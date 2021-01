Juntos Center working to educate Hispanic community on COVID-19

By Angie Baldelomar

The KU Medical Center’s Juntos Center for Advancing Latino Health is working to dispel misinformation regarding COVID-19 among the Hispanic community and share facts about the vaccine.

Mariana Ramirez Mantilla, director of Juntos, said the center has partnered with communities to create strategies to spread important information about the vaccine and the virus.

“We have the (obligation) to provide reliable information, but it needs to come from the people they trust, like their pastor,” she said.

They also have launched several social media campaigns to fight any misinformation about COVID-19 and vaccines.

Across the nation, Black and Brown communities have been more impacted by COVID-19 at a disproportionate rate. In addition, both communities are wary to get the vaccine. To combat this, Juntos — which seeks to generate and disseminate knowledge to eliminate health disparities in underserved Latino communities in Kansas — is trying to spread this knowledge.

Besides social media campaigns, the center has hosted virtual community forums where people can hear experts provide facts about the vaccines and COVID-19 and dispel myths.

“We’ve been having these forums to share information but also for our community members to ask questions,” Ramirez Mantilla said.

On Wednesday (Jan. 13), Juntos hosted its latest forum via Zoom. Participants heard from experts from the Wyandotte County Health Department, including scientists and physicians, and from the KU Medical Center.

“These community conversations are also crucial in (building) trust and allowing bidirectional communication with community members,” Ramirez Mantilla said.

The Kansas Governor’s Office recently released a tentative plan for vaccination in phases by population going all the way to June, depending on the vaccine supply.

Once people get the vaccine, they need to continue following safety guidelines, Ramirez Mantilla said.

“I cannot emphasize enough, even after getting the vaccine, how important it is to continue to follow the safety guidelines, like wearing a mask and social distancing,” she said.

For more information about COVID-19 and vaccine distribution, visit https://www.facebook.com/KSHispanicAndLatinoAffairs/ and https://covid.ks.gov.

Juntos Center trabaja para educar a la comunidad hispana sobre el COVID-19

El Juntos Center for Advancing Latino Health del KU Medical Center está trabajando para disipar la información errónea sobre COVID-19 entre la comunidad hispana y compartir datos sobre la vacuna.

Mariana Ramírez Mantilla, directora de Juntos, dijo que el centro se ha asociado con las comunidades para crear estrategias para difundir información importante sobre la vacuna y el virus.

“Tenemos la (obligación) de brindar información confiable, pero debe provenir de personas en las que confían, como su pastor”, dijo.

También han lanzado varias campañas en las redes sociales para combatir cualquier desinformación sobre COVID-19 y las vacunas.

En todo el país, las comunidades de color se han visto más afectadas por el COVID-19 a un ritmo desproporcionado. Además, desconfían de recibir la vacuna. Para combatir esto, Juntos, que busca generar y diseminar conocimiento para eliminar las disparidades de salud en las comunidades latinas desatendidas en Kansas, está tratando de difundir este conocimiento.

Además de las campañas en las redes sociales, el centro ha organizado foros comunitarios virtuales donde las personas pueden escuchar a los expertos proporcionar datos sobre las vacunas y COVID-19 y disipar mitos.

“Hemos tenido estos foros para compartir información, pero también para que los miembros de nuestra comunidad hagan preguntas”, dijo Ramírez Mantilla.

El miércoles (13 de enero), Juntos organizó su último foro a través de Zoom. Los participantes escucharon a expertos del Departamento de Salud del Condado de Wyandotte, incluidos científicos y médicos, y del Centro Médico KU.

“Estas conversaciones comunitarias también son cruciales para (generar) confianza y permitir la comunicación bidireccional con los miembros de la comunidad”, dijo Ramírez Mantilla.

La Oficina de la Gobernadora de Kansas publicó recientemente un plan tentativo para la vacunación en fases por población hasta junio, dependiendo del suministro de vacunas. Una vez que las personas reciben la vacuna, deben seguir siguiendo las pautas de seguridad, dijo Ramírez Mantilla.

“No puedo enfatizar lo suficiente, incluso después de recibir la vacuna, lo importante que es continuar siguiendo las pautas de seguridad, como usar una máscara y el distanciamiento social”, dijo.

Para obtener más información sobre COVID-19 y la distribución de vacunas, visite https://www.facebook.com/KSHispanicAndLatinoAffairs/ y https://covid.ks.gov