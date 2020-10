Gov. Kelly Urges Kansas Non-Filers to Claim Economic Impact Payment

IRS mails special letter to nearly 70,000 Kansans, urging them to claim Economic Impact Payment by October 15 at IRS.gov/eip.

TOPEKA – An Internal Revenue Service news release issued on September 17, 2020 announced that a special mailing has been sent to individuals who are not typically required to file a tax return and have not yet registered to receive the Economic Impact Payment (EIP) available under The Coronavirus Aid, Relief and Economic Security (CARES) Act.

Information from the IRS indicates that the nearly 70,000 Kansans who may qualify will or already have received a letter encouraging them to register for the payment by October 15, using the special Non-Filers: Enter Payment Info Tool available at IRS.gov/eip.

To help address fraud concerns, the IRS has posted a copy of the letter on the IRS website at www.IRS.gov. Kansans who receive the letter are encouraged to register to determine their eligibility for the EIP of up to $1,200 for individuals and up to $2,400 for married couples. People with qualifying children under age 17 at the end of 2019 can get up to an additional $500 for each qualifying child.

According to the IRS website, the Non-Filers tool is designed for people not required to file a tax return and may include:

*individuals who do not meet the income threshold to file a return

*individuals experiencing homelessness

*recipients of certain federal benefits such as Social Security, Supplemental Security, Veterans Affairs benefits, or Railroad Retirement benefits.

After October 15, the only way to claim the EIP will be to file a federal tax return.

For assistance, representatives are available on the IRS hotline at 800-919-9835.

_____________________________________________________________________________

Gobernadora Kelly insta a los no contribuyentes de Kansas a reclamar un pago por impacto económico

El IRS envía una carta especial a casi 70,000 habitantes de Kansas, instándolos a reclamar el Pago por Impacto Económico antes del 15 de octubre en IRS.gov/eip.

TOPEKA – Un comunicado de prensa del Servicio de Impuestos Internos emitido el 17 de septiembre de 2020 anunció que se envió un correo especial a las personas que normalmente no están obligadas a presentar una declaración de impuestos y aún no se han registrado para recibir el Pago de Impacto Económico (EIP) disponible bajo La Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES).

La información del IRS indica que los casi 70,000 habitantes de Kansas que pueden calificar recibirán o ya han recibido una carta que los alentará a registrarse para el pago antes del 15 de octubre, utilizando la herramienta especial No declarantes: Ingrese la información de pago disponible en IRS.gov/eip.

Para ayudar a abordar las preocupaciones sobre el fraude, el IRS ha publicado una copia de la carta en el sitio web del IRS en www.IRS.gov. Se alienta a los habitantes de Kansas que reciban la carta a registrarse para determinar su elegibilidad para el EIP de hasta $ 1,200 para individuos y hasta $ 2,400 para parejas casadas. Las personas con hijos calificados menores de 17 años al final de 2019 pueden recibir hasta $ 500 adicionales por cada hijo calificado.

Según el sitio web del Servicio de Impuestos Internos (IRS), la herramienta para no declarantes está diseñada para personas a las que no se les exige presentar una declaración de impuestos y puede incluir:

*personas que no alcanzan el umbral de ingresos para presentar una declaración

*personas sin hogar

*beneficiarios de ciertos beneficios federales como el Seguro Social, Seguridad Suplementaria, beneficios de Asuntos de Veteranos o beneficios de Jubilación Ferroviaria.

Después del 15 de octubre, la única forma de reclamar el EIP será presentar una declaración de impuestos federales.

Para obtener ayuda, hay representantes disponibles en la línea directa del IRS al 800-919-9835.

