The Three FDA-Cleared COVID-19 Vaccines Explained

With three vaccines available, some people might wonder what the differences among the vaccines being administered in the United States are. Dr. Allan Greiner, chief medical officer with the Unified Government Public Health Department (UGPHD) in Kansas City, Kansas, said the biggest difference is the type of technology used in the development of the vaccines. Pfizer and Moderna both use mRNA technology.

“What that RNA does is that it can tell a cell in the body to make a certain kind of protein, and when the cells of your body make that kind of protein, it’s designed so that that little chunk of protein looks like part of the coronavirus … So, once that protein is made in your body, your body mounts an immune response to it,” Greiner explained.

This is a relatively new technology for vaccine development, Greiner said. But that does not mean that the vaccines are not safe. They are safe, he said.

“They don’t tend to cause a lot of other bad side effects,” Greiner said. “And we’re not seeing people have bad responses to those mRNA vaccines.”

Johnson & Johnson is a more traditional vaccine. Unlike the mRNA vaccines, scientists develop a harmless adenovirus — a common virus that, when not vaccinated, can cause colds, bronchitis and other illnesses — as a shell to carry genetic code on the spike proteins to the cells.

Another difference in the vaccines is the efficacy percentage. The Pfizer vaccine has a 95% efficacy in preventing COVID-19 in those without prior infection. Recommended for anyone 16 and older, it requires two shots, 21 days apart.

Moderna is 94.1% effective in preventing symptomatic infection in those without prior infection. Recommended for ages 18 and older, it also requires two shots, 28 days apart.

Johnson & Johnson has a 72% overall efficacy and 86% efficacy against severe disease. Unlike Pfizer and Moderna, it only requires a single shot. It is recommended for ages 18 and older.

Greiner emphasized how effective any of the vaccines are.

“All the vaccines are very effective,” he said. “In fact, I think doctors are pretty surprised that they’re as effective as they are because they’re preventing people from ending up in the hospital and preventing deaths at almost 100%. We do think that people can still get coronavirus even after they’ve had the vaccine. But very few people get any serious infections and almost no one gets hospitalized or dies.”

Greiner said COVID-19 vaccines are free and encouraged anyone who is eligible right now to get vaccinated. He emphasized that it does not matter their immigration status or whether they have health insurance or not.

“(The vaccine) is just going to help prevent you from getting sick and prevent your family from getting sick,” he said. “We want everybody to just go ahead and get it, and then it hopefully will go completely away and we won’t have to worry about it anymore.”

Las tres vacunas contra el COVID-19 autorizadas por la FDA, explicadas

A fines de febrero, la Administración de Alimentos y Medicamentos otorgó la Autorización de uso de emergencia a una tercera vacuna contra el COVID-19.

Con tres vacunas disponibles, algunas personas podrían preguntarse cuáles son las diferencias entre las vacunas que se administran en Estados Unidos. El Dr. Allan Greiner, director médico del Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado (UGPHD, por sus siglas en inglés) en Kansas City, Kansas, dijo que la mayor diferencia es el tipo de tecnología utilizada en el desarrollo de las vacunas. Pfizer y Moderna usan tecnología de ARNm.

“Lo que hace ese ARN es que puede decirle a una célula del cuerpo que produzca cierto tipo de proteína, y cuando las células de su cuerpo producen ese tipo de proteína, está diseñado para que ese pequeño trozo de proteína parezca parte de la coronavirus … Entonces, una vez que esa proteína se produce en el cuerpo, el cuerpo genera una respuesta inmune a ella”, explicó Greiner.

Esta es una tecnología relativamente nueva para el desarrollo de vacunas, dijo Greiner. Pero eso no significa que las vacunas no sean seguras. Son seguras, afirmó.

“No tienden a causar muchos otros efectos secundarios negativos”, dijo Greiner. “Y no vemos que la gente responda mal a esas vacunas de ARNm”.

Johnson & Johnson es una vacuna más tradicional. A diferencia de las vacunas de ARNm, los científicos desarrollan un adenovirus inofensivo, un virus común que, cuando no se vacuna, puede causar resfriados, bronquitis y otras enfermedades, como un caparazón para transportar el código genético de las proteínas en punta a las células.

Otra diferencia en las vacunas es el porcentaje de eficacia. La vacuna Pfizer tiene una eficacia del 95% en la prevención de COVID-19 en personas sin infección previa. Recomendado para cualquier persona de 16 años o más, requiere dos inyecciones, con 21 días de diferencia.

Moderna tiene una eficacia del 94,1% en la prevención de infecciones sintomáticas en personas sin infección previa. Recomendado para mayores de 18 años, también requiere dos inyecciones, con 28 días de diferencia.

Johnson & Johnson tiene una eficacia global del 72% y una eficacia del 86% contra la enfermedad grave. A diferencia de Pfizer y Moderna, sólo requiere una sola inyección. Se recomienda para mayores de 18 años.

Greiner enfatizó la efectividad de cualquiera de las vacunas.

“Todas las vacunas son muy efectivas”, dijo. “De hecho, creo que los médicos están bastante sorprendidos de que sean tan efectivos como lo son porque evitan que las personas terminen en el hospital y previenen muertes en casi un 100%. Creemos que las personas aún pueden contraer el coronavirus incluso después de haber recibido la vacuna. Pero muy pocas personas contraen infecciones graves y casi nadie es hospitalizado ni muere”.

Greiner dijo que las vacunas contra el COVID-19 son gratuitas y alentó a cualquier persona que sea elegible en este momento a vacunarse. Enfatizó que no importa su estatus migratorio o si tienen seguro médico o no.

“(La vacuna) sólo ayudará a evitar que usted se enferme y evitará que su familia se enferme”, dijo. “Queremos que todos sigan adelante y lo obtengan, y luego, con suerte, desaparecerá por completo y no tendremos que preocuparnos más por eso”.