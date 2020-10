KC area offers five scary attractions to visit this Halloween

By Roberta Pardo

The Kansas City area has a long history of haunted houses, at one time even being considered the haunted house capital of the world.

With Halloween (Oct. 31) falling on a weekend, multiple frightening attractions around the Kansas City area are open for business, following safety guidelines because of the coronavirus pandemic. Here is a list of the attractions that are open:

*The Beast: Located in the West Bottoms, The Beast is one of the most established (and considered one of the most frightening) haunted houses in Kansas City, Missouri. It has four floors of terror that take travelers through several bone-chilling settings, including Jack the Ripper’s foggy London and a forest filled with werewolves. In 2019, it was rated the country’s No.1 haunted house. For more information, visit https://www.kcbeast.com/#/.

*The Edge of Hell: Opened in 1975, The Edge of Hell is considered the area’s first major haunted house attraction. It has scared area residents and out-of-towners alike with its five-story house of horrors located in the West Bottoms. For more information, visit https://www.edgeofhell.com/#/.

*Exiled: Considered by many as one of the scariest, most secluded haunted attractions, Exiled is in Bonner Springs, Kansas. It is known for providing the area’s only haunted forest tour. The hour-long tour takes visitors to the middle of the nearly pitch-black woods and then tasks them with navigating their way to safety on their own. The tour requires visitors to be able to climb hills, stoop, bend and more. For more information, visit https://www.exiledkc.com/.

*Glore Psychiatric Museum: Technically, it is not a haunted house; however, it can be a frightening attraction for some, regardless of the time of the year. The St. Joseph, Missouri, destination, a former psychiatric hospital known as State Lunatic Asylum No. 2, offers visitors a glimpse into the real-life horrors that went on at the clinic. For more information, visit https://www.stjosephmuseum.org/glore-psychiatric-museum.

*The Basement: A live escape room experience, The Basement features challenging puzzles, live actors and an anxiety-inducing time limit to break free. Also located in the West Bottoms, the lore of this attraction is centered around a cannibalistic serial killer preparing to attack his next victim. For more information, visit https://www.thebasementkc.com/.

________________________________________________________________________

Área de KC ofrece cinco atracciones aterradoras para visitar este Halloween

El área de Kansas City tiene una larga historia de casa embrujadas, en un momento incluso se consideró la capital mundial de las casas encantadas.

Con Halloween (31 de octubre) cayendo en un fin de semana, múltiples atracciones aterradoras alrededor del área de Kansas City están abiertas al público, siguiendo las pautas de seguridad debido a la pandemia de coronavirus. Aquí hay una lista de las atracciones que están abiertas:

*The Beast: ubicado en el West Bottoms, The Beast es una de las casas embrujadas más establecidas (y considerada una de las más aterradoras) en Kansas City, Missouri. Tiene cuatro pisos de terror que llevan a los viajeros a través de varios escenarios escalofriantes, incluido el Londres brumoso de Jack el Destripador y un bosque lleno de hombres lobo. En 2019, fue calificada como la casa embrujada número uno del país. Para obtener más información, visite https://www.kcbeast.com/#/.

*The Edge of Hell: Inaugurado en 1975, The Edge of Hell se considera la primera gran atracción de casas encantadas de la zona. Ha asustado tanto a los residentes del área como a los forasteros con su casa de los horrores de cinco pisos ubicada en West Bottoms. Para obtener más información, visite https://www.edgeofhell.com/#/.

*Exiled: Considerada por muchos como una de las atracciones embrujadas más atemorizantes y apartadas, Exiled se encuentra en Bonner Springs, Kansas. Es conocido por ofrecer el único recorrido por el bosque encantado de la zona. El recorrido de una hora lleva a los visitantes al medio de los bosques casi negros como boca de lobo y luego les asigna la tarea de navegar por su propio camino hacia la seguridad. El recorrido requiere que los visitantes puedan subir colinas, agacharse, doblarse y más. Para obtener más información, visite https://www.exiledkc.com/.

*Museo Psiquiátrico Glore: Técnicamente, no es una casa encantada; sin embargo, puede ser una atracción aterradora para algunos, independientemente de la época del año. El destino de St. Joseph, Missouri, un antiguo hospital psiquiátrico conocido como State Lunatic Asylum No. 2, ofrece a los visitantes un vistazo a los horrores de la vida real que sucedieron en la clínica. Para obtener más información, visite https://www.stjosephmuseum.org/glore-psychiatric-museum.

*The Basement: una experiencia de sala de escape en vivo, The Basement presenta desafiantes rompecabezas, actores en vivo y un límite de tiempo que causa ansiedad para liberarse. También ubicada en West Bottoms, la historia de esta atracción se centra en un asesino en serie caníbal que se prepara para atacar a su próxima víctima. Para obtener más información, visite https://www.thebasementkc.com/.

Share this: Twitter

Facebook