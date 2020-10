Healthy habits can reduce risk of breast cancer

By Roberta Pardo

October is Breast Cancer Awareness Month.

Although cancer is not preventable, there are certain habits one can practice to help reduce the risk of contracting breast cancer. Here are some of those habits, courtesy of the National Breast Cancer Foundation and the Mayo Clinic:

*Maintain a healthy weight: Being overweight or obese increases the risk of breast cancer. This is particularly true if obesity occurs later in life, especially after menopause.

*Stay physically active: Physical activity can help maintain a healthy weight. As mentioned above, that helps reduce the risk of breast cancer. Most healthy adults are advised to aim for at least 150 minutes a week of moderate aerobic active or 75 minutes of vigorous aerobic activity weekly, plus strength training at least twice a week.

*Eat fruits and vegetables: A healthy diet can decrease the risk of some types of cancer, along with diabetes, heart disease and strokes.

*Avoid smoking: Evidence suggests a link between smoking and breast cancer risk, particularly in premenopausal women.

*Limit alcohol consumption: The more alcohol consumed, the greater the risk of developing great cancer. Based on research, the general recommendation is to limit alcohol consumption to less than one drink a day, as even small amounts increase the risk.

*Be vigilant about breast cancer detection: Anyone who notices any changes in their breasts, such as a new lump, or skin changes, is advised to consult a doctor. It also is recommended to ask a doctor when to begin mammograms and other screenings based on personal history.

_____________________________________________________________________________

Hábitos saludables pueden reducir el riesgo de contraer cáncer de mama

Octubre es el mes de concientización sobre el cáncer de mama.

Aunque el cáncer no se puede prevenir, existen ciertos hábitos que se pueden practicar para ayudar a reducir el riesgo de contraer cáncer de mama. Estos son algunos de esos hábitos, cortesía de la National Breast Cancer Foundation y la Mayo Clinic:

*Mantenga un peso saludable: el sobrepeso o la obesidad aumenta el riesgo de cáncer de mama. Esto es mucho más cierto si la obesidad ocurre más tarde en la vida, especialmente después de la menopausia.

*Manténgase físicamente activo: la actividad física puede ayudarle a mantener un peso saludable. Como se mencionó anteriormente, eso ayuda a reducir el riesgo de cáncer de mama. Se recomienda a la mayoría de los adultos sanos que intenten realizar al menos 150 minutos a la semana de actividad aeróbica moderada o 75 minutos de actividad aeróbica vigorosa a la semana, además de entrenamiento de fuerza al menos dos veces por semana.

*Coma frutas y verduras: una dieta saludable puede disminuir el riesgo de algunos tipos de cáncer, junto con diabetes, enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.

*No fume: la evidencia sugiere un vínculo entre fumar y el riesgo de cáncer de mama, particularmente en mujeres pre-menopáusicas.

*Limitar el consumo de alcohol: Cuanto más alcohol se consume, mayor es el riesgo de desarrollar un cáncer. Según la investigación, la recomendación general es limitar el consumo de alcohol a menos de una bebida al día, ya que incluso pequeñas cantidades aumentan el riesgo.

*Esté atento a la detección del cáncer de mama: cualquier persona que note algún cambio en sus senos, como un nuevo bulto o cambios en la piel, debe consultar a un médico. También se recomienda preguntarle a un médico cuándo comenzar las mamografías y otras pruebas de detección basadas en el historial personal.

