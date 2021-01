New locally produced and shot film tells story of hope and redemption

Silas Martinez never imagined he would work in a movie, let alone star in one.

But in early 2020, friend and local producer Juan Aguero approached him and said Martinez’s story was worth telling. Martinez, a recovering addict, had shared his struggles with drug addiction and how he overcame it with Aguero.

“What I didn’t know was that he was recording me telling my story,” Martinez said. “And later, when he revealed that he’d recorded our conversation, he said, ‘Since I make movies, what do you think of turning your story into one?’”

And that is how “La Liberacion de Silas” (“The Liberation of Silas” in English), a Christian movie based on Martinez’s life, was born.

Martinez not only agreed to have his story told, but also ended up portraying himself in the movie — even though he had no acting experience.

“It was a privilege to have portrayed myself and what I went through and show others what I went through,” he said.

Filmed in 22 days over the summer, the movie is finally premiering this Thursday (Jan. 7). It tells the story of an alcoholic and drug addict who has hit rock bottom until he finds strength in Jesus Christ to turn around his life.

“The movie is for those who feel like their lives have no meaning, who feel like they don’t have value. This is the movie for them,” Martinez said.

“La Liberacion de Silas” will be available online Thursday on YouTube and Vimeo, as well as through the film’s Facebook page (https://www.facebook.com/laliberaciondesilas/). People also can order DVD and Blu-Ray copies through Amazon.

_______________________________________________________________

Película producida y filmada localmente cuenta historia de esperanza y redención

Silas Martínez nunca imaginó que trabajaría en una película, mucho menos que sería el protagonista Pero a principios del 2020, su amigo y productor local Juan Agüero se le acercó y le dijo que la historia de Martínez debía ser contada. Martínez, un adicto en recuperación, había compartido con Agüero su lucha con la adicción a las drogas y cómo logró superarla.

“Lo que no sabía era que él me estaba grabando mientras yo contaba mi historia”, dijo Martínez. “Cuando me contó que había grabado lo que le conté me dijo: ‘Como hago películas, ¿qué te parece si hacemos una sobre tu historia?’”

Y así fue como nació “La Liberación de Silas”, una película cristiana basada en la vida de Martínez.

Martínez no sólo aceptó que se contara su historia, sino que también terminó interpretándose a sí mismo en la película, a pesar de que no tenía experiencia en la actuación.

“Fue un privilegio haberme interpretado a mí mismo y lo que pasé y mostrarles a los demás lo que pasé”, dijo.

Filmada en 22 días durante el verano, la película finalmente se estrenará este jueves (7 de enero). Cuenta la historia de un alcohólico y drogadicto que ha tocado fondo hasta que encuentra la fuerza en Jesucristo para cambiar su vida.

“La película es para aquellos que sienten que sus vidas no tienen sentido, que sienten que no tienen valor. Esta es la película para ellos”, dijo Martínez.

“La Liberación de Silas” estará disponible en línea el jueves en YouTube y Vimeo, así como a través de la página de Facebook de la película (https://www.facebook.com/laliberaciondesilas/). Las personas también pueden solicitar copias en DVD y Blu-Ray a través de Amazon.