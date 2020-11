KCMO mayor confirms new city manager, gives other city updates

By Angie Baldelomar

Kansas City, Missouri’s city manager search has ended.

On Oct. 29, the City Council voted 9-4 to appoint Brian Platt as the new city manager, Kansas City, Missouri, Mayor Quinton Lucas confirmed the appointment Oct. 30 during an update call with Dos Mundos.

Platt, the city manager for Jersey City, New Jersey, should start serving as city manager for Kansas City “no later than Jan. 4, 2021.”

Platt said he found there were similar challenges in Kansas City that he had experienced and overcome during his time in Jersey City. He is excited to start working here.

“It’s exciting for me to roll up my sleeves and start working with the City Council here, the mayor and the people of the city,” Platt said. “I’m really looking forward to meeting as many people as I can and working with them collaboratively.”

One issue Platt will work on will be the road preservation program, which includes filling potholes.

During the call, Lucas also spoke about his crime prevention plan.

“We’re working to make sure that there are opportunities for our young people, that there are alternatives for those who found themselves in trouble before,” he said.

Earlier on Oct. 30, he had walked through neighborhoods in the Historic Northeast area to hear from residents about what long-term approaches they considered important for addressing violent crime, Lucas said.

Lastly, for those small business owners still struggling financially, Lucas said they could get help from the Kansas City Economic Development Corp.

“That’s small business relief here in Kansas City for a lot of businesses that may be struggling as we confront COVID-19,” he said.

For more information about business assistance, visit https://edckc.com/.

For those seeking food assistance and utility bill relief, call 2-1-1. For other city services and other general information, call 3-1-1.

Alcalde de KCMO confirma al nuevo administrador de la ciudad, da otras actualizaciones

La búsqueda de administradores de la ciudad de Kansas City, Missouri ha finalizado.

El 29 de octubre, el Concejo Municipal votó 9-4 para nombrar a Brian Platt como el nuevo administrador de la ciudad, Kansas City, Missouri, el alcalde Quinton Lucas confirmó el nombramiento el 30 de octubre durante una llamada de actualización con Dos Mundos.

Platt, el administrador de la ciudad de Jersey City, Nueva Jersey, debería comenzar a desempeñarse como administrador de la ciudad de Kansas City “a más tardar el 4 de enero de 2021”.

Platt dijo que descubrió que había desafíos similares en Kansas City que había experimentado y superado durante su tiempo en Jersey City. Está emocionado de empezar a trabajar aquí.

“Es emocionante para mí arremangarme y comenzar a trabajar con el Concejo Municipal aquí, el alcalde y la gente de la ciudad”, dijo Platt. “Tengo muchas ganas de conocer a tantas personas como pueda y trabajar con ellas en colaboración”.

Un tema en el que Platt trabajará será el programa de conservación de carreteras, que incluye el llenado de baches.

Durante la llamada, Lucas también habló sobre su plan de prevención del crimen.

“Estamos trabajando para asegurarnos de que hay oportunidades para nuestros jóvenes, que se ofrezcan alternativas para aquellos que se encontraron en problemas antes”, dijo.

Anteriormente, el 30 de octubre, había caminado por vecindarios en el área del noreste histórico para escuchar a los residentes sobre los enfoques a largo plazo que consideraban importantes para abordar los delitos violentos, dijo Lucas.

Por último, para aquellos propietarios de pequeñas empresas que todavía tienen dificultades financieras, Lucas dijo que podrían obtener ayuda de Kansas City Economic Development Corp.

“Eso es un alivio para las pequeñas empresas aquí en Kansas City para muchas empresas que pueden estar pasando apuros a medida que nos enfrentamos al COVID-19”, dijo.

Para obtener más información sobre la asistencia empresarial, visite https://edckc.com/.

Para aquellos que buscan asistencia alimentaria y alivio de facturas de servicios públicos, llame al 2-1-1. Para otros servicios de la ciudad y otra información general, llame al 3-1-1.

