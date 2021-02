Puerto Rican composer talks making music for new film “R#J”

Interview by Angie Baldelomar

Puerto Rican composer Rene G. Boscio has always loved music.

After learning to play drums and later the guitar, Boscio dreamed of being in a rock band. During his earlier years in college, his interest in film scoring was piqued when he watched “The Holiday,” a romantic comedy starring Jack Black, Kate Winslet, Cameron Diaz and Jude Law, scored by Hans Zimmer.

“This particular score had a very eclectic palette of sounds,” Boscio said. “It essentially had everything that at that point I was interested in but had never found a way to combine.”

Since realizing that film scoring was what he wanted to do, Boscio’s music has been featured in more than 100 episodes of television, including hit shows like “Riverdale,” “Blindspot” and “The Flash.” His latest project, “R#J,” premiered in January at the 2021 Sundance Film Festival. “R#J” is a bold film adaptation of William Shakespeare’s “Romeo and Juliet” with a modern twist, told through social media and smartphone screens with Black and Latin youth at its core.

As a Latino composer, Boscio said he always tries to incorporate traditional Latin instrument sounds into his work to help normalize their use.

“It’s like I’m on a secret mission to bring all of these Latino instruments into every score by trying to sneak them in as best as I can without making them too noticeable,” he said.

Dos Mundos recently sat down with Boscio to talk more about his career and his work in “R#J.”

Dos Mundos: Can you tell me a little bit about the process of composing music for a film?

Rene G. Boscio: I find that I tend to have two different approaches, depending on the type of score that I’m working on. For scores like this, that are more synth- and sound design-based, I tend to start by taking a few weeks … (to) mess around with my synthesizer, just trying out different sonic ideas and then creating a library of samples and sounds that I can then use as a foundation for when I actually start writing music to picture.

Other scores that happen to be more melodic or traditionally approached, I work a lot off of improvisation, so I’ll know the kind of emotion that I’m going after, and then I’ll sit on the piano or grab the guitar and play some ideas, recording them and then listen back to that recording to see if any melodic or harmonic ideas were good to pick out and start building from them.

DM: How much of the movie are you aware of before start composing? Do you read the script, see some raw footage or what?

RGB: It varies from project to project. For this movie, in particular, Carey (Williams, the director) reached out to me once they had already been working on the edits so they were working on getting a director’s cut ready, and so he just sent me the rough cut of the movie for me to see how it was being built. Because it’s such a unique concept, reading the script was not going to give me a clear idea of what it was. I was watching the Q&A after the premiere, and even the actors said (that) the movie came out totally different from the script … because it’s so inventive and imaginative.

DM: How did you become involved in this project? And what attracted you to it?

RGB: I came on board because of Carey Williams, the director. He and I have been friends for several years. And we had sort of worked on a short film of his before in 2018, but for that project, I just let him use some of my catalog that was already composed. … We were always looking for the right project to work on together because we have very similar tastes when it comes to both movies and music. That has helped us form a friendship in that regard. When he was hired for “R#J” when he was still on Instagram, he would keep track of all of my sonic experiments that I would post; and I feel like because of that, when the time came to hire a composer, he wanted me to be the person to do it because of what I’ve already been doing in terms of the music I’ve been creating. …

For me personally, what interested me in it first and foremost was working with Carey because I really admire him as a person, as a filmmaker I think he has a very unique and powerful vision, and I want to be able to support any story he has to tell. Outside of that, I felt like “R#J” was this huge IP to take on and try to give it a fresh voice, whereas most scores or movies before this have been approached in a somewhat more traditional way. … It was exciting for me to try to figure out, alongside with Carey, how to give this story a fresh voice and … (aim) it at the younger generation that may not be as interested if not presented in this kind of light.

DM: Why should people watch “R#J” whenever it’s available to the public?

RGB: I think it’s a fresh take on the movie. I don’t think anybody had taken this approach. One of my favorite things is how it mixes the classical “Romeo and Juliet” language with the more contemporary, modern way that Gen Zers talk nowadays. I feel like it’s a solid representation of what these characters would be living like if they were alive today.

*This interview was edited for brevity.

Compositor puertorriqueño habla de hacer música para nueva película “R#J”

El compositor puertorriqueño René G. Boscio siempre ha amado la música.

Después de aprender a tocar la batería y luego la guitarra, Boscio soñaba con estar en una banda de rock. Durante sus primeros años en la universidad, su interés en la composición de películas se despertó cuando vio “The Holiday”, una comedia romántica protagonizada por Jack Black, Kate Winslet, Cameron Diaz y Jude Law, con música de Hans Zimmer.

“Esa banda sonora en particular tenía una paleta de sonidos muy ecléctica”, dijo Boscio. “Básicamente tenía todo lo que en ese momento me interesaba, pero nunca había encontrado una manera de combinar”.

