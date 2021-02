Tax season start date delayed until Feb. 12

By Angie Baldelomar

Tax season is almost here.

In other years, tax season would have started by now. But this year, the start date has been postponed a few weeks.

The Internal Revenue Service (IRS) announced last week that it would begin accepting and processing individual income tax returns on Feb. 12 for the tax year 2020 — unlike other years, where it usually starts in late January. Marelvis Colina, a tax preparer with Mateos Tax Services in the Kansas City area, said the $600 stimulus checks recently approved by Congress prompted the delay.

“This year, due to the second stimulus that was approved, … the start date and processing of taxes have been delayed a bit because they are giving priority to issuing stimulus checks,” Colina said.

People who received either or both stimulus payments do not need to add that information on their 2020 tax returns.

So far, there is no indication of an extension to file tax returns, as there was in 2020. That means the deadline to file taxes is April 15, as it traditionally has been.

Mateos Tax Services offers bilingual help — in Spanish and English — in preparing tax returns for individuals and businesses. It also offers payroll and bookkeeping services, as well as help registering new businesses, Colina said. It is important to know how to prepare tax returns and what documents to present with the tax returns, such as documents for unemployment benefits, she said.

“For example, for those people who claimed unemployment, remember that unemployment is taxable; therefore, they have to bring the form that they are going to get, so that they can add this unemployment (payment) as an income (source) for them,” Colina said.

Those seeking help from professional tax preparers can schedule an appointment with Mateos Tax Services by calling (816) 569-6197 or contacting the company on Facebook at Mateos Tax Colina.

In other tax news, this year, the IRS has a partnership with the Free File Alliance, a group of tax software providers who have agreed to make their federal tax-return products available for free to taxpayers whose adjusted gross income was $72,000 or less in 2020. In some cases, some people might be able to have their state returns filed for free, too. To use this service, visit irs.gov/freefile.

Fecha de inicio de la temporada de impuestos se retrasa hasta el 12 de febrero

La temporada de impuestos casi está aquí.

En otros años, la temporada de impuestos ya habría comenzado. Pero este año, la fecha de inicio se ha pospuesto unas semanas. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) anunció la semana pasada que comenzaría a aceptar y procesar declaraciones de impuestos individuales el 12 de febrero para el año fiscal 2020, a diferencia de otros años, donde generalmente comienza a fines de enero. Marelvis Colina, preparadora de impuestos de Mateos Tax Services en el área de Kansas City, dijo que los cheques de estímulo de $600 aprobados recientemente por el Congreso provocaron el retraso.

“Este año, debido al segundo estímulo que se aprobó, … la fecha de inicio y tramitación de impuestos se ha retrasado un poco porque se está dando prioridad a la emisión de cheques de estímulo”, dijo Colina.

Las personas que recibieron uno o ambos pagos de estímulo no necesitan agregar esa información en sus declaraciones de impuestos de 2020.

Hasta el momento, no hay indicios de una extensión para presentar declaraciones de impuestos, como lo hubo en 2020. Eso significa que la fecha límite para presentar los impuestos es el 15 de abril, como ha sido tradicionalmente.

Mateos Tax Services ofrece ayuda bilingüe, en español e inglés, en la preparación de declaraciones de impuestos para individuos y empresas. También ofrece servicios de nómina y teneduría de libros, así como ayuda para registrar nuevos negocios, dijo Colina. Es importante saber cómo preparar las declaraciones de impuestos y qué documentos presentar con las declaraciones de impuestos, como documentos de beneficios por desempleo, dijo.

“Por ejemplo, para aquellas personas que reclamaron desempleo, recuerde que el desempleo está sujeto a impuestos; por lo tanto, tienen que traer el formulario que van a recibir, para que puedan agregar este (pago) de desempleo como una (fuente de) ingreso para ellos ”, dijo Colina.

Aquellos que buscan ayuda de preparadores de impuestos profesionales pueden programar una cita con Mateos Tax Services llamando al (816) 569-6197 o comunicándose con la compañía en Facebook en Mateos Tax Colina.

En otras noticias tributarias, este año, el IRS tiene una asociación con Free File Alliance, un grupo de proveedores de software tributario que han acordado hacer que sus productos de declaración de impuestos federales estén disponibles de forma gratuita para los contribuyentes cuyo ingreso bruto ajustado fue de $72,000 o menos en 2020. En algunos casos, es posible que algunas personas también puedan presentar sus declaraciones estatales de forma gratuita. Para utilizar este servicio, visite irs.gov/freefile.