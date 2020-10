TikTok: Understanding how the platform works Part II of a Series

Analysis by Teresa Siqueira

A Chinese tech company is challenging American companies for dominance of the social media world – and is giving the U.S. government cause for concern.

The company is called ByteDance and it owns the social media platform TikTok. Politicians are worried the Chinese government could use the video app to spy on U.S. citizens. No doubt, some average Americans are concerned, too.

To help address those concerns, this series is designed to help provide a deeper understanding of TikTok. This part analyzes the platform’s strategies for attracting users and content.

Since social media’s emergence early in the 21st century, engagement has become the rule for how success is measured. Thus, ByteDance designed TikTok as an app where engaging people is key. It engages users by creating a place where people feel it is easy, attractive, never-ending and desirable to engage.

ByteDance’s monitoring of user habits is another way it draws consumers and creators. Its powerful artificial intelligence system takes notes of the content with which users engage. Users are then, in turn, encouraged to create short content to make people consume bigger quantities of content and continue to engage with other users on the platform. In addition, the app offers all the tools to produce content; thus, anyone can become a creator, which helps attract more creators.

TikTok also operates by focusing on vertical video. Unlike Facebook or Instagram, a content creator does not need to have a single follower to get views. By showcasing talent, not status, creativity and originality become key to attracting viewers.

Music is at the heart of TikTok. Picking a popular song can be the primary reason a video goes viral. In addition, music and dance challenges unite TikTok users by encouraging them to listen and participate.

Marketing and technology experts have developed some theories on how the algorithm attracts users to produce and consume content. The Batch Theory is the most popular explanation. It argues that TikTok separates content into batches that are distributed to diverse audiences. Based on how those audiences react, the platform decides if a creator’s content gets watched by more people. So if you are on TikTok and you like, share, finish or re-watch a video, the algorithm takes notice.

TikTok’s use of stages is another explanation. If a user passes a certain amount of viewing time, then the application pushes the video to more users, leading to more views. If people watch an average of 3 seconds of a video, for example, TikTok will label it as lower in quality and promote it to only a dozen people. But if a video surpasses the 5-second mark, it gets promoted it to 100 people. If a video surpasses the 10-second mark, then it is referred to 1,000 users.

_______________________________________________________________________

TikTok: Entendiendo cómo funciona la plataforma – Parte II

Una compañía tecnológica china está desafiando a las compañías estadounidenses por el dominio del mundo de las redes sociales, y está preocupando al gobierno de Estados Unidos.

La compañía se llama ByteDance y es propietaria de la plataforma TikTok. Los políticos están preocupados de que el gobierno chino pueda usar la aplicación de video para espiar a los ciudadanos estadounidenses. Sin duda, algunos estadounidenses promedio también están preocupados.

Para ayudar a abordar esas preocupaciones, esta serie está diseñada para proporcionar una comprensión más profunda de TikTok. Esta parte analiza las estrategias de la plataforma para atraer usuarios y contenido.

Desde el surgimiento de las redes sociales a principios del siglo XXI, la interacción se ha convertido en la regla de cómo se mide el éxito. Por lo tanto, ByteDance diseñó TikTok como una aplicación donde involucrar a las personas es clave. Atrae a los usuarios creando un lugar donde las personas sienten que es fácil, atractivo, interminable y deseable interactuar.

La supervisión de ByteDance de los hábitos de los usuarios es otra forma en que atrae a consumidores y creadores. Su poderoso sistema de inteligencia artificial toma notas del contenido con el que los usuarios interactúan. Luego, se alienta a los usuarios a crear contenido corto para que las personas consuman mayores cantidades y continúen interactuando con otros usuarios en la plataforma. Además, la aplicación ofrece todas las herramientas para producir contenido; por lo tanto, cualquiera puede convertirse en un creador, lo que ayuda a atraer a una mayor cantidad.

TikTok también opera enfocándose en video vertical. A diferencia de Facebook o Instagram, un creador de contenido no necesita tener un solo seguidor para obtener vistas. Al mostrar talento, no es necesario el estatus. La creatividad y originalidad se convierten en clave para atraer espectadores.

La música es el corazón de TikTok. Elegir una canción popular puede ser la razón principal por la que un video se vuelve viral. Además, los desafíos de sonidos y baile unen a los usuarios de TikTok al alentarlos a escuchar y participar.

Los expertos en marketing y tecnología han desarrollado algunas teorías sobre cómo el algoritmo atrae a los usuarios para producir y consumir contenido. The Batch Theory es la explicación más popular. Explica que TikTok separa el contenido en partes que se distribuyen a diversos públicos. En función de cómo reaccionan esas audiencias, la plataforma decide si el contenido de un creador es visto por más personas. Entonces, si está en TikTok y le gusta, lo comparte, termina o vuelve a ver un video, el algoritmo se da cuenta.

El uso de etapas de TikTok es otra explicación. Si un usuario pasa una cierta cantidad de tiempo de visualización, la aplicación empuja el video a más usuarios, lo que genera más vistas. Si las personas miran un promedio de 3 segundos de un video, por ejemplo, TikTok lo etiquetará como de menor calidad y lo promocionará a solo una docena de personas. Pero si un video supera la marca de 5 segundos, se promociona a 100 personas. Si un video supera la marca de 10 segundos, entonces alcanza a más de 1,000 usuarios.

