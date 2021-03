Editorial/Opinión: Managing immigration

Current conditions have led to the rise of lucrative new import contraband for smugglers.

“Migrants have become a commodity,” a Mexican government official familiar with migration development told Reuters on March 10. Speaking anonymously, the official said that migrants are now as valuable as drugs for gangs.

Organized crime began changing its modus operandi from the day Biden took office, the Mexican official told Reuters, and is now exhibiting “unprecedented” levels of sophistication. Eyeing Biden administration measures that “incentivize migration,” the smugglers are “diversifying methods of smuggling and winning clients,” the Mexican official told Reuters.

Last month, the number of apprehensions along the U.S.-Mexico border hit a 15-year high, Reuters reported. February saw a 28 percent jump over January in the number of illegal border crossings, rising from 78,442 to 100,441, according to Troy Miller, acting commissioner of U.S. Customs and Border Protection. CBP authorities at the border are encountering 4,000 to 5,000 people a day; more than 500 are unaccompanied children. As of Monday, the CPB was holding 4,276 children in border “cells” that U.S. Homeland Security Secretary Alejandro Mayorkas described as “no place for a child.”

The U.S. must get control of the unfolding crisis – secure our borders; carefully develop sensible, practical immigration policies; and, establish an orderly, organized, fair and nimble immigration system. Current conditions present potentially grave risks to everyone, Americans and migrants.

Health officials caution that the situation at our southern border is a potential Covid-19 superspreader. In the past 12 months, U.S. Immigration and Customs Enforcement facilities have “experienced some of the worst outbreaks of the virus,” Science Magazine reported Feb. 26. The virus has been allowed “to run rampant,” endangering local communities, detention facility staff and immigrants. Detainees and staff exposed to the coronavirus become “disease vectors” out of the facility, which can be “catastrophic” for neighboring communities.

Migrants, at the mercy of human traffickers and coyotes exploiting the border situation, are endangering themselves, a tragic fact heralded regularly in headlines. Two weeks ago, 13 undocumented immigrants were killed when the SUV they were crowded into collided with a big rig. The scene of the crash was a desolate stretch of highway in California’s Imperial Valley just outside the little town of Holtville, identified by immigration advocates as “ground zero for border crossings.” The dead ranged in age from 15 to 53.

On Monday night, a head-on collision in Val Verde County, in southwestern Texas claimed the lives of six undocumented immigrants. Migrants on foot also face risks: assault; drowning in waterways; death by exposure; hyperthermia; injury; venomous snake or insect bites; dying of thirst; or being preyed upon by human traffickers and coyotes.

Mexico’s President Andres Manuel Lopez Obrador said that he welcomes working with U.S. President Biden to control migration from Central America. At the same time, he said that Biden’s encouraging migration is putting a burden on Mexico.

The U.S. must tighten border security and discourage mass migration from Central America. It unfairly burdens Mexico, and it’s cruel and unrealistic to animate the hopes of desperate Central Americans in vain. We can’t let in everyone. Not when we have more than a half-million homeless Americans.

Controlar ala inmigración

Las condiciones actuales han provocado el aumento de nuevos y lucrativos contrabando de importaciones para los contrabandistas.

“Los migrantes se han convertido en una mercancía”, dijo a Reuters un funcionario del gobierno mexicano familiarizado con el desarrollo de la migración el 10 de marzo. Hablando de forma anónima, el funcionario dijo que los migrantes ahora son tan valiosos como las drogas para las pandillas.

El crimen organizado comenzó a cambiar su modus operandi desde el día en que Biden asumió el cargo, dijo el funcionario mexicano a Reuters, y ahora está exhibiendo niveles de sofisticación “sin precedentes”. Al observar las medidas de la administración de Biden que “incentivan la migración”, los contrabandistas están “diversificando los métodos de contrabando y ganando clientes”, dijo el funcionario mexicano a Reuters.

El mes pasado, la cantidad de detenciones a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México alcanzó un máximo de 15 años, informó Reuters. En febrero se registró un aumento del 28 por ciento con respecto a enero en el número de cruces fronterizos ilegales, que aumentó de 78,442 a 100,441, según Troy Miller, comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). Las autoridades de CBP en la frontera se encuentran con 4,000 a 5,000 personas al día; más de 500 son niños no acompañados. Hasta el lunes, la CPB tenía 4,276 niños en “celdas” fronterizas que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, describió como “un lugar no apto para un niño”.

Estados Unidos debe tomar el control de la crisis que se desarrolla: asegurar nuestras fronteras; desarrollar cuidadosamente políticas de inmigración sensatas y prácticas; y establecer un sistema de inmigración ordenado, organizado, justo y ágil. Las condiciones actuales presentan riesgos potencialmente graves para todos, estadounidenses y migrantes.

Los funcionarios de salud advierten que la situación en nuestra frontera sur es un posible lugar de gran propagación de Covid-19. En los últimos 12 meses, las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas han “experimentado algunos de los peores brotes del virus”, informó la revista Science el 26 de febrero. Se ha permitido que el virus “se propague desenfrenadamente”, poniendo en peligro a las comunidades locales, al personal del centro de detención y a los inmigrantes. Los detenidos y el personal expuestos al coronavirus se convierten en “vectores de enfermedades” fuera de las instalaciones, lo que puede ser “catastrófico” para las comunidades vecinas.

Los migrantes, a merced de los traficantes de personas y los coyotes que explotan la situación fronteriza, se están poniendo en peligro, un hecho trágico que se anuncia regularmente en los titulares. Hace dos semanas, 13 inmigrantes indocumentados murieron cuando la camioneta en la que estaban apiñados chocó con una gran plataforma. La escena del accidente fue un tramo desolado de la carretera en el Valle Imperial de California a las afueras de la pequeña ciudad de Holtville, identificada por los defensores de la inmigración como “zona cero para los cruces fronterizos”. Los muertos tenían entre 15 y 53 años.

El lunes por la noche, una colisión frontal en el condado de Val Verde, en el suroeste de Texas, cobró la vida de seis inmigrantes indocumentados. Los migrantes a pie también enfrentan riesgos: asalto, ahogamiento en vías fluviales, muerte por exposición al sol, hipertermia, lesión, picaduras de serpientes venenosas o insectos, morir de sed, o ser presa de traficantes de personas y coyotes.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que quiere trabajar con el presidente de Estados Unidos, Biden, para controlar la migración desde Centroamérica. Al mismo tiempo, dijo que la alentadora migración de Biden está poniendo una carga para México.

Estados Unidos debe reforzar la seguridad fronteriza y desalentar la migración masiva desde Centroamérica. Es una carga injusta para México, y es cruel y poco realista animar en vano las esperanzas de los centroamericanos desesperados. No podemos dejar entrar a todos. No cuando tenemos más de medio millón de estadounidenses sin hogar.