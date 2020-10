Masking to prevent Covid-19 spread

On the night of Sept. 16, a promising young Latina lost her life to gunfire on Kansas City’s Westside. Daisy Martinez, 19, was among hundreds of people lining Southwest Boulevard to watch car stunts. Video footage of the event is ubiquitous on the Internet.

A suspect, Diego Calderon-Guzman is in custody facing charges. He’s being held on a half-million dollar bond. Relatives of Martinez and others in the Mexican community point out the “painful irony” of a Mexican shooting a Mexican Latina on Mexican Independence Day.

As if Daisy’s death during an impromptu celebration isn’t horrifying enough, videotape of the chaotic scene reveals another shocker – an absence of masks. Inspection of images of the revelry shows hundreds of people with “naked” faces crowding the sidewalks along Southwest Boulevard. Few masks are visible.

Recent news adds gravity to the unauthorized, overcrowded, unmasked Sept. 16 event and others. On Tuesday, officials announced 389 new cases of Covid-19 in the metro area comprising Kansas City and Clay, Jackson and Platte counties in Missouri and Johnson and Wyandotte counties in Kansas. That’s up from 276 cases two weeks ago.

Also Tuesday, Kansas health officials reported that Johnson and Wyandotte counties are among 65 counties in the state with so many new cases that they’ve moved into the “red zone” of the school-reopening guide. The same day, the Trump administration announced that because of the number of new cases in Missouri, it’s still categorized as a “red zone” state.

In this tempestuous election season, the residents of our great country are at odds over an issue graver than politics. There’s a dangerous disconnect between people who take the coronavirus threat seriously and those whose cavalier behavior endangers everyone around them; it’s preventing us from eradicating the deadly, debilitating disease.

Both factions demonstrated outside the Johnson County, Kan., Board of Commissioners’ meeting on Sept. 17 as commissioners debated whether to extend the mask mandate until at least Oct. 15. Opposing groups outside the building in Olathe held homemade signs expressing their respective viewpoints. Few people whose signs blazoned messages such as “my choice,” “fear is the real virus” or “government is overreacting,” wore masks.

Those sentiments are apparently shared by many. Throngs of younger adults congregate closely on weekends outside Westport bars, eateries and coffee shops. Over Labor Day weekend, Missouri’s Lake of the Ozarks recreation area again made international headlines; business owners reported record-breaking crowds from all over the country. Media outlets have reported mass house parties across the metro area.

As of Tuesday, at least 205,654 people here in the U.S. have died from the coronavirus. Also Tuesday, Kansas and Missouri were listed by the Centers for Disease Control and Prevention among 21 states where the “number of new cases is higher and staying high.” Not an enviable distinction. We can do better; we must do better.

Usar máscaras para prevenir la propagación de Covid-19

En la noche del 16 de septiembre, una prometedora joven latina perdió su vida a causa de un disparo en el Westside de Kansas City. Daisy Martínez, de 19 años, estaba entre los cientos de personas que se alineaban en Southwest Boulevard para ver acrobacias en los autos. Las imágenes de video del evento son omnipresentes en Internet.

Un sospechoso, Diego Calderón-Guzmán, está bajo custodia y enfrenta cargos. Está detenido con una fianza de medio millón de dólares. Los familiares de Martínez y otros miembros de la comunidad mexicana señalan la “dolorosa ironía” de un mexicano disparando contra una latina mexicana en el Día de la Independencia de México.

Como si la muerte de Daisy durante una celebración improvisada no fuera lo suficientemente horrible, el video de la caótica escena revela otra sorpresa: la ausencia de máscaras. La inspección de imágenes de la juerga muestra a cientos de personas con rostros “desnudos” abarrotando las aceras a lo largo de Southwest Boulevard. Pocas máscaras son visibles.

Noticias recientes agregan gravedad al evento no autorizado, superpoblado y desenmascarado del 16 de septiembre y otros. El martes, las autoridades anunciaron 389 nuevos casos de Covid-19 en el área metropolitana que comprende los condados de Kansas City y Clay, Jackson y Platte en Missouri y los condados de Johnson y Wyandotte en Kansas. Eso es un aumento de los 276 casos hace dos semanas.

También el martes, los funcionarios de salud de Kansas informaron que los condados de Johnson y Wyandotte se encuentran entre los 65 condados del estado con tantos casos nuevos que están en la “zona roja” de la guía de reapertura de escuelas. El mismo día, la administración de Trump anunció que debido a la cantidad de casos nuevos en Missouri, todavía está categorizado como un estado de “zona roja”.

En esta tempestuosa temporada electoral, los residentes de nuestro gran país están en desacuerdo por un tema más grave que la política. Existe una peligrosa desconexión entre las personas que se toman en serio la amenaza del coronavirus y aquellas cuyo comportamiento arrogante pone en peligro a todos los que les rodean; nos impide erradicar la enfermedad mortal y debilitante.

Ambas facciones se manifestaron fuera de la reunión de la Junta de Comisionados del condado de Johnson, Kansas, el 17 de septiembre, mientras los comisionados debatían si extender el mandato de la máscara hasta al menos el 15 de octubre. Los grupos opositores afuera del edificio en Olathe sostenían carteles caseros que expresaban sus respectivos puntos de vista. . Pocas personas cuyos carteles mostraban mensajes como “mi elección”, “el miedo es el verdadero virus” o “el gobierno está exagerando”, llevaban máscaras.

Aparentemente, muchos comparten esos sentimientos. Multitudes de adultos más jóvenes se congregan de cerca los fines de semana frente a los bares, restaurantes y cafeterías de Westport. Durante el fin de semana del Día del Trabajo, el área recreativa del Lago de Ozarks de Missouri volvió a ser noticia internacional; los propietarios de negocios informaron sobre multitudes récord de todo el país. Los medios de comunicación han informado de fiestas masivas en casas en toda el área metropolitana.

Hasta el martes, al menos 205,654 personas aquí en Estados Unidos han muerto por el coronavirus. También el martes, Kansas y Missouri fueron incluidos por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades entre los 21 estados donde “la cantidad de casos nuevos es mayor y se mantiene alta”. No es una distinción envidiable. Podemos hacerlo mejor; debemos hacerlo mejor.

