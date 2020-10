Hurricanes, wildfires, plus pandemic: double whammy

Last weekend, many of the 11 million Texans, Louisianans, Mississippians and Floridians in the path of Hurricane Delta (downgraded to a tropical storm) were forced to make a real life “Sophie’s Choice.” Menaced by life-threatening conditions, they had to hurriedly choose between two deadly options: stay and face the storm or flee to a designated public storm shelter with other evacuees, risking exposure to the coronavirus.

On Oct. 11, the four states reported a total of 20,658 new coronavirus cases and 278 more deaths.

Because of historic wildfires and hurricanes this year, Americans have spent more time in emergency housing so far in 2020 than in any other year in the past decade, The New York Times reported Oct. 11. And there are two and a half months left of this year.

This record-breaking hurricane season and catastrophic fires in the West are exacerbating the Covid-19 mass contagion, health officials warn. Some 10 months into the pandemic, everybody’s subject to coronavirus burnout. And many residents are coping with storm and crisis fatigue as well.

The 2020 hurricane season, which doesn’t end until Nov. 30, is already the second-most active in history. Since May, there have been 25 named storms; nine made landfall in the continental U.S. As of Oct. 11, the storms had claimed a total of 150 human lives and cost upwards of $26.4 billion.

Western wildfires have forced evacuations, disrupted life and claimed lives, livestock, homes and businesses. From the outbreak of the first fire on May 3 through Oct 9, a total of 8,320 fires have burned 4,267,386 acres, costing an estimated $20-plus billion. Firefighting and evacuations are being complicated by the pandemic and a historic heatwave, officials say.

In communities across the country, local emergency planners, researchers, public health officials and meteorologists are working with the Centers for Disease Control and Prevention and Federal Emergency Management on emergency evacuation and sheltering during a pandemic without becoming Covid-19 “infection hotspots.” To prevent overcrowding and enforce social distancing standards, some communities are designating additional facilities such as hotels as emergency shelters.

Communities have a dual focus: disaster preparedness and containing the spread of the coronavirus. Shelter operations and logistics include stocking a sufficient supply of masks, sanitizer, bottled water and non-perishable food and dealing with the “psychological toll caused by multiple community hazards.”

The American Red Cross has published online a guide to dealing with disasters during a pandemic. It’s available in English and Spanish and includes Covid-19 safety tips as well as tips specifically for hurricane safety and wildfire safety … “Because Covid-19 is likely to be with us for a long time, we must prepare differently for disasters that may affect our communities.”

We can’t anticipate every kind of emergency, but being as prepared as possible could help us avoid having to make a “Sophie’s Choice.”

Nota bene:

American Red Cross online https://www.redcross.org/

_______________________________________________________________________

Huracanes, incendios forestales y pandemia: doble golpe

El fin de semana pasado, muchos de los 11 millones de residentes de Texas, Luisiana, Mississippi y Florida en el camino del huracán Delta (degradado a tormenta tropical) se vieron obligados a hacer una “elección de Sophie” en la vida real. Amenazados por condiciones potencialmente mortales, tuvieron que elegir apresuradamente entre dos opciones mortales: quedarse y enfrentar la tormenta o huir a un refugio público designado para tormentas con otros evacuados, arriesgándose a exponerse al coronavirus.

El 11 de octubre, los cuatro estados reportaron un total de 20,658 nuevos casos de coronavirus y 278 muertes más.

Debido a los históricos incendios forestales y huracanes de este año, los estadounidenses han pasado más tiempo en viviendas de emergencia en lo que va de 2020 que en cualquier otro año de la última década, reportó The New York Times el 11 de octubre. Y quedan dos meses y medio de este año.

Esta temporada de huracanes sin precedentes y los incendios catastróficos en la costa oeste están exacerbando el contagio masivo de Covid-19, advierten los funcionarios de salud. Unos 10 meses después de la pandemia, todo el mundo está sujeto al agotamiento por coronavirus. Y muchos residentes también están lidiando con la fatiga de la tormenta y la crisis.

La temporada de huracanes de 2020, que no termina hasta el 30 de noviembre, ya es la segunda más activa de la historia. Desde mayo, ha habido 25 tormentas con nombre; nueve tocaron tierra en Estados Unidos. Hasta el 11 de octubre, las tormentas se habían cobrado un total de 150 vidas humanas y costaron más de USD$26,4 mil millones.

Los incendios forestales occidentales han forzado evacuaciones, interrumpido vidas y se han cobrado vidas, ganado, hogares y negocios. Desde el estallido del primer incendio el 3 de mayo hasta el 9 de octubre, un total de 8,320 incendios han quemado 4,267,386 acres, con un costo estimado de más de USD$20 mil millones. La lucha contra incendios y las evacuaciones se ven complicadas por la pandemia y una ola de calor histórica, dicen las autoridades.

En las comunidades de todo el país, los planificadores de emergencias locales, investigadores, funcionarios de salud pública y meteorólogos están trabajando con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y el Manejo de Emergencias Federales en la evacuación de emergencia y el refugio durante una pandemia sin convertirse en “focos de infección” por Covid-19. Para prevenir el hacinamiento y hacer cumplir los estándares de distanciamiento social, algunas comunidades están designando instalaciones adicionales como hoteles como refugios de emergencia.

Las comunidades tienen un enfoque doble: la preparación para desastres y la contención de la propagación del coronavirus. Las operaciones y la logística de los refugios incluyen almacenar un suministro suficiente de máscaras, desinfectante, agua embotellada y alimentos no perecederos y lidiar con el “costo psicológico causado por múltiples peligros comunitarios”.

La Cruz Roja Estadounidense ha publicado en línea una guía para hacer frente a los desastres durante una pandemia. Está disponible en inglés y español e incluye consejos de seguridad de Covid-19, así como consejos específicos para la seguridad en caso de huracanes e incendios forestales … “Debido a que es probable que Covid-19 nos acompañe durante mucho tiempo, debemos prepararnos de manera diferente para los desastres que puedan afectar nuestras comunidades”.

No podemos anticiparnos a todo tipo de emergencias, pero estar lo más preparados posible podría ayudarnos a evitar tener que tomar una “decisión de Sophie”.

Nota bene:

Cruz Roja Estadounidense en línea https://www.redcross.org

Share this: Twitter

Facebook