Women’s History Month: Nino continues embracing life at age 90

By Chara

Dos Mundos Women’s History Month honoree Alba Nino (Niño in Spanish) loves her life.

A native of Colombia, Nino moved to the United States with her husband, Numael Nino, to whom she was married for 34 years until his death. The economic situation in Colombia forced them to find a better quality of life, she recalled.

“We came to Independence, Missouri,” Nino said. “In the beginning, when I moved here, it was very difficult to adapt. I missed Colombia, I missed the country and its customs. Then, I got used to the United States and now I call it home.”

Now 90 but looking like a 70-year-old, Nino worked at a store and for Dos Mundos until March 2020, when the coronavirus pandemic started.

“When the pandemic started and I didn’t have my jobs, I felt very sad,” she said. “I couldn’t see anyone; I couldn’t hug anyone.”

For Nino, working for Dos Mundos for 30-plus years was “such a wonderful experience.”

“I got to know what was happening in our community,” she said. “I was surrounded by beautiful people. Clara and Manuel (Reyes, who founded the newspaper) are like my brothers, so during my time … (at) the newspaper, I felt I was with my family.”

Nino describes herself as hardworking, honest and humble.

“I just appreciate my life and I always thank God for all the blessings he has given me,” she said.

One of Nino’s blessings is her family. A mother of two, she loves and has cared for her children since she had them, she said. She considers meeting her husband, the love of her life, one of her greatest achievements.

“My marriage was a unique moment,” Nino said. “He was such a wonderful husband.”

Nino, who is known for her smile, is happy with being nominated as a woman of inspiration for Women’s History Month.

“I feel so happy,” she said. “It was such a wonderful surprise. It was something special because it is my beloved newspaper. I just feel so excited.”

To honor Women’s History Month, Nino offers this advice to women.

“I … (hope) they achieve all the things they want,” she said. “Don’t be scared. Don’t be afraid of doing the things … (you) want to do.”

Niño sigue abrazando la vida a los 90 años

La homenajeada de Dos Mundos por el Mes de la Mujer, Alba Niño, ama su vida.

Nacida en Colombia, Niño se mudó a Estados Unidos con su esposo, Numael Niño, con quien estuvo casada durante 34 años hasta su muerte. La situación económica en Colombia los obligó a buscar una mejor calidad de vida, recordó.

“Vinimos a Independence, Missouri”, dijo Niño. “Al principio, cuando me mudé aquí, fue muy difícil adaptarme. Extrañaba Colombia, extrañaba el país y sus costumbres. Ya luego, me acostumbré a Estados Unidos y ahora lo llamo mi hogar”.

Ahora con 90 años pero con aspecto de 70, Niño trabajaba en una tienda y para Dos Mundos hasta marzo de 2020, cuando comenzó la pandemia de coronavirus.

“Cuando comenzó la pandemia y no tenía mis trabajos, me sentí muy triste”, dijo. “No podía ver a nadie; no podía abrazar a nadie”.

Para Niño, trabajar para Dos Mundos durante más de 30 años ha sido “una experiencia maravillosa”.

“Llegué a saber lo que estaba pasando en nuestra comunidad”, dijo. “Estaba rodeado de gente hermosa. Clara y Manuel (Reyes, quienes fundaron el periódico) son como mis hermanos, así que durante mi tiempo… (en) el periódico, sentí que estaba con mi familia”.

Niño se describe a sí misma como trabajadora, honesta y humilde.

“Aprecio mi vida y siempre agradezco a Dios por todas las bendiciones que me ha dado”, dijo.

Una de esas bendiciones es su familia. Madre de dos, ama y ha cuidado a sus hijos desde que los tuvo, dijo. Considera que conocer a su esposo, el amor de su vida, es uno de sus mayores logros.

“Mi matrimonio fue un momento único”, dijo Nino. “Era un marido maravilloso”.

Niño, conocida por su sonrisa, está feliz de haber sido nominada como mujer de inspiración para el Mes de la Mujer.

“Me siento tan feliz”, dijo. “Fue una sorpresa tan maravillosa. Fue algo especial porque es mi diario querido. Me siento tan emocionada”.

Para honrar el Mes de la Mujer, Niño ofrece este consejo a las mujeres.

“Yo … (espero) que logren todas las cosas que quieren”, dijo. “No tengan miedo. No tengan miedo de hacer las cosas … (que) quieran hacer”.