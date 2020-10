KC area reports record 835 new coronavirus cases

By Roberta Pardo

The Kansas City area reported 835 new COVID-19 cases on Oct. 10 — its largest single-day increase in cases since the pandemic began.

More than half of this increase was reported in Kansas City and Jackson County, Missouri, with a combined 584 new cases, according to The Kansas City Star.

The Missouri Department of Health and Senior Services did not respond to questions about other factors, such as lab backlogs, that might have contributed to the increase, The Star reported.

As of this writing, the metropolitan area — which includes Kansas City, and Jackson, Clay and Platte counties in Missouri; and Johnson and Wyandotte counties in Kansas — had recorded 43,714 total cases of the virus. At least 636 people in the area had died from the virus.

The previous daily record of 685 cases was recorded on July 30. The first case in the area was recorded on March 3.

Data shows that new cases in the area are increasing. The seven-day rolling average of new cases is 380. Last week, it was 344. Two weeks ago, it was 327.

Nationwide, the virus has infected more than 7.6 million people and killed more than 214,000 people, according to Johns Hopkins University.

________________________________________________________________________

Área de KC reporta 835 nuevos casos de coronavirus

El área de Kansas City reportó 835 nuevos casos de COVID-19 el 10 de octubre, su mayor aumento de casos en un solo día desde que comenzó la pandemia.

Más de la mitad de este aumento se reportó en Kansas City y el condado de Jackson, Missouri, con un total combinado de 584 casos nuevos, según The Kansas City Star.

El Departamento de Salud y Servicios para Personas Mayores de Missouri no respondió a preguntas sobre otros factores, como los retrasos en los laboratorios, que podrían haber contribuido al aumento, informó The Star.

En el momento de escribir este artículo, el área metropolitana, que incluye los condados de Kansas City y Jackson, Clay y Platte en Missouri; y los condados de Johnson y Wyandotte en Kansas – habían registrado un total de 43,714 casos del virus. Al menos 636 personas en el área habían muerto a causa del virus.

El récord diario anterior de 685 casos se registró el 30 de julio. El primer caso en la zona se registró el 3 de marzo.

Los datos muestran que están aumentando los casos nuevos en la zona. El promedio móvil de siete días de casos nuevos es de 380. La semana pasada, fue de 344. Hace dos semanas, fue de 327.

A nivel nacional, el virus ha infectado a más de 7.6 millones de personas y ha matado a más de 214,000, según la Universidad Johns Hopkins.

Share this: Twitter

Facebook