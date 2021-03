Attention small businesses: apply now!

Small business owners are getting a limited head start applying for the latest round of coronavirus relief. The priority period began last Wednesday and ends March 9 when the process opens to all businesses through March 31. It serves to level the playing field for smaller businesses that don’t typically have accountants and lawyers on staff and applies to sole proprietors and businesses with 20 or fewer employees.

The Biden administration instituted these changes to make it easier for small businesses to access capital. The Paycheck Protection Program (PPP) loan calculation formula was revised, increasing loan amounts for sole proprietors, self-employed individuals and independent contractors. These types of businesses, which include beauticians and home repair contractors, are 70 percent owned by women, veterans and people of color, according to federal labor figures.

Additional changes include allowing qualifying small business owners who are delinquent on their federal student loans to obtain a PPP loan. And non-citizens who are lawful U.S. residents can apply for a PPP loan using their Individual Taxpayer Identification Number (ITIN).

The $284 million now available is part of the $900 billion Cares Act approved by President Trump in December. It funds the PPP, which loans up to $150,000 to businesses to help maintain current staffing levels; at least 60 percent of the loan amount must be spent on payroll; remaining funds can be used to pay rent, utilities and interest on mortgages If certain requirements are met, PPP loans can be forgiven.

The Small Business Administration is responsible for approving the loans, then participating lenders make the loans. A dozen SBA-approved metro area lenders participated in the first economic relief PPP in 2020, according to the SBA.

The first step in applying for a PPP loan is to find an approved participating lender online at https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/paycheck-protection-program. Then download and print the five-page Payroll Protection Program borrower application (SBA Form 4283). It lists the information selected lenders will request when applying for a PPP loan. The SBA’s PPP Website is available in Spanish at https://www.sba.gov/espanol.

We urge small business owners and sole proprietors to take advantage of the priority period reserved for their applications. That and other changes designed to make it easier for small businesses, especially those in under-served, women-owned, veterans, minority and rural groups to access capital can be a lifeline in their struggle to stay afloat. They’re the ones least likely to have an established relationship with a financial institution and more likely to be “feeling a bigger impact from the pandemic … and have heightened concern about the pandemic’s impact,” showed a U.S. Chamber of Commerce study published in December.

In 2019, the latest year for which SBA data’s available, small businesses accounted for 99.9 percent of all U.S. businesses and create 1.5 million new jobs annually. Here locally, small businesses make up 97 percent of metro area businesses, the Kansas City Business Journal reported in 2012. An infusion of capital through the PPP for our small businesses’ payroll and overhead expenses benefits the entire community.

Help us spread the word about the priority application period for our small business owners, particularly those owned by women, minorities, veterans, the under-served and rural entrepreneurs.

Atención pequeñas empresas: ¡inscríbanse ahora!

Los propietarios de pequeñas empresas tienen una ventaja limitada para solicitar la última ronda de alivio del coronavirus. El período de prioridad comenzó el miércoles pasado y finaliza el 9 de marzo cuando el proceso se abre a todas las empresas hasta el 31 de marzo. Sirve para nivelar el campo de juego para las empresas más pequeñas que normalmente no tienen contadores y abogados en el personal y se aplica a propietarios únicos y empresas con 20 o menos empleados.

La administración de Biden instituyó estos cambios para facilitar a las pequeñas empresas el acceso al capital. Se revisó la fórmula de cálculo de préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP), aumentando los montos de los préstamos para propietarios únicos, trabajadores autónomos y contratistas independientes. Este tipo de negocios, que incluyen esteticistas y contratistas de reparaciones en el hogar, son en un 70 por ciento propiedad de mujeres, veteranos y personas de color, según cifras laborales federales.

Los cambios adicionales incluyen permitir que los propietarios de pequeñas empresas que reúnan los requisitos y que estén atrasados en sus préstamos federales para estudiantes obtengan un préstamo PPP. Y los no ciudadanos que sean residentes legales de Estados Unidos puedan solicitar un préstamo PPP utilizando su Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés).

Los $284 millones ahora disponibles son parte de la Ley CARES de $900 mil millones aprobada por el presidente Trump en diciembre. Financia el PPP, que presta hasta $150,000 a empresas para ayudar a mantener los niveles actuales de personal; al menos el 60 por ciento del monto del préstamo debe gastarse en nómina; los fondos restantes se pueden usar para pagar el alquiler, los servicios públicos y los intereses de las hipotecas. Si se cumplen ciertos requisitos, los préstamos PPP pueden ser condonados.

La Administración de Pequeñas Empresas es responsable de aprobar los préstamos, luego los prestamistas participantes otorgan los préstamos. Una docena de prestamistas del área metropolitana aprobados por la SBA participaron en la primera PPP de ayuda económica en 2020, según la SBA.

El primer paso para solicitar un préstamo PPP es encontrar un prestamista participante aprobado en línea en https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/paycheck-protection-program. Luego descargue e imprima la solicitud de prestatario del Programa de protección de nómina de cinco páginas (formulario 4283 de la SBA). Enumere la información que los prestamistas seleccionados solicitarán al solicitar un préstamo PPP. El sitio web de PPP de la SBA está disponible en español en https://www.sba.gov/espanol.

Instamos a los propietarios de pequeñas empresas y propietarios únicos a aprovechar el período de prioridad reservado para sus aplicaciones. Ese y otros cambios diseñados para facilitar que las pequeñas empresas, especialmente aquellas en grupos desatendidos (propiedad de mujeres, veteranos, minoritarios y rurales) accedan al capital pueden ser un salvavidas en su lucha por mantenerse a flote. Son los que tienen menos probabilidades de tener una relación establecida con una institución financiera y más probabilidades de estar “sintiendo un mayor impacto de la pandemia … y han aumentado la preocupación por el impacto de la pandemia”, mostró un estudio de la Cámara de Comercio de Estados Unidos publicado en diciembre.

En 2019, el último año del que se dispone de datos de la SBA, las pequeñas empresas representaron el 99.9 por ciento de todas las empresas del país y crearon 1.5 millones de nuevos puestos de trabajo al año. Aquí, a nivel local, las pequeñas empresas representan el 97 por ciento de las empresas del área metropolitana, reportó el Kansas City Business Journal en 2012. Una inyección de capital a través del PPP para la nómina y los gastos generales de nuestras pequeñas empresas beneficia a toda la comunidad.

Ayúdenos a correr la voz sobre el período de solicitud de prioridad para nuestros propietarios de pequeñas empresas, en particular las que son propiedad de mujeres, minorías, veteranos, los desatendidos y empresarios rurales.