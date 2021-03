Editorial: Pandemic mustn’t cost students their future

Yet another casualty of the coronavirus pandemic is the future of many of our college-age students. The risks for adults without a college degree are well-known and well-documented. Nevertheless, college enrollment is down significantly since the pandemic started.

Even “before Covid-19 took a toll on overall life expectancy, adult life expectancy had already declined among two-thirds of Americans who lack a bachelor’s degree,” ScienceBlog.com just reported. Those with a college degree increasingly live longer and more prosperous lives while those without face rising mortality and declining prospects, researchers wrote.

The rate of college enrollments this year has declined at twice the rate reported in 2019, the National Student Clearing House Research Center revealed in December. Higher education lost about 560,000 students, the Center’s final report on enrollment showed. According to that report, community colleges saw the sharpest declines. Those are the institutions “that serve the largest share of students of color and students from low-income backgrounds,” said Michelle Cooper, president of the Institute for Higher Education. The Center’s report illustrates how the pandemic has “exacerbated the struggles that today’s students already face.”

Researchers characterized the 10.1 percent and four percent declines in community college and four-year college enrollment, respectively, as “astonishing” and “unprecedented.” They attribute it chiefly to the pandemic with its required remote learning and the collateral recession. What’s rightfully alarming is the number of college students who don’t return after the pandemic ends and high school seniors who decide to forgo college.

“That’s a lot of individuals whose lives are on hold,” said Doug Shapiro, the Research Center’s executive director. “You can almost think of this as an entire generation that will enter adulthood with lower education, lower skills, less employability, ultimately lower productivity.”

Delaying college indefinitely decreases the odds that a student will eventually return and earn a degree. Such students postpone or eliminate altogether the earnings advantage and workforce effects associated with educational attainment, which could help them recover from the dual pandemic-recession crisis.

The Center’s report also shows that the number of high school graduates enrolling in college decreased by 22 percent this year. Students in lower-income and urban school districts accounted for the greatest losses in high school-to-college enrollment.

As with their younger educational counterparts, college students are feeling the frustrations, isolation and pressures of remote learning. It can create social and emotional problems, which can lead to anxiety, depression and suicidal thoughts. At school, students get mental health and academic support and other services that can’t be replicated online.

Benefits of in-person learning include better instructional interaction and communication, a sense of camaraderie and belonging, physical peer interaction and the ability to concentrate on academics, sans home distractions.

It’s incumbent on us to urge policymakers to remove financial barriers to college for students, especially those in disadvantaged and vulnerable populations. And we must give our own college students every encouragement to stay in school, reminding them that we’ve all had to learn to do everyday things differently. Already, colleges and universities have announced plans for in-person classes in the fall. Our college students mustn’t let the pandemic quash their long-cherished hopes and dreams for the future.

La pandemia no debe costarles su futuro a los estudiantes

Otra víctima más de la pandemia de coronavirus es el futuro de muchos de nuestros estudiantes en edad universitaria. Los riesgos para los adultos sin un título universitario son bien conocidos y están bien documentados. Sin embargo, la matrícula universitaria ha disminuido significativamente desde que comenzó la pandemia.

Incluso “antes de que Covid-19 afectara la esperanza de vida en general, la esperanza de vida adulta ya había disminuido entre dos tercios de los estadounidenses que carecen de una licenciatura”, acaba de informar ScienceBlog.com. Aquellos con un título universitario viven cada vez más vidas más largas y prósperas, mientras que los que no tienen un título universitario enfrentan un aumento de la mortalidad y una disminución de las perspectivas, escribieron los investigadores.

La tasa de matriculaciones universitarias este año ha disminuido al doble de la tasa informada en 2019, reveló el Centro Nacional de Investigación de la Cámara de Compensación de Estudiantes en diciembre. La educación superior perdió alrededor de 560.000 estudiantes, mostró el informe final del Centro sobre la inscripción. Según ese informe, las universidades comunitarias registraron las caídas más pronunciadas. Esas son las instituciones “que sirven a la mayor proporción de estudiantes de color y estudiantes de bajos ingresos”, dijo Michelle Cooper, presidenta del Instituto de Educación Superior. El informe del Centro ilustra cómo la pandemia ha “exacerbado las luchas que ya enfrentan los estudiantes de hoy”.

Los investigadores caracterizaron las disminuciones del 10.1 por ciento y del 4 por ciento en la matrícula de universidades comunitarias y de cuatro años, respectivamente, como “asombrosas” y “sin precedentes”. Lo atribuyen principalmente a la pandemia con su aprendizaje remoto requerido y la recesión colateral. Lo que es legítimamente alarmante es la cantidad de estudiantes universitarios que no regresan después de que termina la pandemia y de estudiantes de último año de secundaria que deciden dejar la universidad.

“Son muchas personas cuyas vidas están en suspenso”, dijo Doug Shapiro, director ejecutivo del Centro de Investigación. “Casi se puede pensar en esto como una generación completa que ingresará a la edad adulta con menor educación, menos habilidades, menos empleabilidad y, en última instancia, menor productividad”.

Retrasar la universidad indefinidamente disminuye las probabilidades de que un estudiante eventualmente regrese y obtenga un título. Dichos estudiantes posponen o eliminan por completo la ventaja de ingresos y los efectos en la fuerza laboral asociados con el logro educativo, lo que podría ayudarlos a recuperarse de la crisis de recesión y pandemia dual.

El reporte del Centro también muestra que el número de graduados de la escuela secundaria que se matriculan en la universidad disminuyó en un 22 por ciento este año. Los estudiantes de los distritos escolares urbanos y de bajos ingresos representaron las mayores pérdidas en la matrícula de la escuela secundaria a la universidad.

Al igual que sus contrapartes educativas más jóvenes, los estudiantes universitarios están sintiendo las frustraciones, el aislamiento y las presiones del aprendizaje remoto. Puede crear problemas sociales y emocionales, que pueden provocar ansiedad, depresión y pensamientos suicidas. En la escuela, los estudiantes reciben apoyo académico y de salud mental y otros servicios que no se pueden reproducir en línea.

Los beneficios del aprendizaje en persona incluyen una mejor interacción y comunicación educativa, un sentido de camaradería y pertenencia, interacción física con los compañeros y la capacidad de concentrarse en lo académico, sin distracciones en el hogar.

Depende de nosotros instar a los legisladores a eliminar las barreras financieras a la universidad para los estudiantes, especialmente aquellos en poblaciones desfavorecidas y vulnerables. Y debemos darles a nuestros propios estudiantes universitarios todo el estímulo para que permanezcan en la escuela, recordándoles que todos hemos tenido que aprender a hacer las cosas cotidianas de manera diferente. Los colegios y universidades ya han anunciado planes para clases presenciales en el otoño. Nuestros estudiantes universitarios no deben permitir que la pandemia acabe con sus anheladas esperanzas y sueños para el futuro.