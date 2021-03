Biden, moderate Senate Democrats agree to limit eligibility for $1,400 checks

By Roberta Pardo

Senate Democrats plan to give $1,400 checks to fewer people under a deal struck with President Joe Biden, according to an article by NBC News.

Every American who filed individually and makes up to $75,000 will still get the full amount before it begins to reduce at incomes above that. Unlike the last COVID-19 relief bill that zeroes out at $100,000 earning, this bill will cut off payments at $80,000, the news outlet reported.

For couples filing jointly, incomes up to $150,000 will still get the full amount. The Senate bill will cut off payments at $160,000 in earning.

What this means is that payments phase out at a faster rate under the new proposal unveiled Wednesday (March 3). It maintains the crucial $1,400 for the majority of the recipients. The bill will also maintain the $400-per-week federal unemployment benefits through August like the House bill passed early morning on Feb. 27.

The bill will have to also be approved by the House before it can go to Biden’s desk. But some House Democrats said they were not ware of the details of the Senate plan to limit eligibility for the payments.

“We’ll take a look at it,” said Rep. Hakeem Jeffries, a Democrat from New York and a leadership member, to NBC News. “I want to see the numbers.”

Biden y demócratas moderados del Senado acuerdan limitar la elegibilidad para cheques de $1,400

Los demócratas moderados del Senado planean entregar cheques de $1,400 a menos personas en virtud de un acuerdo alcanzado con el presidente Joe Biden, según un artículo de NBC News.

Cada estadounidense que haya presentado una solicitud individualmente y gane hasta $75,000 aún recibirá el monto total antes de que comience a reducirse con ingresos superiores a ese. A diferencia del último proyecto de ley de alivio de COVID-19 que se pone a cero en $100,000 de ganancia, este proyecto de ley cortará los pagos a $80,000, reportó el medio de comunicación.

Para las parejas que presentan una declaración conjunta, las personas con ingresos de hasta $150,000 seguirán recibiendo el monto total. El proyecto de ley del Senado cortará los pagos a $160,000 en ganancias.

Lo que esto significa es que los pagos se eliminan a un ritmo más rápido según la nueva propuesta presentada el miércoles (3 de marzo). Mantiene los $1,400 cruciales para la mayoría de los beneficiarios. El proyecto de ley también mantendrá los beneficios federales de desempleo de $400 por semana hasta agosto, como el proyecto de ley de la Cámara de Representantes aprobado por la mañana del 27 de febrero.

El proyecto de ley también tendrá que ser aprobado por la Cámara antes de que pueda ir al escritorio de Biden. Pero algunos demócratas de la Cámara de Representantes dijeron que no estaban al tanto de los detalles del plan del Senado para limitar la elegibilidad para los pagos.

“Lo veremos”, dijo el representante Hakeem Jeffries, demócrata de Nueva York y miembro de liderazgo, a NBC News. “Quiero ver los números”.