Voter registration deadline approaches in Missouri and Kansas

By Angie Baldelomar



Missouri and Kansas residents who are not registered to vote in the Nov. 3 general elections still have time to do so.

Missouri

In Missouri, residents who are eligible to vote have until Oct. 7 to register. Residents can check their status first at https://s1.sos.mo.gov/elections/voterlookup/. To register online, visit https://s1.sos.mo.gov/elections/voterregistration/.

Anyone voting by mail must request a ballot. Voters that meet certain requirements, like being confined or out of the county on Election Day, can request an absentee ballot. The ballot can be returned by mail or in person. All other voters should request a mail-in ballot, which must be returned by mail.

To complete the application for either ballot, visit https://www.sos.mo.gov/CMSImages/ElectionGoVoteMissouri/2020FillableBallotApplication-GeneralElection.pdf. The deadline is Oct. 21.

To be counted, ballots should be received by Nov. 3.

In other Missouri voting news, the U.S. Postal Service sent a warning to the Missouri secretary of state that deadlines did not allow enough time for mail delivery and could disenfranchise voters. The postal agency recommends voters mail the ballot at least by Oct. 27.

Those wanting to vote in person may do so on Election Day at the polls. For more information, visit https://www.sos.mo.gov/elections.

Mattie Rhodes Center is hosting a series of voter registration days this Thursday (Oct. 1) from 3 p.m. to 7 p.m. and Saturday (Oct. 3) from noon to 3 p.m.

Kansas

In Kansas, the last day to register is Oct. 13. Those who are unsure if they are registered to vote may check their status on https://myvoteinfo.voteks.org/VoterView.

To register online, visit https://www.kdor.ks.gov/Apps/VoterReg/Default.aspx.

Any Kansan can vote by mail, but a ballot request must be made. To complete the application for one, visit https://www.kssos.org/forms/elections/AV1.pdf. The deadline is Oct. 27.

Experts recommend following the instructions that came with the ballot to make sure the ballot is counted. Ballots must be dropped off in person or postmarked by Nov. 3 and received by mail no later than Nov. 6.

The Postal Service also sent a warning to the Kansas secretary of state that deadlines did not allow enough time for mail delivery, and recommends voters request a ballot as soon as possible.

For those planning to vote in person, advance voting is offered from Oct. 27 to Nov. 2, but varies by county. Some counties may offer voting as early as Oct. 14.

Visit the Kansas’ election website, https://sos.ks.gov/elections/elections.html, for more information.

_______________________________________________________________________________

Se acercan fechas límites para registrarse para votar en Missouri y Kansas

Los residentes de Missouri y Kansas que no están registradas para votar en las elecciones generales del 3 de noviembre todavía tienen tiempo de hacerlo.

Missouri

En Missouri, son elegibles para votar tienen hasta el 7 de octubre para registrarse. Los residentes pueden verificar su estado primero en https://s1.sos.mo.gov/elections/voterlookup/. Para registrarse en línea, visite https://s1.sos.mo.gov/elections/voterregistration/.

Cualquiera que vote por correo debe solicitar una boleta. Los votantes que cumplan con ciertos requisitos, como estar confinados o fuera del condado el día de las elecciones, pueden solicitar una boleta de voto ausente. La boleta se puede devolver por correo o en persona. Todos los demás votantes deben solicitar una boleta por correo, que debe ser devuelta por correo.

Para completar la solicitud para cualquiera de las dos boletas, visite https://www.sos.mo.gov/CMSImages/ElectionGoVoteMissouri/2020FillableBallotApplication-GeneralElection.pdf. La fecha límite es el 21 de octubre.

Para ser contados, las boletas deben recibirse antes del 3 de noviembre.

En otras noticias sobre votaciones en Missouri, el Servicio Postal envió una advertencia al secretario de estado de Missouri de que los plazos no permitían el tiempo suficiente para la entrega del correo y podían privar de sus derechos a los votantes. La agencia postal recomienda a los votantes que envíen la boleta por correo al menos antes del 27 de octubre.

Aquellos que deseen votar en persona pueden hacerlo el día de las elecciones en las urnas. Para obtener más información, visite https://www.sos.mo.gov/elections.

Mattie Rhodes Center está organizando una serie de días de registro de votantes este jueves (1 de octubre) de 3 a 7 p.m. y sábado (3 de octubre) de 12 p.m. a 3 p.m.

Kansas

En Kansas, el último día para registrase para votar es el 13 de octubre. Aquellos que no estén seguros de estar registrados para votar pueden verificar su estado en https://myvoteinfo.voteks.org/VoterView.

Para registrarse en línea, visite https://www.kdor.ks.gov/Apps/VoterReg/Default.aspx.

Cualquier residente de Kansas puede votar por correo, pero se debe solicitar una boleta. Para completar la solicitud de uno, visite https://www.kssos.org/forms/elections/AV1.pdf. La fecha límite es el 27 de octubre.

Los expertos recomiendan seguir las instrucciones que vienen con la boleta para asegurarse de que se cuente. Las boletas deben ser entregadas en persona o con matasellos antes del 3 de noviembre y recibidas por correo antes del 6 de noviembre.

El Servicio Postal también envió una advertencia al secretario de estado de Kansas de que los plazos no permitían suficiente tiempo para la entrega del correo y recomienda a los votantes que soliciten una boleta lo antes posible.

Para aquellos que planean votar en persona, la votación anticipada se ofrece del 27 de octubre al 2 de noviembre, pero varía según el condado. Algunos condados pueden ofrecer votar a partir del 14 de octubre.

Visite el sitio web de elecciones de Kansas, https://sos.ks.gov/elections/elections.html, para obtener más información.

