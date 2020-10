KCK Taco Trail features nearly 50 local restaurants

By Angie Baldelomar

The Kansas City, Kansas, Convention and Visitors Bureau (KCKCBV) has launched the KCK Taco Trail, a mapped-out trail of nearly 50 local restaurants in the city.

“We want to get more people to visit our neighborhoods, to explore the diversity that we have,” said Alan Carr, KCKCBV executive director.

To accomplish both things, the bureau thought food was the way to go. And from there, the taco trail was born, he said.

“There’s nothing more authentic, I think, to Kansas City, Kansas, than tacos,” Carr said. “We just have so many great authentic places, and … we know a lot of people love tacos across all kinds of cultures.”

Officially launched on Oct. 1, the KCK Taco Trail is an online pass where people can go and check into nearly 50 restaurants. The more restaurants someone visits, the more prizes that person can win. Those who complete all the restaurants will receive a KCK Taco Trail championship flag and have their name included on the Taco Trail Wall of Fame.

Although the trail is ongoing, people have a little more than a year, until Oct. 31, 2021, to complete the trail and win prizes.

So far, Carr said the response has been positive.

The KCKCVB is working on translating the platform into Spanish and other languages.

Because of the pandemic, many small businesses were hit hard, and the trail is a way to promote those businesses, Carr said.

“One of the things I love about the places we’re able to feature on this trail is that a lot of them are small businesses, … a lot of them are also immigrant businesses – and I think it’s great for us to be able to showcase so many immigrant businesses and help drive business at a time when restaurants are struggling with COVID,” he said.

To get more information and/or to sign up for the online pass, visit http://www.kcktacotrail.com/.

_______________________________________________________________________

KCK Taco Trail cuenta con casi 50 restaurantes locales

La Oficina de Visitantes y Convenciones de Kansas City, Kansas (KCKCBV, por sus siglas en inglés) ha lanzado el KCK Taco Trail, un sendero trazado de casi 50 restaurantes locales en la ciudad.

“Queríamos que más gente visitara nuestros vecindarios y así explorara la diversidad que tenemos”, dijo Alan Carr, director ejecutivo de KCKCBV.

Para lograr ambas cosas, la oficina pensó que la comida era el camino a seguir. Y de ahí nació la ruta del taco, dijo.

“No hay nada más auténtico en Kansas City, Kansas, según yo, que los tacos”, dijo Carr. “Tenemos tantos lugares auténticos fantásticos y … sabemos que a mucha gente le encantan los tacos en todo tipo de culturas”.

Lanzado oficialmente el 1 de octubre, el KCK Taco Trail es un pase en línea donde las personas pueden ir y registrarse en casi 50 restaurantes. Cuantos más restaurantes visite alguien, más premios podrá ganar esa persona. Aquellos que completen todos los restaurantes recibirán una bandera del campeonato KCK Taco Trail y su nombre se incluirá en el Muro de la Fama de Taco Trail.

Aunque el recorrido está en curso, las personas tienen un poco más de un año, hasta el 31 de octubre de 2021, para completar el recorrido y ganar premios.

Hasta ahora, Carr dijo que la respuesta ha sido positiva.

La KCKCVB está trabajando en la traducción de la plataforma al español y otros idiomas.

Debido a la pandemia, muchas pequeñas empresas se vieron muy afectadas y el Taco Trail es una forma de promover esas empresas, dijo Carr.

“Una de las cosas que me encantan de los lugares en los que podemos destacar en este recorrido es que muchos de ellos son pequeñas empresas, … muchos de ellos también son negocios de inmigrantes, y creo que es genial para nosotros poder mostrar tantos negocios de inmigrantes y ayudar a impulsar el negocio en un momento en que los restaurantes están luchando con COVID ”, dijo.

Para obtener más información y/o registrarse para el pase en línea, visite http://www.kcktacotrail.com/.

Share this: Twitter

Facebook