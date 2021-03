KC native excited to help his community as KC SBA district director

By Angie Baldelomar

For Isabel Gutierrez, education has been at the center of most of her life.

A native of Mexico, Gutierrez moved to the Kansas City area when she was 6 years old. Since she was young, she has felt a passion to teach and empower future generations.

“That was (always) my passion, to empower the community through knowledge,” Gutierrez said.

Gutierrez felt that this empowerment was not being addressed, particularly doing so in Spanish, she said. In fact, she was one of the first people who taught classes in Spanish in the area.

“That is one of my passions – just to teach our Hispanic community in their own native language,” she said.

Gutierrez works at KidsTLC, a nonprofit that seeks to “transform the lives of children and families experiencing mental and behavioral health challenges, developmental trauma and autism.” Along with Erik Erazo, she leads a Spanish-speaking parenting class to support parents, Que Onda Familias.

They primarily focus on mental health.

“The reason why we were hired to do that is because (KidsTLC) wants to reach our Hispanic community and I think that … focusing on mental health – especially now with everything that’s going on in our lives, plus the fact that our Hispanic community is not open to speak about mental health issues – is important,” Gutierrez said. “It’s O.K. for us to seek help, so that’s our goal with KidsTLC – to bring it up front (and) normalize that mental health is another kind of health issue that a person might be experiencing.”

For Gutierrez, her work as an educator knows no bounds. She also works for the Olathe Public Schools in the Parent As Teachers Program. In addition, she regularly volunteers with several groups, including the Olathe Fire Department through its Community Emergency Response Team.

Gutierrez wants to empower the Hispanic community, particularly parents so they can pass on that empowerment to their children.

“How we empower our families to be able to provide that empowerment to their families is so crucial for the welfare of their families and our community,” she said. “As an educator, you want for everybody to be empowered, for everybody to have the same opportunities to have success in life.”

Gutierrez’s advice to young Latinas during Women’s History Month is to keep learning.

“I think my biggest advice would be that education is a way to open the horizons,” she said. “And to never be afraid to keep on learning, to have a yearning for learning and never be afraid to empower those that do not have the same opportunities that they have, but to always lend a hand to those who need it.”

Nativo de KC emocionado de ayudar a su comunidad como director de distrito de KC SBA

Michael Barrera, nativo de Kansas City, ha sido nombrado director de distrito de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA, por sus siglas en inglés) de Kansas City.

Barrera, cuyo padre fue fundador de la Cámara de Comercio Hispana de Kansas City y la Cámara de Comercio Hispana, está feliz de estar de regreso aquí, trabajando no muy lejos del área de Westside de Kansas City, Missouri, donde creció.

“Amo la ciudad, así que estoy muy feliz de estar aquí”, dijo.

Y no está de más que Barrera trabaje más cerca de su familia.

Graduado de Kansas State University y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, Barrera se ha desempeñado como presidente de las cámaras hispanas de Estados Unidos y del Gran Kansas City. También fue fundador de la Asociación de Abogados Hispanos del Área Metropolitana de Kansas City.

Un aspecto en el que Barrera quiere enfocarse como director de distrito es promover los programas y recursos que ofrece la SBA.

“Creo que lo mejor que vamos a buscar es hacer nuestro mejor esfuerzo para promover los programas y recursos que la SBA tiene para las pequeñas empresas”, dijo. “Trabajaremos mucho más de cerca con nuestros socios de recursos”.

La oficina de la SBA del distrito de Kansas City cubre 89 condados en el oeste de Missouri y el este de Kansas, con una sucursal en Springfield, Missouri. También supervisa nueve Centros de Desarrollo de Pequeñas Empresas, cuatro capítulos de SCORE y un Centro de Empresas para Mujeres financiado por la SBA en Kansas City. Además, como reportó el Kansas City Business Journal a fines de febrero, un Centro de Asistencia a la Exportación y un Centro de Alcance Comercial para Veteranos, ambos ubicados en St. Louis, también prestan servicios en la región.

Debido a la pandemia, la oficina del distrito está organizando muchos eventos virtuales sobre temas que incluyen cómo iniciar una pequeña empresa o desarrollar las herramientas para hacerlo, dijo Barrera. También dijo que está emocionado de ayudar a la comunidad hispana en Kansas City, una comunidad que ha demostrado sus habilidades empresariales.

“Los latinos, y las mujeres hispanas en particular, son grandes emprendedoras; … son una base empresarial inspiradora y en gran medida en crecimiento en nuestro ecosistema”, dijo. “Las mujeres en general son fantásticas para hacer crecer sus negocios y comenzar un negocio”.

Barrera está feliz de regresar a la ciudad y ayudar a las pequeñas empresas aquí.

“Creo que cada vez que puedes volver a casa y ayudar a tus vecinos a crecer, siempre es un sentimiento gratificante”, dijo. “Llegar a casa y hacer eso, en realidad mejora la sensación de que estás ayudando a la gente … que conoces”.

Para obtener más información sobre la SBA y sus programas, visite www.sba.gov y busque Kansas City en ‘Recursos locales’.