Gov. Kelly Announces More than 1,700 Kansas Families to Receive Support to Access Internet, Digital Education

TOPEKA – Kansas Gov. Laura Kelly announced Tuesday (Sept. 29) that, as part of the Technology for Families Grant Program, the Kansas Children’s Cabinet and Trust Fund distributed $636,066 to support connectivity for families in need representing 86 Kansas counties.

Gov. Kelly’s SPARK taskforce recommended that CARES Act funding be available to increase digital access for families, which was part of the Round 2 proposals approved by the State Finance Council in July.

“We know that digital infrastructure is a critical need for families not only during a pandemic to access online education and telehealth services, but also for the long-term economic opportunities that technology provides,” Kelly said. “I appreciate members of my SPARK Taskforce and the SFC for making these needs a priority.”

The Technology for Families Grant Program ensures Kansas families with young children can still access vital home visiting services that have shifted to a virtual environment during the COVID-19 pandemic. Funds were distributed for connectivity supports and devices to 40 organizations who provide home visiting services through a grant application process. Grantees identified over 1,700 families, and will work closely with them to identify the device and connectivity supports that best meet the unique technology needs of each family.

This is the first round of grant selections. A total of $1.5 million has been made available for the program and additional selections will occur on an ongoing basis.

“We’re very pleased that our first round of selections will increase internet access for families all across Kansas,” said Melissa Rooker, Executive Director of KCCTF. “I want to thank Governor Kelly, the SPARK taskforce and legislators for providing this much needed support to Kansas families.”

Gobernadora de Kansas anuncia que más de 1,700 familias recibirán apoyo para acceder al internet y educación digital

TOPEKA – La gobernadora de Kansas, Laura Kelly, anunció el martes (29 de septiembre) que, como parte del Programa de Subvenciones de Tecnología para Familias, el Gabinete de Niños de Kansas y el Fondo Fiduciario distribuyeron $636,066 para apoyar la conectividad de las familias necesitadas que representan a 86 condados de Kansas.

El grupo de trabajo SPARK de la gobernadora Kelly recomendó que los fondos de la Ley CARES estén disponibles para aumentar el acceso digital para las familias, que fue parte de las propuestas de la Ronda 2 aprobadas por el Consejo de Finanzas del Estado en julio.

“Sabemos que la infraestructura es una necesidad crítica para las familias no sólo durante una pandemia para acceder a la educación en línea y servicios de telesalud, sino también para las oportunidades económicas a largo plazo que brinda la tecnología”, dijo Kelly. “Agradezco a los miembros de mi equipo de trabajo SPARK y al SFC por hacer de estas necesidades una prioridad”.

El Programa de Subvenciones de Tecnología para Familias asegura que las familias de Kansas con niños pequeños aún puedan acceder a servicios vitales de visitas domiciliarias que se han trasladado a un entorno virtual durante la pandemia COVID-19. Se distribuyeron fondos para dispositivos y dispositivos de conectividad a 40 organizaciones que brindan servicios de visitas domiciliarias a través de un proceso de solicitud de subvención. Los beneficiarios identificaron a más de 1,700 familias y trabajarán en estrecha colaboración con ellas para identificar el dispositivo y los soportes de conectividad que mejor satisfacen las necesidades tecnológicas únicas de cada familia.

Esta es la primera ronda de selecciones de subvenciones. Se ha puesto a disposición un total de $1.5 millones para el programa y se realizarán selecciones adicionales de manera continua.

“Estamos muy contentos de que nuestra primera ronda de selecciones aumente el acceso a Internet para las familias en todo Kansas”, dijo Melissa Rooker, directora ejecutiva de KCCTF. “Quiero agradecer a la gobernadora Kelly, al grupo de trabajo SPARK y a los legisladores por brindar este apoyo tan necesario a las familias de Kansas”.

