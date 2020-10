New COVID-19 Testing Site Coming to Wyandotte County

The Unified Government Public Health Department (UGPHD) will open a new COVID-19 testing facility on October 19! The new facility will be located at the former Kmart location at 7836 State Avenue in Kansas City, KS.

COVID-19 testing hours at the new facility will be the same as at the Ann Avenue facility: Monday-Friday, 9 AM – 3 PM. Testing is available for people who live or work in Wyandotte County, with or without symptoms or exposure to COVID-19.

The benefits of the new testing location include:

*Central Wyandotte County location

*Ability to accommodate greater testing demand and volume as needed

*Access to a warm, indoor location for testing during winter months, that also provides ample space for adequate social distancing between patients and staff

*The new location has a large, dedicated parking lot, meaning there will separate access areas for people who are arriving by car versus pedestrians, meaning safer access to the facility for everyone.

Other Health Services to Resume at Ann Avenue Location

“One of the most important reasons for us to move our testing site is to resume more of our usual services,” said Juliann Van Liew, Director of the UGPHD. “While we’ve been able to offer some services remotely, such as WIC and Health Families Wyandotte, unfortunately we’ve had to reduce or temporarily suspend some services in order to administer COVID-19 testing at our site. Holding the testing at another location frees up our space and allows us to increase our service hours for a number of our clinical services, such as STI testing and treatment, family planning, laboratory testing and immunizations.”

Services such as STI testing and treatment, family planning, laboratory testing and immunizations will be available by appointment only. For appointments, call 913-573-8855. Some services will continue to be provided remotely, including WIC and Healthy Families Wyandotte.

The Board of Public Utilities (BPU) will provide the new testing location with water and electricity needs to support both increased free COVID-19 testing and free flu vaccine distribution.

Free Flu Shots Coming Soon!

In the coming weeks, the UGPHD will begin offering free flu shots at the new testing facility for people who live or work in Wyandotte County.

“Getting a flu shot is especially important this year as a way to combat the negative impact of COVID-19 in Wyandotte County,” Said Dr. Allen Greiner, UGPHD Chief Medical Officer. “Flu vaccines won’t prevent COVID-19, but they will reduce the burden of flu illnesses, hospitalizations and deaths on our regional health care system. This will help conserve precious medical resources for the care of people with COVID-19. As a community, we need to do everything we can to ensure that local hospitals are not overwhelmed by patients this season.”

In addition to the new COVID-19 testing site on State Avenue, the Wyandotte County Health Equity Task force will continue to provide monthly pop-up COVID-19 testing events throughout the County. To learn more about these events, visit wycokck.org/COVID-19 or call 3-1-1.

Habrá nuevo sitio de prueba para COVID-19 en el condado de Wyandotte

El Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado (UGPHD, por sus siglas en inglés) abrirá un nuevo centro de pruebas para COVID-19 el 19 de octubre. El nuevo centro estará ubicado en la antigua ubicación de Kmart en 7836 State Avenue en Kansas City, KS.

Las horas de prueba de COVID-19 en las nuevas instalaciones serán las mismas que en las instalaciones de Ann Avenue: de lunes a viernes, de 9 a.m. a 3 p.m. Las pruebas están disponibles para personas que viven o trabajan en el condado de Wyandotte, con o sin síntomas o exposición al COVID-19.

Los beneficios del nuevo sitio de pruebas incluye:

*Ubicación central en el condado de Wyandotte.

*Capacidad para adaptarse a una mayor demanda y volumen de pruebas según sea necesario.

*Acceso a un lugar cálido e interior para realizar pruebas durante los meses de invierno, que también proporciona un amplio espacio para un distanciamiento social adecuado entre los pacientes y el personal

*La nueva ubicación tiene un estacionamiento grande y exclusivo, lo que significa que habrá áreas de acceso separadas para las personas que llegan en automóvil y los peatones, lo que significa un acceso más seguro a las instalaciones para todos.

Se reanudan otros servicios de salud en la ubicación de Ann Avenue

“Una de las razones más importantes para que cambiemos nuestro sitio de pruebas es reanudar más de nuestros servicios habituales”, dijo Juliann Van Liew, directora de UGPHD. “Si bien hemos podido ofrecer algunos servicios de forma remota, como WIC y Health Families Wyandotte, lamentablemente hemos tenido que reducir o suspender temporalmente algunos servicios para poder administrar las pruebas de COVID-19 en nuestro sitio. La realización de las pruebas en otro lugar libera nuestro espacio y nos permite aumentar nuestras horas de servicio para varios de nuestros servicios clínicos, como pruebas y tratamiento de ITS, planificación familiar, pruebas de laboratorio e inmunizaciones”.

Los servicios como pruebas y tratamiento de ITS, planificación familiar, pruebas de laboratorio e inmunizaciones estarán disponibles sólo con cita previa. Para citas, llame al 913-573-8855.

Algunos servicios se seguirán brindando de forma remota, incluidos WIC y Healthy Families Wyandotte.

La Junta de Servicios Públicos (BPU, por sus siglas en inglés) brindará al nuevo lugar de prueba las necesidades de agua y electricidad para respaldar tanto el aumento de las pruebas de COVID-19 gratuitas como la distribución gratuita de la vacuna contra la gripe.

¡Próximamente vacunas gratuitas contra la gripe!

En las próximas semanas, la UGPHD comenzará a ofrecer vacunas contra la gripe gratuitas en el nuevo centro de pruebas para las personas que viven o trabajan en el condado de Wyandotte.

“Recibir una vacuna contra la gripe es especialmente importante este año como una forma de combatir el impacto negativo del COVID-19 en el condado de Wyandotte”, dijo el Dr. Allen Greiner, director médico de UGPHD. “Las vacunas contra la influenza no evitarán el COVID-19, pero reducirán la carga de enfermedades, hospitalizaciones y muertes causadas por la influenza en nuestro sistema regional de atención médica. Esto ayudará a conservar valiosos recursos médicos para el cuidado de las personas con COVID-19. Como comunidad, debemos hacer todo lo posible para garantizar que los hospitales locales no se vean abrumados por los pacientes esta temporada”.

Además del nuevo sitio de pruebas de COVID-19 en State Avenue, el grupo de trabajo de equidad en la salud del condado de Wyandotte continuará brindando eventos de prueba de COVID-19 emergentes mensuales en todo el condado. Para obtener más información sobre estos eventos, visite wycokck.org/COVID-19 o llame al 3-1-1.

