Russell Stover offering curbside pickup

By Roberta Pardo

Russell Stover Chocolates Inc. is adapting to the times.

The Kansas City-based company — and the largest producer of heart-boxed chocolates in the United States — has announced that this year it will offer a curbside option when selling its well-known jumbo strawberries freshly dipped in Russell Stover’s own fine blends of chocolate.

“Since chocolate-covered strawberries are best when enjoyed within 24 hours, we hand-dip our berries fresh all day long. But there’s something new this year; it is important to us to offer our customers a way to continue to enjoy their Valentine celebrations while keeping them and our employees as safe as possible,” Angela Ellsworth, Russell Stover vice president-direct to consumer, said in a press release. “Offering our chocolate-covered strawberries for curbside pickup is the perfect option.”

Customers can place their orders by calling their local store — Merriam, Kansas, at Interstate Highway 35 and Shawnee Mission Parkway at (913) 722-2175; or Kansas City, Kansas, near Legends Outlets Kansas City at (913) 299-9855 — or by visiting russellstover.com/curbside. Customers without a pre-order can stop by the store.

Russell Stover offers a variety of heart-boxed chocolates. The most popular item is the Chocolate Covered Strawberry Heart, which contains 10 generously sized chocolate-covered strawberries carefully packaged in Russell Stover’s famous red heart-shaped box.

Russell Stover ofrece recogida en la acera

Por Roberta Pardo

Russell Stover Chocolates Inc. se está adaptando a los tiempos.

La compañía con sede en Kansas City, y el mayor productor de chocolates en caja de corazón en Estados Unidos, ha anunciado que este año ofrecerá una opción de recoger pedidos en la acera al vender sus conocidas fresas gigantes recién bañadas en las finas mezclas de chocolate de Russell Stover.

“Dado que las fresas cubiertas de chocolate son mejores cuando se disfrutan dentro de las 24 horas, las sumergimos a mano frescas durante todo el día. Pero hay algo nuevo este año; es importante para nosotros ofrecer a nuestros clientes una manera de continuar disfrutando de sus celebraciones de San Valentín mientras los mantenemos a ellos ya nuestros empleados lo más seguros posible”, dijo Angela Ellsworth, vicepresidenta directa al consumidor de Russell Stover, en un comunicado de prensa. “Ofrecer nuestras fresas cubiertas de chocolate para recoger en la acera es la opción perfecta”.

Los clientes pueden hacer sus pedidos llamando a su tienda local: Merriam, Kansas, en la Interstate Highway 35 y Shawnee Mission Parkway al (913) 722-2175; o Kansas City, Kansas, cerca de Legends Outlets Kansas City al (913) 299-9855, o visitando russellstover.com/curbside. Los clientes sin un pedido anticipado pueden pasar por la tienda.

Russell Stover ofrece una variedad de chocolates en caja de corazón. El artículo más popular es el corazón de fresa cubierto de chocolate, que contiene 10 fresas cubiertas de chocolate de tamaño generoso cuidadosamente empaquetadas en la famosa caja roja con forma de corazón de Russell Stover.