos se detuvieron para una revisión de seguridad el 8 de septiembre debido a una reacción adversa en un participante en el Reino Unido. El 12 de septiembre, la empresa reanudó las pruebas.

Pfizer, una de las compañías farmacéuticas más grandes del mundo, está trabajando con la empresa de biotecnología alemana BioNTech para desarrollar una vacuna. El 27 de julio, lanzó una prueba que combina las fases dos y tres al inscribir a una población diversa en áreas con transmisión significativa de COVID-19. El proyecto espera suministrar 1.300 millones de dosis para fines de 2021.

Sin embargo, incluso cuando se encuentre una vacuna, no todos tendrán acceso a ella, inicialmente. Adar Poonawalla, director ejecutivo del Serum Institute of India, el mayor productor de vacunas del mundo, dijo al Financial Times el 14 de septiembre que las compañías farmacéuticas no están aumentando la capacidad de producción lo suficientemente rápido como para vacunar a todos antes de 2024.

“Pasarán de cuatro a cinco años hasta que todos reciban la vacuna en este planeta”, dijo Poonawalla.

El mundo necesitará 15 mil millones de dosis de la vacuna COVID-19, que requerirán dos inyecciones, como lo hace la vacuna contra el sarampión, dijo Poonawalla.

“Sé que el mundo quiere ser optimista al respecto… (pero) no he oído de nadie que se acerque ni siquiera a ese (nivel) en este momento”, dijo.

El COVID-19 ha matado a más de 966,000 personas en todo el mundo, hasta el martes (22 de septiembre).

Share this: Twitter

Facebook