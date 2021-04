Asteroids named after African American, Hispanic and Native American astronauts

By Roberta Pardo

NASA has named 27 asteroids after African American, Hispanic and Native American astronauts and a cosmonaut to recognize their significant contributions in expanding “our horizons beyond Earth and to inspire the next generation of space explorers,” an official press release stated.

Among the 27 people who inspired the new asteroid names is Jose Hernandez, who developed the first full-field digital mammography imaging system. Others recognized include Stephanie D. Wilson; Joan Higginbotham; and Kansas City, Kansas, native Ed Dwight Jr., a captain in the U.S. Air Force who became the first African American astronaut trainee in 1961.

Marc W. Buie, an astronomer who discovered the 27 asteroids, told NASA it was an “honor” to name them.

“It’s an honor and a privilege to name these asteroids in recognition of fellow space explorers while also adding to the message of the power and value of diversity for all human endeavors,” Buie said.

Until now, the asteroids had provisional names indicating their time of discovery.

All 27 asteroids are in one belt between Mars and Jupiter. The team in charge of naming them at the International Astronomical Union told CNN it plans to continue adding more diverse names to the sky.

Nombran a asteroides en honor a astronautas afroamericanos, hispanos y nativos americanos

La NASA ha nombrado 27 asteroides en honor a astronautas afroamericanos, hispanos y nativos americanos y un cosmonauta para reconocer sus importantes contribuciones en la expansión de “nuestros horizontes más allá de la Tierra e inspirar a la próxima generación de exploradores espaciales”, según un comunicado de prensa oficial.

Entre las 27 personas que inspiraron los nuevos nombres de asteroides se encuentra José Hernández, quien desarrolló el primer sistema de imágenes de mamografía digital de campo completo. Otros reconocidos incluyen Stephanie D. Wilson; Joan Higginbotham; y Ed Dwight Jr., nativo de Kansas City, Kansas, un capitán de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que se convirtió en el primer aprendiz de astronauta afroamericano en 1961.

Marc W. Buie, astrónomo que descubrió los 27 asteroides, dijo a la NASA que era un “honor” nombrarlos.

“Es un honor y un privilegio nombrar estos asteroides en reconocimiento a los compañeros exploradores del espacio y al mismo tiempo agregar al mensaje del poder y el valor de la diversidad para todos los esfuerzos humanos”, dijo Buie.

Hasta ahora, los asteroides tenían nombres provisionales que indicaban el momento de su descubrimiento.

Los 27 asteroides están en un cinturón entre Marte y Júpiter. El equipo encargado de nombrarlos en la Unión Astronómica Internacional le dijo a CNN que planea continuar agregando nombres más diversos al cielo.