Now More People in Wyandotte County Eligible for Free, Walk-In COVID-19 Vaccinations

Now High-Contact Critical Workers are Also Able to Get Vaccinations Without Appointments; Seniors 65 and Older Still Eligible for Walk-Ins

Now even more people who live and work in Wyandotte County are eligible to get free COVID-19 vaccines! The Unified Government’s Public Health Department (UGPHD) is expanding the availability of walk-in COVID-19 vaccinations. Now the following groups of people can walk into any of the UGPHD’s three vaccination facilities to get their free vaccination, without an appointment:

*People eligible under Phase 1 who have not been vaccinated yet, including:

—Healthcare workers

—Residents and staff in long-term care (LTC) facilities, senior housing or LTC-supported independent living

—Workers critical to pandemic response continuity

*Wyandotte County seniors ages 65 and over

High-contact critical workers** who live in Wyandotte County, which includes people working in the following industries:

—Grocery store, food services and food processing workers (including meat processing/packing plant workers)

—Childcare providers, K-12 and childcare workers, including teachers, custodians, drivers and other staff, plus higher education educators and workers

—Transportation workers

—Those who work in retail sales outlets

—Warehouse workers

—Agricultural workers

—Workers at businesses that create materials for the COVID-19 response (for example, businesses that manufacture personal protective equipment)

—U.S. Postal Service workers

—Department of Motor Vehicles workers

—Large scale aviation manufacturing plants

—Firefighters, police officers, first responders, corrections officers

**Critical workers are those necessary to maintain systems, assets and activities that are vital to the state (or national) security, the economy or public health as defined by the U.S. Department of Homeland Security.

Eligible people who walk-in for a vaccination should bring the following items with them:

Seniors should bring:

*Proof of age, such as an ID or birth certificate, or similar

*Proof that they live in Wyandotte County, such as a piece of mail addressed to them

*Critical workers should bring:

*Proof of eligible employment, such as a work badge, work uniform, or similar

*Proof that they live in Wyandotte County, such as a piece of mail addressed to them

The Unified Government Public Health Department realizes that not everyone has a government-issued ID, and they are working on ways to remove this barrier in future stages of the vaccine rollout, to make vaccines more accessible.

Vaccines are now available at all three UGPHD mass vaccinations sites. Eligible Wyandotte County residents as described above can choose the site most convenient for them:

West Location

Former Best Buy

10500 Parallel Parkway

Kansas City, KS 66109

Central Location

Former Kmart

7836 State Avenue

Kansas City, KS 66112

East Location

The Kansas National Guard Armory

100 South 20th Street

Kansas City, KS 66102

Walk-ins are welcomed at all three sites between the hours of 9 a.m. and 3 p.m., Monday through Friday.

If you are not eligible to walk in, but you want to be vaccinated, fill out the Vaccine Interest form online or by telephone. Visit WycoVaccines.org or call 3-1-1 for assistance in filling out the form.

Tips for Getting Your Vaccine

When it’s time for you to get your COVID-19 vaccine, keep these tips in mind:

*Please eat something (even a snack) before getting your vaccination.

*Be prepared to wait in the Recovery area for 15-30 minutes after your vaccination

*Wear a short-sleeved shirt so you can be vaccinated more easily (if it’s chilly out, wear a sweater or jacket over your short-sleeved shirt).

Ahora más personas en el condado de Wyandotte son elegibles para vacunas contra el COVID-19 gratuitas y sin cita previa

Ahora los trabajadores críticos de alto contacto también pueden recibir vacunas sin cita previa; las personas mayores de 65 años todavía son elegibles para visitas sin cita previa

¡Ahora incluso más personas que viven y trabajan en el condado de Wyandotte son elegibles para recibir vacunas contra el COVID-19 gratis! El Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado (UGPHD, por sus siglas en inglés) está ampliando la disponibilidad de vacunas contra el COVID-19 sin cita previa. Ahora los siguientes grupos de personas pueden ingresar a cualquiera de las tres instalaciones de vacunación del UGPHD para vacunarse gratis, sin cita previa:

*Personas elegibles para la Fase 1 que aún no se han vacunado, que incluyen:

—Trabajadores de la salud.

