Biden team plans virtual inauguration as worry emerges over more protests

By Roberta Pardo

Joe Biden will be sworn in as U.S. president next week.

But in lieu of the normal in-person festivities, his inaugural committee is producing a TV special for the night of his inauguration on Jan. 20, according to Politico.

Starting at 8:30 p.m., the 90-minute program — dubbed “Celebrating America” — will air on broadcast channels ABC, CBS and NBC but not Fox. Cable news networks CNN and MSNBC will carry it live. Fox News will not.

Hosted by Tom Hanks, the program will include performances by Demi Lovato, Justin Timberlake, Ant Clemons and Jon Bon Jovi. “Celebrating America” also will spotlight American heroes, according to a description of the event.

“We have witnessed countless heroes this past year step up to the frontlines and serve their fellow Americans, so we are telling their stories, spreading their collective light and celebrating the best of our country and its people with this prime-time program,” said Tony Allen, CEO of Biden’s presidential inaugural committee, in a statement to Politico.

The emphasis on virtual over in-person activities has grown over the past week. In addition to COVID-19, the inaugural committee and law enforcement personnel are more worried about violent disruptions from supporters of President Trump following the Jan. 6 siege at the U.S. Capitol.

In fact, the Secret Service and federal law enforcement agencies have spent the past few days leading up to the transfer of power bracing for a possible violent assault on Inauguration Day, launching a security mobilization that will be unlike any in modern U.S. history, as reported by the Washington Post.

The Secret Service will take command of security preparations at the Capitol and other federal buildings, backed by as many as 15,000 National Guard troops, thousands of police and tactical officers, and layers of eight-foot steel fencing, multiple media outlets are reporting.

On Monday night (Jan. 11), House Democrats were briefed by the new Capitol Police leadership about threats to the inauguration from groups supporting Trump and the new security measures in place to avoid a repeat of the Jan. 6 riot.

The Post reported that the threats included promises to execute members of Congress. Law enforcement has already started fortifying the city and deploying officers in anticipation of potential violence on Sunday (Jan. 17), when pro-Trump groups are calling for armed marches in Washington, D.C., and the 50 state capitals.

Equipo de Biden planea inauguración virtual mientras que surge preocupación sobre más protestas

Joe Biden será inaugurado como presidente de Estados Unidos la próxima semana.

Pero en lugar de las festividades normales en persona, su comité inaugural está produciendo un especial de televisión para la noche de su inauguración el 20 de enero, según reporta Politico.

A partir de las 8:30 p.m., el programa de 90 minutos, denominado “Celebrating America”, se transmitirá en los canales de transmisión ABC, CBS y NBC, pero no en Fox. Las redes de noticias por cable CNN y MSNBC lo transmitirán en vivo. Fox News no lo hará.

Conducido por Tom Hanks, el programa incluirá actuaciones de Demi Lovato, Justin Timberlake, Ant Clemons y Jon Bon Jovi. “Celebrating America” también destacará a los héroes estadounidenses, según una descripción del evento.

“Hemos sido testigos de innumerables héroes el año pasado que se pusieron al frente y sirvieron a sus compatriotas estadounidenses, por lo que contamos sus historias, difundimos su luz colectiva y celebramos lo mejor de nuestro país y su gente con este programa en horario estelar”, dijo Tony Allen, director ejecutivo del comité inaugural presidencial de Biden, en un comunicado a Politico.

El énfasis en las actividades virtuales sobre las presenciales ha aumentado durante la última semana. Además del COVID-19, el comité inaugural y el personal policial están más preocupados por posibles violentas interrupciones de los partidarios del presidente Trump tras la toma del Capitolio del 6 de enero.

De hecho, el Servicio Secreto y las agencias federales de las fuerzas del orden han pasado los últimos días previos a la transferencia de poder preparándose para un posible asalto violento el Día de la Inauguración, lanzando una movilización de seguridad que será diferente a cualquier otra en la historia moderna de Estados Unidos, según lo informado por el Washington Post.

El Servicio Secreto tomará el mando de los preparativos de seguridad en el Capitolio y otros edificios federales, con el respaldo de hasta 15,000 soldados de la Guardia Nacional, miles de policías y oficiales tácticos, y capas de cercas de acero de dos metros y medio, reportan varios medios de comunicación.

El lunes por la noche (11 de enero), los nuevos líderes de la Policía del Capitolio informaron a los demócratas de la Cámara sobre las amenazas a la toma de posesión por parte de grupos que apoyan a Trump y las nuevas medidas de seguridad implementadas para evitar que se repita el motín del 6 de enero.

El Post informó que las amenazas incluían promesas de ejecución de miembros del Congreso. Las fuerzas del orden ya comenzaron a fortificar la ciudad y a desplegar agentes en previsión de una posible violencia el domingo (17 de enero), cuando los grupos pro-Trump están convocando marchas armadas en Washington, DC y las 50 capitales de los estados.