KCKPS hosts four town hall meetings as part of superintendent search

By Angie Baldelomar

Last week, Kansas City, Kansas, Public Schools (KCKPS) hosted four virtual town hall meetings as the district officially started its search for a new superintendent.

In partnership with JG Consulting, the search started with two English and two Spanish town hall meetings to gather community input on the characteristics and skillsets district community members want in the next superintendent.

“We’re going to take all of this information and feedback that you give us as we continue this process of putting together the position (description) of superintendent and what’s important to you, our community members,” KCKPS Board of Education President Randy Lopez said at the beginning of one meeting.

Each meeting lasted approximately one hour. They were held on Jan. 7 and 9, and they were live-streamed through the district’s YouTube channel.

Edwin Birch, KCKPS executive director of communications and marketing, said via email that they had approximately 150 people total in attendance in all four meetings.

“While we thought the virtual meetings went very well, we definitely would have liked to see more input and participation from residents during the townhall process,” Birch stated.

The community can still offer input through an online survey the district has made available. Birch encourages those who have not offered feedback yet to do so by visiting https://www.surveymonkey.com/r/N688YY6.

KCKPS selected JG Consulting to help in its search for the new superintendent because of its “solid and professional” reputation in finding superintendents.

“JG Consulting has established a solid and professional reputation for finding qualified superintendents who are the right fit for the school district and community they serve,” Birch said. “There is a lot of planning that goes into the search for a superintendent, and we know that JG Consulting has experience in the planning process that is critical in a successful superintendent search.”

For updates on the search, visit https://kckps.org/2020-superintendent-search/.

KCKPS organiza cuatro foros virtuales como parte de la búsqueda de superintendente

Las Escuelas Públicas de Kansas City, Kansas (KCKPS, por sus siglas en inglés) organizaron cuatro foros virtuales la semana pasada con los que el distrito oficialmente dio inicio a la búsqueda del nuevo superintendente.

En asociación con JG Consulting, la búsqueda comenzó con dos reuniones públicas en inglés y dos en español para recopilar opiniones de la comunidad sobre las características y conjuntos de habilidades que los miembros de la comunidad del distrito quieren en el próximo superintendente.

“Vamos a tomar toda esta información y comentarios que nos brinden a medida que continuamos con este proceso de escribir (la descripción) del puesto de superintendente y lo que es importante para ustedes, los miembros de nuestra comunidad”, dijo el presidente de la Junta de Educación de KCKPS, Randy Lopez, al comienzo de una reunión.

Cada reunión duró aproximadamente una hora. Se llevaron a cabo el 7 y 9 de enero y se transmitieron en vivo a través del canal de YouTube del distrito.

Edwin Birch, director ejecutivo de comunicaciones y marketing de KCKPS, dijo por correo electrónico que habían asistido aproximadamente 150 personas en total a las cuatro reuniones.

“Si bien pensamos que nos fue muy bien en las reuniones virtuales, definitivamente nos hubiera gustado ver más aportes y participación de los residentes durante el proceso del foro”, dijo Birch.

La comunidad aún puede ofrecer comentarios a través de una encuesta en línea que el distrito ha puesto a disposición. Birch anima a aquellos que aún no han ofrecido comentarios a hacerlo visitando https://www.surveymonkey.com/r/N688YY6.

KCKPS seleccionó a JG Consulting para ayudar en la búsqueda del nuevo superintendente debido a su reputación “sólida y profesional” en la búsqueda de superintendentes.

“JG Consulting ha establecido una reputación sólida y profesional por encontrar superintendentes calificados que son los adecuados para el distrito escolar y la comunidad a la que sirven”, dijo Birch. “Hay mucha planificación en la búsqueda de un superintendente, y sabemos que JG Consulting tiene experiencia en el proceso de planificación que es fundamental para una búsqueda exitosa de superintendente”.

Para obtener actualizaciones sobre la búsqueda, visite https://kckps.org/2020-superintendent-search/.