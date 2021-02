Mexico’s president tests positive for COVID-19

Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador tested positive for COVID-19, he announced in a tweet Sunday (Jan. 24).

“I regret to inform you that I am infected with Covid-19,” he tweeted. “The symptoms are mild but I am already under medical treatment. As always, I am optimistic. We will all move forward.”

Lopez Obrador, 67, has long been accused of complacency in his approach to the pandemic. He has consistently downplayed the severity of the crisis, continued to keep up a busy travel schedule and has rarely been seeing wearing a mask.

Lopez Obrador also has resisted locking down the economy. When the pandemic began, he was criticized for still leaning into crowds and giving hugs.

Despite his age and high blood pressure, Lopez Obrador has not received a vaccine shot, even though Mexico has received batches of Pfizer-BioNTech doses.

The Mexican president promised to continue working, though for the first time in two years, he skipped his daily morning press conference.

Mexico has registered nearly 150,000 coronavirus deaths and more than 1.7 million infections, according to Johns Hopkins University. The Guardian reported hospitals in the capital have been near capacity for weeks as a surge of cases followed the holiday season.

The daily death toll has topped more than 1,000 for much of January. At that rate, Mexico is expected to overtake India shortly to become third on the list of hardest-hit countries.

Presidente de México da positivo por COVID-19

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dio positivo por COVID-19, anunció en un tweet el domingo (24 de enero).

“Lamento informarles que estoy infectado con Covid-19”, tuiteó. “Los síntomas son leves pero ya estoy en tratamiento médico. Como siempre, soy optimista. Todos seguiremos adelante”.

López Obrador, de 67 años, ha sido acusado durante mucho tiempo de complacencia en su enfoque de la pandemia. Constantemente ha minimizado la gravedad de la crisis, ha seguido manteniendo una apretada agenda de viajes y rara vez se le ha visto con una máscara.

López Obrador también se ha resistido a bloquear la economía. Cuando comenzó la pandemia, fue criticado por seguir inclinándose hacia la multitud y dando abrazos.

A pesar de su edad y presión arterial alta, López Obrador no ha recibido una vacuna, a pesar de que México ha recibido lotes de dosis de Pfizer-BioNTech.

El mandatario mexicano prometió seguir trabajando, aunque por primera vez en dos años no asistió a su rueda de prensa matutina diaria.

México ha registrado casi 150.000 muertes por coronavirus y más de 1,7 millones de infecciones, según la Universidad Johns Hopkins. The Guardian informó que los hospitales de la capital han estado cerca de su capacidad durante semanas, ya que un aumento de casos siguió a la temporada navideña.

La cifra diaria de muertos ha superado los 1.000 durante gran parte de enero. A ese ritmo, se espera que México supere a la India en breve para convertirse en el tercero en la lista de países más afectados.