Desde que se dio cuenta de que la música de las películas era lo que quería hacer, la música de Boscio ha aparecido en más de 100 episodios de televisión, incluidos programas exitosos como “Riverdale”, “Blindspot” y “The Flash”. Su último proyecto, “R#J”, se estrenó en enero en el Festival de Cine de Sundance de 2021. “R#J” es una atrevida adaptación cinematográfica de “Romeo y Julieta” de William Shakespeare con un toque moderno, contada a través de las redes sociales y pantallas de teléfonos inteligentes con jóvenes afroamericanos y latinos en su núcleo.

Como compositor latino, Boscio dijo que siempre intenta incorporar sonidos de instrumentos latinos tradicionales en su trabajo para ayudar a normalizar su uso.

“Es como si estuviera en una misión secreta para incorporar todos estos instrumentos latinos en cada partitura tratando de introducirlos lo mejor que pueda sin hacerlos demasiado notorios”, dijo.

Dos Mundos se sentó recientemente con Boscio para hablar más sobre su carrera y su trabajo en “R#J”.

Dos Mundos: ¿Puedes contarme un poco sobre el proceso de componer música para una película?

René G. Boscio: Encuentro que tiendo a tener dos enfoques diferentes, dependiendo del tipo de ‘score’ en el que estoy trabajando. Para composiciones como esta, que están más basadas en sintetizadores y diseños de sonido, tiendo a comenzar por tomarme unas semanas … (para) jugar con mi sintetizador, simplemente probando diferentes ideas sonoras y luego creando una biblioteca de muestras y sonidos que luego puedo usar como base para cuando realmente empiece a escribir música a imagen.

Otras partituras que resultan ser más melódicas o de enfoque tradicional, trabajo mucho en la improvisación, así que sabré el tipo de emoción que estoy buscando, y luego me sentaré en el piano o agarraré la guitarra y reproducir algunas ideas, grabarlas y luego escuchar esa grabación para ver si alguna idea melódica o armónica era buena para elegir y comenzar a construir a partir de ellas.

DM: ¿Qué parte de la película conoces antes de empezar a componer? ¿Lees el guión, ves algunas imágenes en bruto o qué?

RGB: Varía de un proyecto a otro. Para esta película, en particular, Carey (Williams, el director) se acercó a mí una vez que ya habían estado trabajando en las ediciones, por lo que estaban trabajando en preparar el corte del director, por lo que simplemente me envió el borrador de la película para que yo viera cómo se estaba construyendo. Debido a que es un concepto tan único, leer el guión no me iba a dar una idea clara de lo que era. Estaba viendo la sesión de preguntas y respuestas después del estreno, e incluso los actores dijeron (que) la película salió totalmente diferente del guión … porque es muy inventiva e imaginativa.

DM: ¿Cómo se involucró en este proyecto? ¿Y qué te atrajo de ella?

RGB: Me incorporé gracias a Carey Williams, el director. Él y yo somos amigos desde hace varios años. Y habíamos trabajado en un cortometraje suyo antes en 2018, pero para ese proyecto, simplemente le dejé usar parte de mi catálogo que ya estaba compuesto. … Siempre buscamos el proyecto adecuado para trabajar juntos porque tenemos gustos muy similares cuando se trata de películas y música. Eso nos ha ayudado a formar una amistad en ese sentido. Cuando fue contratado para “R#J” cuando todavía estaba en Instagram, él hacía un seguimiento de todos mis experimentos sónicos que publicaba; y siento que por eso, cuando llegó el momento de contratar a un compositor, él quería que yo fuera la persona que lo hiciera por lo que ya he estado haciendo en términos de la música que he estado creando. …

Para mí, personalmente, lo que más me interesó fue trabajar con Carey porque realmente lo admiro como persona, como cineasta creo que tiene una visión única y poderosa, y quiero poder apoyar cualquier historia que él tiene que contar. Fuera de eso, sentí que “R#J” era esta enorme IP para asumir y tratar de darle una voz fresca, mientras que la mayoría de las bandas sonoras o películas anteriores a esto se han abordado de una manera algo más tradicional. … Fue emocionante para mí tratar de descubrir, junto con Carey, cómo darle a esta historia una voz fresca y … (apuntar) a la generación más joven que puede no estar tan interesada si no se presenta bajo este tipo de luz.

DM: ¿Por qué la gente debería ver “R#J” siempre que esté disponible para el público?

RGB: Creo que es una nueva versión de la película. No creo que nadie haya adoptado este enfoque. Una de mis cosas favoritas es cómo mezcla el lenguaje clásico de “Romeo y Julieta” con la forma más contemporánea y moderna en que habla la Generación Z hoy en día. Siento que es una representación sólida de cómo vivirían estos personajes si estuvieran vivos hoy.

*Esta entrevista fue editada por brevedad.