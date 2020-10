KDOL offers unemployment assistance programs

By Roberta Pardo

The Kansas Department of Labor wants to remind residents it is still offering unemployment assistance programs for affected workers.

The first step recommended for affected workers is to file for unemployment insurance (UI) — available for up to 26 weeks. The state of Kansas temporarily extended benefits from 16 to 26 weeks for claimants who had filed Jan. 1 or later.

Anyone who has exhausted UI can then apply for the Pandemic Emergency Unemployment Compensation (PEUC), a federal extension of benefits of up to 13 weeks. It is available from March 29 through Dec. 26 for up to 13 weeks.

On June 7, the Extended Benefits (EB) program was triggered. EB provides an additional 20 weeks of benefits only after PEUC is exhausted.

Workers can apply online to any of the above programs at www.getkansasbenefits.gov.

For those who traditionally cannot access unemployment benefits, such as self-employed workers, independent contractors, gig workers, employees of religious organizations and those who lack a sufficient work history or have been disqualified for state benefits, the Pandemic Unemployment Assistance (PUA) program expands access to unemployment benefits. It is available for up to 46 weeks from Feb. 2 through Dec. 26.

To receive PUA, a worker cannot be eligible for UI, PEUC or EB. In addition, the unemployment must be due to COVID-19. To apply, visit www.pua.getkansasbenefits.gov.

There also is the option to get $300 per week to supplement unemployment benefits to eligible claimants through the Lost Wages Assistance (LWA) program, funded by FEMA. Claimants must self-certify they were unemployed or partially unemployed because their work was directly impacted by the COVID-19 pandemic and must have a weekly benefit amount of at least $100. It is only available for claims for the weeks ending Aug. 1 through Sept. 5.

To self-certify, claimants need to log in to www.getkansasbenefits.gov, where they will be directed to answer the LWA self-certification question. This needs to be done only once.

_____________________________________________________________________________

KDOL todavía ofrece programas de asistencia por desempleo

El Departamento de Trabajo de Kansas quiere recordar a los residentes que todavía ofrece programas de asistencia por desempleo para los empleados afectados.

El primer paso recomendado para los trabajadores afectados es solicitar el seguro de desempleo (UI, por sus siglas en inglés), disponible por hasta 26 semanas. El estado de Kansas extendió temporalmente los beneficios de 16 a 26 semanas para los que habían presentado la solicitud el 1 de enero o después.

Cualquiera que haya agotado el UI puede solicitar la Compensación por Desempleo de Emergencia por Pandemia (PEUC, por sus siglas en inglés), una extensión federal de beneficios de hasta 13 semanas. Está disponible del 29 de marzo al 26 de diciembre por hasta 13 semanas.

El 7 de junio se puso en marcha el programa de Beneficios Ampliados (EB, por sus siglas en inglés). El EB proporciona 20 semanas adicionales de beneficios sólo después de que se agota la PEUC.

Los trabajadores pueden presentar su solicitud en línea para cualquiera de los programas anteriores en www.getkansasbenefits.gov.

Para los que tradicionalmente no pueden acceder a los beneficios de desempleo, como empleados autosuficientes, contratistas independientes, trabajadores de conciertos, empleados de organizaciones religiosas y aquellos que carecen de un historial laboral suficiente o han sido descalificados para los beneficios estatales, el programa de asistencia por desempleo por pandemia (PUA, por sus siglas en inglés) amplía el acceso a las prestaciones por desempleo. Está disponible por hasta 46 semanas desde el 2 de febrero hasta el 26 de diciembre, 2020.

Para recibir PUA, un trabajador no puede ser elegible para UI, PEUC o EB. Además, el desempleo debe haber sido causado por COVID-19. Para solicitarlo, visite www.pua.getkansasbenefits.gov.

También existe la opción de obtener $300 por semana para complementar los beneficios de desempleo para los reclamantes elegibles a través del programa de Asistencia para Salarios Perdidos (LWA, por sus siglas en inglés), financiado por FEMA. Los reclamantes deben auto-certificar que estaban desempleados o parcialmente desempleados porque su trabajo fue afectado directamente por la pandemia de COVID-19 y deben tener un monto de beneficio semanal de al menos $100. Sólo está disponible para reclamos de las semanas que terminan del 1 de agosto al 5 de septiembre.

Para auto-certificarse, los solicitantes deben iniciar sesión en www.getkansasbenefits.gov, donde se les indicará que respondan la pregunta de auto-certificación de LWA. Esto debe hacerse sólo una vez.

