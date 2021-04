Beginning Monday, March 29 – People Age 16+ Who Live in Wyandotte County Will Be Eligible for Free COVID-19 Vaccinations

Topeka – The Kansas Department of Labor (KDOL) announced today that unemployment insurance claimants can once again apply for the Pandemic Emergency Unemployment Compensation (PEUC) program online at GetKansasBenefits.gov.

Claimants who would like to file for PEUC should login to their account, select the “Apply for PEUC” option and follow the instructions.

The American Rescue Plan Act of 2021 provides for a PEUC extension through the week ending Sept. 4, 2021, and will provide up to an additional 29 weeks of an individual’s calculated weekly benefit amount. The first week for which this extension may be paid is the week ending March 20, 2021. The last payable week of PEUC in Kansas is the week ending Sept. 4, 2021. Eligible claimants must continue to file their weekly claims in order to receive benefits.

Since March 15, 2020, KDOL has paid out over 4.2 million weekly claims totaling over $2.8 billion between regular unemployment and the federal pandemic programs. For more information, or to apply for unemployment benefits, go to www.GetKansasBenefits.gov.

Topeka – El Departamento de Trabajo de Kansas (KDOL) anunció hoy que los solicitantes del seguro de desempleo pueden solicitar nuevamente el programa de Compensación por Desempleo de Emergencia Pandémica (PEUC) en línea en GetKansasBenefits.gov. Los reclamantes que deseen solicitar

PEUC deben iniciar sesión en su cuenta, seleccionar la opción “Solicitar PEUC” y seguir las instrucciones. La Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021 prevé una extensión de PEUC hasta la semana que finaliza el 4 de septiembre de 2021 y proporcionará hasta 29 semanas adicionales del monto de beneficio semanal calculado para una persona. La primera semana por la que se puede pagar esta extensión es la semana que termina el 20 de marzo de 2021. La última semana pagadera de PEUC en Kansas es la semana que termina el 4 de septiembre de 2021. Los reclamantes elegibles deben continuar presentando sus reclamos semanales para recibir beneficios.

Desde el 15 de marzo de 2020, KDOL ha pagado más de 4.2 millones de reclamos semanales por un total de más de $ 2.8 mil millones entre el desempleo regular y los programas federales contra la pandemia. Para obtener más información o para solicitar beneficios por desempleo, visite www.GetKansasBenefits.gov.