—Residentes y personal en instalaciones de cuidados a largo plazo (LTC), viviendas para personas mayores o vida independiente respaldada por LTC.

—Trabajadores críticos para la continuidad de la respuesta a una pandemia

*Adultos mayores del condado de Wyandotte de 65 años o más

Trabajadores críticos de alto contacto* que viven en el condado de Wyandotte, que incluye personas que trabajan en las siguientes industrias:

—Trabajadores de supermercados, servicios de alimentos y procesamiento de alimentos (incluidos los trabajadores de plantas de procesamiento/empaque de carne).

—Proveedores de cuidado infantil, K-12 y trabajadores de cuidado infantil, incluidos maestros, conserjes, conductores y otro personal, además de educadores y trabajadores de educación superior.

—Trabajadores del transporte.

—Quienes trabajan en puntos de venta minorista.

—Trabajadores de almacén.

—Trabajadores agrícolas.

—Trabajadores en empresas que crean materiales para la respuesta contra el COVID-19 (por ejemplo, empresas que fabrican equipos de protección personal).

—Trabajadores del Servicio Postal.

—Trabajadores del Departamento de Vehículos Motorizados.

—Plantas de fabricación de aviación a gran escala.

—Bomberos, agentes de policía, socorristas, agentes penitenciarios.

**Los trabajadores críticos son aquellos necesarios para mantener los sistemas, activos y actividades que son vitales para la seguridad estatal (o nacional), la economía o la salud pública según lo define el Departamento de Seguridad Nacional.

Las personas elegibles que se presenten para recibir una vacuna deben traer los siguientes artículos:

Las personas mayores deben traer:

*Comprobante de edad, como una identificación o acta de nacimiento, o similar.

*Prueba de que viven en el condado de Wyandotte, como un correo dirigido a ellos.

Los trabajadores críticos deben traer:

*Prueba de empleo elegible, como una insignia de trabajo, uniforme de trabajo o similar.

*Prueba de que viven en el condado de Wyandotte, como un correo dirigido a ellos.

El UGPHD se da cuenta de que no todo el mundo tiene una identificación emitida por el gobierno y está trabajando en formas de eliminar esta barrera en las etapas futuras del lanzamiento de la vacuna, para hacer que las vacunas sean más accesibles.

Las vacunas están ahora disponibles en los tres sitios de vacunación masiva del UGPHD. Los residentes elegibles del condado de Wyandotte, como se describe anteriormente, pueden elegir el sitio más conveniente para ellos:

Ubicación Oeste

Antiguo Best Buy

10500 Parallel Parkway

Kansas City, KS 66109

Ubicación central

Antiguo Kmart

7836 State Avenue

Kansas City, KS 66112

Ubicación Este

La Armería de la Guardia Nacional de Kansas

100 South 20th Street

Kansas City, KS 66102

Los visitantes sin cita son bienvenidos en los tres sitios entre las 9 a.m. y las 3 p.m., de lunes a viernes.

Si no es elegible para ingresar, pero desea vacunarse, complete el formulario de interés en vacunas en línea o por teléfono. Visite WycoVaccines.org o llame al 3-1-1 para obtener ayuda para completar el formulario.

Consejos para recibir su vacuna

Cuando sea el momento de recibir la vacuna contra el COVID-19, tenga en cuenta estos consejos:

*Por favor coma algo (incluso un bocadillo) antes de vacunarse.

*Esté preparado para esperar en el área de recuperación durante 15 a 30 minutos después de su vacunación.

*Use una camisa de manga corta para que pueda vacunarse más fácilmente (si hace frío, use un suéter o chaqueta sobre la camisa de manga corta).