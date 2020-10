Senate race in Kansas attracts national interest

By Roberta Pardo

The race to replace retiring U.S. Sen. Pat Roberts of Kansas is within single digits, according to internal polls obtained by The Kansas City Star and released Sept 30.

Republican Rep. Roger Marshall led Democrat Barbara Bollier by 4 percentage points in a poll commissioned by a pro-Marshall super PAC. Bollier’s campaign responded by releasing an internal poll showing her leading the Republican congressman by 2 percentage points.

The growing competitiveness of the race has generated national interest, leading top Democratic and Republican super PACs to invest in it.

On Monday (Oct. 5), Politico reported that Duty and Country, a Democratic super PAC, was investing $7.5 million in the Senate race in the final four weeks of the election. This move came on the heels of the Senate Leadership Fund, a Republican super PAC run by allies of Majority Leader Mitch McConnell, investing $7.2 million in the race for October.

“Marshall is no match for Dr. Barbara Bollier, who is the only candidate that Kansans can count on to lower their health care costs during a global pandemic,” Rachel Irwin, a spokesperson for Duty and Country, told Politico. “The more voters learn about Roger Marshall’s history of selling out his community to make a profit, the more vulnerable he becomes.”

Both parties have invested significant resources in this race all year, beginning with the primary.

Kansas has not elected a Democratic senator since 1932.

_____________________________________________________________________________

Carrera por el Senado en Kansas atrae el interés nacional

La carrera para reemplazar al senador retirado Pat Roberts de Kansas está dentro de un dígito, según las encuestas internas obtenidas por The Kansas City Star y publicadas el 30 de septiembre.

El representante republicano Roger Marshall superó a la demócrata Bárbara Bollier en 4 puntos porcentuales en una encuesta encargada por un súper PAC pro-Marshall. La campaña de Bollier respondió publicando una encuesta interna que la mostraba liderando al congresista republicano en 2 puntos porcentuales.

La creciente competitividad de la carrera ha generado interés nacional, lo que ha llevado a las principales súper PAC demócratas y republicanas a invertir en ella.

El lunes (5 de octubre), Politico informó que Duty and Country, una súper PAC demócrata, estaba invirtiendo $7.5 millones en la carrera por el Senado en las últimas cuatro semanas de la elección. Esta medida se produjo inmediatamente después de que el Fondo de Liderazgo del Senado, una súper PAC republicana dirigido por aliados del líder de la mayoría Mitch McConnell, invirtiera $7.2 millones en la carrera en octubre.

“Marshall no es rival para la Dra. Bárbara Bollier, quien es la única candidata con el que los habitantes de Kansas pueden contar para reducir sus costos de atención médica durante una pandemia global”, dijo a Politico Rachel Irwin, portavoz de Duty and Country. “Cuanto más aprenden los votantes sobre la historia de Roger Marshall de vender a su comunidad para obtener ganancias, más vulnerable se vuelve”.

Ambos partidos han invertido importantes recursos en esta carrera durante todo el año, comenzando por las primarias.

Kansas no ha elegido a un senador demócrata desde 1932.

Share this: Twitter

Facebook