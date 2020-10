New exhibit featuring two Latinas opens at Belger Arts

Kansas City, MO – Belger Crane Yard Studios presents “Vibrant: The Art of Christina Erives, Lauren Mabry, and Shalene Valenzuela,” which opened Friday, Oct. 2. The exhibition will remain on view through December 31, 2020.

People can visit Tuesday through Friday from 10 am – 5 pm and Saturdays from 10 am – 4 pm at the gallery located at 2011 Tracy Avenue, Kansas City, MO 64108.

“Vibrant” is an exploration of the application of color and the manipulation of ceramic surfaces by three distinct artists. Christina Erives’ vibrant and often playful works vividly illustrate personal stories and celebrate rituals and traditions of her Mexican culture. The lush surfaces of Lauren Mabry’s abstract, cylindrical forms convey her fascination with experimentation, color, and visual movement. Shalene Valenzuela’s porcelain surfaces entice viewers to discover narratives that lie just below chromatic depictions of mundane, household activities. While each artist’s work is uniquely inspired, they all share a technical focus and an embrace of color that evokes emotion and engages the senses.

Belger Arts is committed to maintaining a safe place for our visitors, studio members, and staff. To ensure this, we require that 6 feet of social distancing be maintained and that visitors wear a mask. Disposable masks and hand sanitizer are available.

For more information on upcoming exhibitions, classes, and workshops, or to schedule a group tour, please visit BelgerArts.org or call 816-474-7316.

_______________________________________________________________________

Inaugurada nueva exhibición con dos latinas en Belger Arts

Kansas City, MO – Belger Crane Yard Studios presenta “Vibrante: El Arte de Christina Erives, Lauren Mabry y Shalene Valenzuela”, que se inauguró el viernes 2 de octubre. La exposición permanecerá abierta hasta el 31 de diciembre de 2020.

Las personas pueden visitar de martes a viernes de 10 a. M. A 5 p. M. Y los sábados de 10 a. M. A 4 p. M. En la galería ubicada en 2011 Tracy Avenue, Kansas City, MO 64108.

“Vibrante” es una exploración de la aplicación del color y la manipulación de superficies cerámicas por tres artistas distintos. Las obras vibrantes y a menudo divertidas de Christina Erives ilustran vívidamente historias personales y celebran rituales y tradiciones de su cultura mexicana. Las exuberantes superficies de las formas abstractas y cilíndricas de Lauren Mabry transmiten su fascinación por la experimentación, el color y el movimiento visual. Las superficies de porcelana de Shalene Valenzuela atraen a los espectadores a descubrir narrativas que se encuentran justo debajo de representaciones cromáticas de actividades domésticas mundanas. Si bien el trabajo de cada artista está inspirado de manera única, todos comparten un enfoque técnico y una aceptación del color que evoca emociones y atrae los sentidos.

Belger Arts se compromete a mantener un lugar seguro para nuestros visitantes, miembros del estudio y personal. Para garantizar esto, requerimos que se mantengan 6 pies de distancia social y que los visitantes usen una máscara. Se encuentran disponibles mascarillas desechables y desinfectante para manos.

Para obtener más información sobre las próximas exposiciones, clases y talleres, o para programar una visita en grupo, visite BelgerArts.org o llame al 816-474-7316.

