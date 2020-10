Pandemic raises domestic violence, child abuse issues

By Tere Siqueira

The coronavirus (COVID-19) pandemic has put a spotlight on numerous other crises, including reporting and responding to domestic violence and child abuse incidents.

Statistics show the number of domestic violence assaults has decreased nationwide this year. On a local level, Kansas City, Missouri, officials recently claimed that domestic violence assaults have decreased by 17%.

When lockdowns were declared as COVID-19 spread, domestic violence hotlines prepared for an increase in demand for their services. Many organizations, however, experienced the opposite.

But experts in the field argue that rates of domestic violence have not decreased. Rather, they claim that victims cannot connect with services. For example, teachers and clinicians have fewer interactions with children and families – and fewer opportunities to report signs of child abuse – than they did before the pandemic. Indeed, according to the New England Journal of Medicine, local or national numbers might not represent the reality of domestic abuse during the pandemic.

The National Intimate Partner and Sexual Violence Survey report that 1 in 4 women and 1 in 10 men experience domestic abuse.

Statistics also show that domestic violence has a disproportionate effect on communities of color and other marginalized groups, including the Hispanic community.

Leaving an abusive relationship can be difficult under non-pandemic circumstances. But the coronavirus has made it even more difficult for many victims because of stay-at-home orders and other restrictions that have left many victims trapped with their abusers for months on end.

To help stop area domestic violence incidents, the Kansas City (Missouri) Police Department announced Monday (Sept. 28) that it was partnering with the Rose Brooks Center, local courts, prosecutors and detention centers. Police officials said the program, known as Kansas City Blueprint for Safety, has adopted national, research-based best practices in handling the crime.

The department also said it would update its policies to better identify the primary aggressor and provide more training to help officers document abuse cases for successful prosecution.

For those who the victims of domestic abuse, the Domestic Violence Association of Central Kansas provides a toll-free, 24-hour statewide hotline, the Kansas Crisis Hotline. The number is 1-(888)-363-2287. The line connects victims with trained advocacy professionals for free. Conversations remain confidential, with professionals referring callers to local service providers and organizations.

For more information about the domestic violence resources available, visit www.kcsdv.org/find-help/in-kansas/dv-sa-services-map.

_______________________________________________________________________________

La pandemia aumenta la violencia doméstica y los problemas de abuso infantil

La pandemia del coronavirus (COVID-19) ha puesto en la mira a muchas otras crisis, incluida la denuncia y la respuesta a incidentes de violencia doméstica y abuso infantil.

Las estadísticas muestran que el número de agresiones por violencia doméstica ha disminuido en todo el país este año. A nivel local, Kansas City, Missouri, los funcionarios afirmaron recientemente que las agresiones por violencia doméstica han disminuido en un 17%.

Cuando se declararó la cuarentena por el COVID-19, las líneas directas de violencia doméstica se prepararon para un aumento en la demanda de sus servicios. Sin embargo, muchas organizaciones experimentaron lo contrario.

Pero los expertos en la materia argumentan que las tasas de violencia doméstica no han disminuido. Más bien, afirman que las víctimas no pueden conectarse con los servicios. Por ejemplo, los maestros y los médicos tienen menos interacciones con los niños y las familias, y menos oportunidades de informar signos de abuso infantil, que antes de la pandemia. De hecho, según él New England Journal of Medicine, las cifras locales o nacionales podrían no representar la realidad del abuso doméstico durante la pandemia.

La Encuesta National Intimate Partner and Sexual Violence informa que 1 de cada 4 mujeres y 1 de cada 10 hombres sufren abuso doméstico.

Las estadísticas también muestran que la violencia doméstica tiene un efecto desproporcionado en las comunidades de color y otros grupos marginados, incluida la comunidad hispana.

Dejar una relación abusiva puede ser difícil en circunstancias fuera de la pandemia. Pero el coronavirus lo ha hecho aún más difícil para muchas víctimas debido a las órdenes de quedarse en casa y otras restricciones que han dejado a muchas víctimas atrapadas con sus abusadores durante meses.

Para ayudar a detener los incidentes de violencia doméstica en el área, el Departamento de Policía de Kansas City (Missouri) anunció el lunes (28 de septiembre) que se estaba asociando con el Centro Rose Brooks, los tribunales locales, fiscales y los centros de detención. Los oficiales de policía dijeron que el programa, conocido como Kansas City Blueprint for Safety, ha adoptado las mejores prácticas nacionales basadas en investigaciones para manejar el crimen.

El departamento también dijo que actualizaría sus políticas para identificar mejor al agresor principal y brindar más capacitación para ayudar a los oficiales a documentar los casos de abuso para un enjuiciamiento exitoso.

Para aquellos que son víctimas de abuso doméstico, la Asociación de Violencia Doméstica de Kansas Central ofrece una línea directa gratuita en todo el estado las 24 horas, la Línea Directa de Crisis de Kansas. El número es 1-(888)-363-2287. La línea conecta a las víctimas con profesionales capacitados en defensa de forma gratuita. Las conversaciones permanecen confidenciales, y los profesionales refieren a las personas que llaman a organizaciones y proveedores de servicios locales.

Para obtener más información sobre los recursos de violencia doméstica disponibles, visite www.kcsdv.org/find-help/in-kansas/dv-sa-services-map.

