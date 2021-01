Let’s get vaccinating

On Monday, the Kansas Health Department reported 5,180 new coronavirus cases since Friday (Jan. 8); Missouri saw 1,659 new cases from Saturday to Sunday. The KC metro added 1,296 new cases on Saturday alone. Nationwide, there were more than 1.7 million new cases last week. And now, the new more contagious strain of the coronavirus has reached the U.S.

Two coronavirus vaccines developed by Pfizer and Moderna are now available here. As of Monday, the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) had distributed 25,480,725 doses to the states, but only 8,987,322 had been administered. Where are the vaccines, and who’s getting them?

According to the CDC, Kansas ranked last among states for its vaccination rate. Moreover, Kansans are in the dark about the number of vaccines received and administered; the race, age and gender of Kansans who are being inoculated; the brand of vaccine they’re getting; and where and when they can pre-register for a vaccination.

The rollout in Missouri appears to be going a little smoother. The Missouri Department of Health has an online dashboard at https://health.mo.gov/living/healthcondiseases/communicable/novel-coronavirus/vaccine-enrollment.php. It’s multilingual using the Website’s Google Translate tool. Additionally, Missouri has a Website at https://covidvaccine.mo.gov/ dedicated to all things Covid-19 in the state, including information about the vaccines and a Google Translate tool.

So who’s getting the vaccinations? On Monday, the CDC announced that states are increasingly deviating from its recommendations. Healthcare personnel and long-term care facility residents should get the first available doses, the agency advised. The next group should be frontline essential workers and people age 75 and older.

In Kansas, the first available vaccines are supposed to go to healthcare workers, residents or patients in long-term care facilities and workers critical to pandemic response continuity. In Missouri, the first round of shots is going to frontline healthcare workers and residents and staff of long-term care facilities.

More and more, states are varying from CDC’s Covid-19 guidelines for administering the vaccinations. Some states added first responders in the initial round of shots; others included educators, prisoners, other age groups and homeless people. Here in the metro, Kansas Congressional Representative Sharice Davids and Missouri Congressional Representative Emanuel Cleaver received their first doses of the Covid-19 vaccine last week. Davids is only 40; Cleaver is 76.

Kansas and Missouri have received 192,200 and 420,000 doses of the vaccine, respectively. As of Monday morning they had administered 72,217 and 150,070 vaccinations, respectively.

State officials have known since July 22 when the federal government announced a Covid-19 vaccine distribution agreement with pharmaceutical giants Pfizer and BioNTech for 100 million doses of their Covid-19 vaccine by mid-December that states would need to develop a vaccination plan.

The Covid-19 pandemic presents an unprecedented crisis in modern history. But that’s no excuse for the slow, sloppy rollout of new Covid-19 vaccines and offers scant comfort to those of us who are losing loved ones to this pernicious disease. We’re counting on officials to step up the pace of purchasing, distributing and administering vaccinations.

El lunes, el Departamento de Salud de Kansas reportó 5,180 casos de coronavirus nuevos desde el viernes (8 de enero). Missouri vio 1,659 casos nuevos desde el sábado al domingo. El área metro de KC agregó 1,296 casos nuevos sólo el sábado. A nivel nacional, hubo más de 1.7 millones de casos nuevos la semana pasada. Y ahora, la nueva cepa más contagiosa del coronavirus ha llegado a Estados Unidos.

Dos vacunas contra el coronavirus desarrolladas por Pfizer y Moderna ahora están disponibles aquí. Hasta el lunes, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) habían distribuido 25,480,725 dosis a los estados, pero sólo se habían administrado 8,987,322. ¿Dónde están las vacunas y quién las recibe?

Según el CDC, Kansas ocupó el último lugar entre los estados por su tasa de vacunación. Además, los habitantes de Kansas no conocen la cantidad de vacunas recibidas y administradas; la raza, edad y sexo de los habitantes de Kansas que están siendo vacunados; la marca de vacuna que están recibiendo; y dónde y cuándo pueden pre-inscribirse para una vacuna.

La vacunación en Missouri parece ir un poco más fluida. El Departamento de Salud de Missouri tiene un panel en línea en https://health.mo.gov/living/healthcondiseases/communicable/novel-coronavirus/vaccine-enrollment.php. Es multilingüe con la herramienta de traducción de Google del sitio web. Además, Missouri tiene un sitio web en https://covidvaccine.mo.gov/ dedicado a todo lo relacionado con Covid-19 en el estado, incluida información sobre las vacunas y una herramienta de traducción de Google.

Entonces, ¿quién va a recibir las vacunas? El lunes, el CDC anunció que los estados se están desviando cada vez más de sus recomendaciones. El personal de salud y los residentes de las instalaciones de cuidados a largo plazo deben recibir las primeras dosis disponibles, aconsejó la agencia. El siguiente grupo debería ser trabajadores esenciales de primera línea y personas de 75 años o más.

En Kansas, se supone que las primeras vacunas disponibles se destinarán a los trabajadores de la salud, residentes o pacientes en centros de atención a largo plazo y trabajadores críticos para la continuidad de la respuesta a una pandemia. En Missouri, la primera ronda de vacunas se dirigirá a los trabajadores de atención médica de primera línea y a los residentes y al personal de los centros de atención a largo plazo.

Cada vez más, los estados difieren de las pautas para Covid-19 del CDC para administrar las vacunas. Algunos estados agregaron socorristas en la ronda inicial de vacunas; otros incluyeron educadores, presos, otros grupos de edad y personas sin hogar. Aquí, en el metro, la representante del Congreso de Kansas, Sharice Davids, y el representante del Congreso de Missouri, Emanuel Cleaver, recibieron sus primeras dosis de la vacuna Covid-19 la semana pasada. Davids sólo tiene 40 años; Cleaver tiene 76 años.

Kansas y Missouri han recibido 192.200 y 420.000 dosis de la vacuna, respectivamente. Hasta el lunes por la mañana habían administrado 72.217 y 150.070 vacunas, respectivamente.

Los funcionarios estatales saben desde el 22 de julio, cuando el gobierno federal anunció un acuerdo de distribución de la vacuna contra el Covid-19 con los gigantes farmacéuticos Pfizer y BioNTech por 100 millones de dosis de su vacuna Covid-19 a mediados de diciembre, que los estados necesitarían desarrollar un plan de vacunación.

La pandemia de Covid-19 presenta una crisis sin precedentes en la historia moderna. Pero eso no es excusa para el lento y descuidado lanzamiento de las nuevas vacunas contra el Covid-19 y ofrece poco consuelo a aquellos de nosotros que estamos perdiendo seres queridos por esta perniciosa enfermedad. Confiamos en los funcionarios para acelerar el ritmo de compra, distribución y administración de vacunas.