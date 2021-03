House passes bill that would give Dreamers path to citizenship

By Roberta Pardo

The U.S. House of Representatives has passed a bill that would pave the way for Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) recipients to become U.S. citizens.

On March 18, the House voted 228-197 to set up a legal pathway to citizenship for “Dreamers” — as people who came to the United States as undocumented minors and are part of the DACA program are known.

The American Dream and Promise Act of 2021 also would grant green cards for many immigrants who are residing in the United States with a temporary protected status after feeling the effects of war or natural disasters. In all, it could make 4.4 million people eligible for permanent residency, according to the Migration Policy Institute.

Immigrant rights groups celebrated the passage of the bill.

“This is a result of years of organizing and pressure from the immigrant rights movement, but we’ll continue to hold our celebration until the very end,” tweeted the advocacy group Raices.

The bill will likely join a growing list of legislation that will hit a wall in the evenly divided Senate, where Republicans have vowed to block proposals with the filibuster.

President Biden has urged lawmakers to adopt broader reforms in his sweeping immigration bill announced in February.

“We can’t keep waiting,” Biden wrote on Twitter. “I urge Congress to come together to find long term solutions to our entire immigration system so we can create a safe, orderly, and humane immigration system, tackle the root causes of migration and legalize the undocumented population in the United States.”

Cámara aprueba proyecto de ley que daría a los ‘Dreamers’ camino a la ciudadanía

La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que allanaría el camino para que los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) se conviertan en ciudadanos estadounidenses.

El 18 de marzo, la Cámara votó 228-197 para establecer un camino legal hacia la ciudadanía para los “Dreamers”, como se conoce a las personas que llegaron a los Estados Unidos como menores indocumentados y son parte del programa DACA.

La Ley Promesa y Sueño Americano de 2021 también otorgaría tarjetas verdes a muchos inmigrantes que residen en Estados Unidos con un estatus de protección temporal después de sentir los efectos de la guerra o los desastres naturales. En total, podría hacer que 4.4 millones de personas sean elegibles para la residencia permanente, según el Instituto de Política Migratoria.

Los grupos de derechos de los inmigrantes celebraron la aprobación del proyecto de ley.

“Esto es el resultado de años de organización y presión del movimiento por los derechos de los inmigrantes, pero nos guardaremos nuestra celebración hasta el final”, tuiteó el grupo de defensa Raíces.

El proyecto de ley probablemente se unirá a una lista creciente de leyes que chocarán contra un muro en el Senado dividido a partes iguales, donde los republicanos han prometido bloquear las propuestas con el obstruccionismo o filibuster.

El presidente Joe Biden ha instado a los legisladores a adoptar reformas más amplias en su amplio proyecto de ley de inmigración anunciado en febrero.

“No podemos seguir esperando”, escribió Biden en Twitter. “Insto al Congreso a unirse para encontrar soluciones a largo plazo para todo nuestro sistema de inmigración para que podamos crear un sistema de inmigración seguro, ordenado y humano, abordar las causas fundamentales de la migración y legalizar a la población indocumentada en Estados Unidos”.