House passes $1.9 trillion COVID-19 relief bill

By Roberta Pardo

The House of Representatives voted Wednesday (March 10) to approve President Joe Biden’s $1.9 trillion Covid relief bill.

Senate passed the bill on March 6.

The package includes up to $1,400 stimulus checks per person for many Americans. Families get an additional $1,400 per child. It also extends unemployment benefits programs through September 6 as well as $350 billion to states, local government, territories and tribes.

The legislation provides billions for small business assistance programs and vaccine distribution.

Now the bill will go to Biden’s desk, who is expected to sign the bill into law later this week.

But given some concessions made, top Biden advisers warned White House staff there is no room for complacency moving forward on a two-page memo, as CNN reported Tuesday (March 6).

“There’s still much more to be done, and absolutely no room for complacency,” the memo said. “We’re racing to finalize passage of this bill, and the President looks forward to signing this into law. And then the real work will begin.”

Cámara de Representantes aprueba proyecto de ley de alivio de COVID-19 de $1.9 trillones

La Cámara de Representantes votó el miércoles (10 de marzo) para aprobar el proyecto de ley de alivio de Covid de 1.9 trillones de dólares del presidente Joe Biden. Se espera que el presidente firme el proyecto de ley a finales de esta semana.

El 6 de marzo, el Senado había aprobado el proyecto de ley después de varios días de negociación.

El paquete incluye hasta $1,400 cheques de estímulo por persona para muchos estadounidenses. Las familias reciben $1,400 adicionales por hijo. También extiende los programas de beneficios por desempleo hasta el 6 de septiembre, así como $350 mil millones a estados, gobiernos locales, territorios y tribus.

El proyecto de ley proporciona miles de millones para programas de asistencia para pequeñas empresas y para la distribución de vacunas.

Pero dadas algunas concesiones hechas, los principales asesores de Biden advirtieron al personal de la Casa Blanca que no hay lugar para la complacencia en un memorando de dos páginas, como reportó CNN el martes (6 de marzo).

“Aún queda mucho por hacer, y no hay absolutamente ningún margen para la complacencia”, decía el memorando. “Estamos corriendo para finalizar la aprobación de este proyecto de ley, y el presidente espera poder convertirlo en ley. Y entonces comenzará el trabajo real”.