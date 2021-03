How to prepare for a natural disaster

By Roberta Pardo

The United States Geological Survey reported a fifth earthquake early Sunday (March 14) evening, near Wichita, Kansas.

The earthquake, which happened shortly after 6 p.m., measured 3.9 magnitude and was the strongest of the day. Early that morning, two earthquakes occurred minutes apart.

No injuries or major damage have been reported. But the Sunday earthquakes serve as a reminder that one can never know when a natural disaster might happen. So it’s important to be prepared. According to CNN, here are some basics to help you prepare for a natural disaster:

*Tune into local radio, NOAA radio or local TV stations: These will have the latest information about the path of whatever is headed your way. Experts recommend finding these channels ahead of time.

*Stock up on nonperishable food, water and medicine: It is recommended to prepare supplies to last at least a week. Fill plastic bottles with water and load up on canned foods—the kind to open without an electric can opener.

*Fill your car with gas: Always make sure your car is not on empty. You never know if you ever have to evacuate quickly.

*Store important documents in a waterproof container: It is important to safeguard documents such as passports, driver’s licenses, Social Security cards, etc. Make sure you bring them with you, if evacuating.

*Have a first-aid kit ready: The kit should include aspirin, bandages in multiple sizes, antibiotic creams, gauze, hand sanitizer, latex gloves, an emergency blanket, bug spray, thermometers and so on.

Cómo prepararse para un desastre natural

El Servicio Geológico de Estados Unidos informó de un quinto terremoto en la madrugada del domingo (14 de marzo) cerca de Wichita, Kansas.

El terremoto, que ocurrió poco después de las 6 p.m., midió 3.9 grados y fue el más fuerte del día. Temprano esa mañana, dos terremotos ocurrieron con minutos de diferencia.

No se han reportado heridos ni daños importantes. Pero los terremotos del domingo sirven como recordatorio de que uno nunca puede saber cuándo podría ocurrir un desastre natural. Por eso es importante estar preparado. Según CNN, aquí hay algunos conceptos básicos que lo ayudarán a prepararse para un desastre natural:

*Sintonice la radio local, la radio NOAA o las estaciones de televisión locales: estos tendrán la información más reciente sobre el camino de lo que sea que se dirija hacia usted. Los expertos recomiendan encontrar estos canales con anticipación.

*Abastecerse de alimentos no perecederos, agua y medicinas: Se recomienda preparar suministros que duren al menos una semana. Llene botellas de plástico con agua y cargue alimentos enlatados, de esos que se abren sin un abrelatas eléctrico.

*Llene su automóvil con gasolina: asegúrese siempre de que su automóvil no esté vacío. Nunca se sabe si alguna vez tendrá que evacuar rápidamente.

*Guarde los documentos importantes en un recipiente a prueba de agua: es importante proteger documentos como pasaportes, licencias de conducir, tarjetas de seguro social, etc. Asegúrese de llevarlos con usted si va a evacuar.

*Tenga listo un botiquín de primeros auxilios: el botiquín debe incluir aspirina, vendajes de varios tamaños, cremas antibióticas, gasas, desinfectante de manos, guantes de látex, una manta de emergencia, repelente de insectos, termómetros, etc.