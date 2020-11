Joe Biden projected to be the next US President

By Angie Baldelomar

After days of waiting for results, the race was finally called on Nov. 7 after Biden had secured the electoral votes needed to win, with a projected 290 votes in the Electoral College to Trump’s 214, according to The Associated Press (AP). At press time, the AP had not yet determined the winner in Alaska, Georgia and North Carolina.

Biden reached the threshold needed after winning Pennsylvania. That gave him 20 electoral votes, putting him over the number needed, 270.

This presidential election had the largest turnout of votes ever, with both Biden and Trump receiving more popular votes than any other candidate ever. As of Tuesday (Nov. 10), Biden was tallying at more than 75 million and Trump was at more than 71 million.

Biden became the first candidate to beat an incumbent president since 1992, when Bill Clinton unseated George H.W. Bush.

Vice President-elect Kamala Harris will be the first woman, Black person and South Asian American to hold the VP title.

At press time, Trump was still refusing to concede. Instead, he was raising unsupported claims of voter fraud in several states he had lost, or where he was trailing, and had filed lawsuits. But Trump and his allies have not offered any proof, and their legal challenges have been largely rejected by the courts.

Trump’s refusal to concede is affecting Biden’s national security transition, multiple media outlets reported. Biden has yet to receive a presidential daily briefing, and it was unclear whether his team would have access to classified information — the most important pipeline for them to learn about national threats.

______________________________________________________________________

Joe Biden proyectado para ser el próximo presidente de Estados Unidos

Después de días de espera por los resultados, finalmente se anunció al ganador de la silla presidencial el 7 de noviembre después de que Biden obtuvo los votos electorales necesarios para ganar, con 290 votos proyectados en el Colegio Electoral frente a los 214 de Trump, según The Associated Press (AP). Al cierre de esta edición, AP aún no había determinado al ganador en Alaska, Georgia y Carolina del Norte.

Biden alcanzó el umbral necesario después de ganar Pennsylvania. Eso le dio 20 votos electorales, colocándolo sobre el número necesario, 270.

Esta elección presidencial tuvo la mayor participación de votos de la historia, y tanto Biden como Trump recibieron más votos populares que cualquier otro candidato. Hasta el martes (10 de noviembre), Biden contaba con más de 75 millones y Trump estaba en más de 71 millones.

Biden se convritio en el primer candidato en vencer a un presidente en ejercicio desde 1992, cuando Bill Clinton venció a George H.W. Bush.

La vicepresidenta electa, Kamala Harris, será la primera mujer, afroamericana y estadounidense del sur de Asia en ostentar el título de vicepresidente.

Al cierre de esta edición, Trump todavía se negaba a ceder. En cambio, estaba presentando denuncias infundadas de fraude electoral en varios estados que había perdido, o donde estaba detrás, y había presentado demandas. Pero Trump y sus aliados no han ofrecido ninguna prueba, y sus impugnaciones legales han sido rechazadas en gran medida por los tribunales.

La negativa de Trump a ceder está afectando la transición de seguridad nacional de Biden, informaron varios medios de comunicación. Biden aún no ha recibido una sesión informativa diaria presidencial, y no estaba claro si su equipo tendría acceso a información clasificada, la vía más importante para que conozcan las amenazas nacionales.

Share this: Twitter

Facebook